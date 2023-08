Šárska púť láka celé rodiny

Uverejnené: nedeľa, 27. august 2023, 05:32

Katolícka cirkev slávila v utorok 15. augusta Nanebovzatie Panny Márie, patrónky Uhorska. Tento mariánsky sviatok sa teší veľkej obľube aj v Dabaši-Šáre. Predpoludní sa v miestnom kostole už tradične konala svätá omša, ktorej súčasťou bola procesia.

Pri tejto príležitosti do Božieho chrámu prišla stovka ľudí, mladí i tí skorej narodení. V tomto roku sa slávnosť konala v pracovný deň, ale veriacich to neodradilo. Po svätej omši nasledovala procesia. K zástupu sa pridali rodiny, ich príbuzní, známi z ďaleka i blízka. Keďže v Dabaši-Šáre je čulý slovenský národnostný život, naši folkloristi z Tanečnej skupiny Borovenka, Speváckeho zboru Rozmarín a Citarového súboru Bažalička si do kostola odeli svoje tradičné ľudové kroje. Možno aj preto je slávnosť vábivá pre veľké množstvo turistov, lebo taká plejáda pestrých ľudových krojov sa hocikde nevidí. Na čele sprievodu niesol miništrant kríž, za ním dievčatá sochu Panny Márie a za nimi pod baldachýnom monštranciu s Oltárnou sviatosťou. Procesiu sprevádzala dychová hudba.

Šárska púť je odjakživa medzi miestnymi obyvateľmi jedným z najväčších sviatkov v roku. Treba dodať, že v Dabaši-Šáre predchádzajúcu nedeľu, ktorá tentoraz padla na 13. august, hlavnú úlohu prevezme vždy zábava. Okolie šárskeho Pútnického a osvetového strediska sa premení na dejisko jarmoku. Návštevníkov čakajú kolotoče, predajcovia rôznych predmetov, stánky remeselníkov a chutné jedlá. Okrem sprievodných programov, sa večer koná zábava. Za dobrého počasia pouličná, za zlého v priestoroch Pútnického strediska. V tomto roku sa o noc plnú hudby, ktorá trvala do bieleho rána, postarala kapela RBT.

Marianna Gogoláková/ar

Foto: Péter Kecskés