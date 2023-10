Duchovná kresťanská lenivosť a koncertný zážitok

Uverejnené: nedeľa, 08. október 2023, 05:16

V prvú októbrovú nedeľu sa veriaci slovenského pôvodu z Budapešti, Dabašu-Šáre, Santova a ďalších obcí z okolia hlavného mesta stretli v Kostole sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha, aby sa vďaka aktivite Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Budapešti zúčastnili na svätej omši. Bohoslužbu v slovenskom jazyku slúžil dôstojný pán farnosti sv. Imricha v Štúrove Radoslav Lenčéš.

Na organe hral kantor Štefan Nagy z Kolárova. Koncertný a chrámový organista, skladateľ a pedagóg nádherne rozozvučal staručký organ. Dokonca všetkých potešil krátkym koncertom, predniesol dielo z vlastnej tvorivej dielne Aria con variazioni, Na kolená padáme. Slová svätého písma z listu apoštola Pavla Filipanom čítala Margita Tóthová Urbaničová. Veriaci sa modlili za spásu rodín Ličikovej a Jakabovej.

Dôstojný pán citoval z Biblie podobenstvo: „Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: „Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!“ Ale on odpovedal: „Nechce sa mi.“ No potom to oľutoval a šiel. Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: „Idem, pane!“ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“ Odpovedali: „Ten prvý.“ Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“ (Mt 21, 28-32)

Potom dôstojný pán rozvinul svoje myšlienky v homílii. Poukázal na to, že všemohúcnosť Boha sa ukazuje práve v tom, ako vie odpúšťať. V prvom čítaní nám povedal skrze proroka Ezekiela, ako koná Pán. Hovoril o dvoch ľuďoch. Jeden je bezbožný a s pribúdajúcim vekom sa obráti. Milosrdenstvo Pána je také ohromné, že mu odpustí. Druhý je celý život spravodlivý, ale potom sa odvráti od Pána a pácha neprávosť. Nechcelo sa mu ísť do vinice a pomáhať. Toto podobenstvo vôbec nič nestratilo na aktuálnosti. „Prvý muž povedal na rovinu, že nepôjde. Druhý syn je opačný extrém. Posľuboval Bohu hory-doly a potom mu skutok utiekol. Nešiel, lebo sa mu nechcelo. Čo je lepšie? Dnes sú ľudia zachvátení duchovnou kresťanskou lenivosťou,“ povedal dôstojný pán. „V našom prostredí, ale aj na celom svete, sa nám vždy niečo nechce. Nechce sa nám ísť do práce, nechce sa nám modliť, nechce sa nám ísť v nedeľu do kostola,“ zamyslel sa Radoslav Lenčéš. Podnecoval veriacich odovzdávať pravdu ďalším generáciám, aby sme prosili o možnosť nápravy a návratu k Pánovi, ktorý nám veľkodušne odpúšťa naše nerozvážnosti.

Po omši predsedníčka slovenského voleného zboru VIII. obvodu Monika Szelényiová pozvala veriacich na agapé. Po požehnaní chutného občerstvenia, ktoré ozvláštnili slané aj sladké dobroty, dar Cukrárne Emil z Verešváru a špeciálne jablkové kocky, ktoré pripravila osobne jej majiteľka Terka Valenčičová, sa mohli účastníci porozprávať s dôstojným pánom, posťažovať si i pochváliť sa medzi sebou, ba aj dozvedieť sa, že v prvú novembrovú nedeľu pán farár Lenčéš kvôli hodom v Štúrove nebude môcť prísť na omšu do Budapešti. Srdečne však očakáva všetkých v svojom domovskom kostole. Účastníci agapé zablahoželali Margite Tóthovej Urbaničovej k jej narodeninám a M. Szelényiová jej zároveň poďakovala za službu pri omši.

(-tre)

Foto: autorka