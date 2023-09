Uverejnené: nedeľa, 10. september 2023, 05:59

Slovenská samospráva VIII. obvodu Budapešti pod vedením Moniky Szelényiovej prvú septembrovú nedeľu v Kostole svätého Jozefa na Námestí Mihálya Horvátha opäť zorganizovala tradičnú slovenskú svätú omšu.

Dôstojný pán Radoslav Lenčéš z Farnosti svätého Imricha v Štúrove sa potešil pri pohľade na veriacich z hlavného mesta, ale aj z okolitých miest a obcí, ba aj z Topoľčianok zo Slovenska. Kantorom bol Štefan Nagy z Kolárova a miništrantskú službu vykonávala Beáta Erdeiová.

Na 22. nedeľu v medziročnom období dôstojný pán citoval z Evanjelia podľa Matúša. „Od tej chvíle začal Ježiš svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať: „Nech ti je milostivý Boh, Pane! To sa ti nesmie stať!“ On sa obrátil a povedal Petrovi: „Choď mi z cesty, satan! Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“ Potom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?! Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.“ (Mt. 16, 21-27)

Na tento citát nadviazal velebný otec svoju kázeň. „Keď som tak uvažoval nad dnešným Božím slovom, vynoril sa mi obraz z môjho detstva, z jednej rozprávky. Keď sa človek rozhoduje pre nejaký čin, tak sa mu objaví na jednom pleci čert a na druhom anjelik. Anjelik mu hovorí: to nesmieš urobiť, to je hriech. Naopak, čert ho povzbudzuje a kričí mu do ucha: do toho, urob to!“

Keď Ježiš učeníkom ponúka, aby ho nasledovali, musia sa sami rozhodnúť a zvážiť dôsledky. Platí to pre všetky naše činy, že samotné rozhodnutie je na človeku. Aj keď nám anjel alebo čert šepkajú do ucha opačné argumenty, povedal vdp. Radoslav Lenčéš.

Po skončení sv. omše potešil kantor Štefan Nagy veriacich malým koncertom, v ktorom odznela skladba J. S. Bacha Fantázia a fúga g mol, BWV 542.

Predsedníčka Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti Monika Szelényiová pozvala prítomných na agapé na neďalekú faru. Tam poďakovala za službu Radoslavovi Lenčéšovi a Beáte Erdeiovej. Účastníci sv. omše si minútou ticha uctili pamiatku Ruženky Czifrovej, krstnej mamy Ozveny, ktorá zomrela 16. augusta vo veku 90 rokov. Na záver členka Slovenskej samosprávy XX. obvodu Budapešti Mária Benczeová informovala katolíckych veriacich o pamätných dňoch Sedembolestnej Panny Márie vo Vacove, ktoré sa budú konať 15. a 16. septembra.

(zlh)

Foto: autor