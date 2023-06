Turíčna omša a speváci v Kerestúre

Uverejnené: nedeľa, 04. jún 2023, 05:37

Tradičnou slovenskou svätou omšou 29. mája slávili Turíce v XVII. obvode Budapešti. Miestna slovenská samospráva aj v tomto roku požiadala dôstojného pána Bélu Vojtecha Balika, aby v Kostole Povýšenia svätého Kríža slúžil svätú omšu v jazyku našich predkov. Ten napriek svojim zdravotným ťažkostiam s radosťou prišiel hlásať slovo Božie do Kerestúru.

Po svätej omši pozdravila účastníkov predsedníčka hostiteľskej samosprávy Rozália Papová Polereczká, ktorá vyjadrila vďaku za to, že pozvané zbory môžu vystúpiť priamo v kostole, kde je lepšia akustika a krajšie znejú piesne. Za dlhoročnú službu v kruhu slovenských veriacich v tejto mestskej časti darovala B. V. Balikovi vyšívaný obraz Panny Márie, dar všetkých zúčastnených osád. Potom privítala prítomných, menovite predsedníčku Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB) Editu Hortiovú, predsedníčku Kultúrneho výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Katarínu Szabovú Tóthovú, členku Valného zhromaždenia CSSM Zuzanu Hollósyovú a podpredsedníčku Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzanu Szabovú, ako aj ďalších členov SSB, predstaviteľov slovenských samospráv budapeštianskych obvodov a okolitých miest a obcí.

Kultúrny program sa začal vystúpením pravnučiek pred dvomi rokmi zosnulej členky kerestúrskeho pávieho krúžku Margity Ďurčánskej Panny a Lucky, ktoré zarecitovali riekanky a zaspievali slovenské pesničky. Po nich „javisko“ pred oltárom obsadili členky skupiny Rozmarín z Dabašu-Šáre, spevácky zbor Novi Cantores z Pilíšskej Čaby, ako aj miestni speváci. Jediné, čo by sme trochu zazlievali tohtoročným vystupujúcim, je výber piesní, ktoré podľa nášho vkusu – až na repertoár Ženského speváckeho zboru z Kerestúru – nepatril do kostola. Zároveň by sme chceli zablahoželať pilíščabianskym spevákom, ktorí síce nemajú v repertoári slovenské piesne, ale na túto príležitosť sa ich naučili.

Účastníkov pri východe z kostola čakal svadobný koláč, ktorým ich ponúkali hostitelia pred druhou časťou programu. V Katolíckej základnej škole a gymnáziu apoštola Pavla sa potom konala večera, počas ktorej opäť znel spev, ale už pri bielom stole.

(ef)

Foto: autorka