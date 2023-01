V Ečeri zasadal Spolok Dolina

Uverejnené: piatok, 27. január 2023, 05:27

V piatok 20. januára sa konalo pravidelné zasadanie Valného zhromaždenia Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina. V Ečeri, práve tak ako všade na okolí, husto snežilo, ale napriek tomu sa v miestnom kultúrnom dome stretla nadpočetná väčšina členov Valného zhromaždenia (VZ), aby si vypočula správu o činnosti a hospodárení v uplynulom roku a zvolila nové vedenie organizácie. Grémium prijalo plán činnosti na tento rok, stanovilo výšku členského príspevku, rozhodlo o zastúpení Doliny na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku, ako aj určilo miesto zasadania VZ na budúci rok.

Na zasadnutí sa zúčastnili niekoľkí mimoriadni hostia. Rokovanie prišla podporiť predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Prítomný bol a prihovoril sa aj starosta Ečeru Zsolt Gál. Do konca rokovania zostal notár obce Zoltán Barta. Úniu slovenských organizácií v Maďarsku, ktorej členom je aj Spolok Dolina, zastupoval predseda František Zelman, ktorý je zároveň podpredseda CSSM.

Všetkých hostí privítal podpredseda spolku Ondrej Csaba Aszódi, ktorý moderoval večer na striedačku s predsedníčkou organizácie Zuzanou Szabovou.

Účastníkov rokovania niekoľkými vetami pozdravil starosta Ečeru. Zsolt Gál konštatoval, že sa s mnohými z prítomných pozná osobne, veď sa stretávajú na podujatiach, ktoré organizuje Dolina alebo ečerská slovenská samospráva. Dodal, že vedenie Ečeru má mimoriadne dobré vzťahy so slovenským voleným zborom obce.

Sneh sa zaslúžil o zmenu programu

Práve kvôli nepriazni počasia musela nastať zmena programu a záverečný bod sa dostal do popredia. Predsedníčka CSSM sa pôvodne mala prihovoriť účastníkom VZ vlastne až skoro na záver, avšak kvôli ceste do vzdialenejšieho regiónu poprosila o slovo v úvodnej časti. A. Hollerová Račková zapriala na úvod šťastný, úspešný nový rok, najmä plný zdravia. Vzhľadom na to, že minulý rok prešiel v znamení parlamentných volieb a sčítania obyvateľstva, na ktoré sa slovenské samosprávy v Maďarsku pripravovali o rok skôr, predsedníčka CSSM vyslovila nádej, že sčítanie obyvateľstva prinesie očakávané výsledky. Nie je jedno, či sa k slovenskej národnosti v jednotlivých obciach prihlásilo 13 alebo 113 obyvateľov. Alžbeta Hollerová Račková zdôraznila, že je závažné, koľkí podporovatelia našej spoločnej veci stoja za volenými zástupcami národnostných záujmov. Predsedníčka nášho najvyššieho voleného zboru vyslovila svoje presvedčenie, že mnohí z radov Doliny intenzívne pracovali vo svojom okolí na aktívnej účasti obyvateľstva na sčítaní a na tom, aby sa k slovenskej komunite, slovenským koreňom prihlásilo patričné množstvo ľudí. Výsledky sčítania obyvateľstva budú známe v druhej polovici tohto roka. Všetkým zúčastneným poďakovala tiež za účasť v kampani pred parlamentnými voľbami. Obzvlášť samospráve v Šáre, ktorá prijala úlohu organizátora kultúrneho zájazdu. Financie stanovené na kampaň venoval náš najvyšší volený zbor na usporiadanie regionálnych kultúrnych stretnutí a zaplatenie vystúpení rôznych kultúrnych telies jednotlivých regiónov, aby sa mohli prezentovať a urobiť radosť voličom kandidáta na post hovorcu slovenskej národnosti v maďarskom parlamente. A. Hollerová Račková podrobne hovorila o očakávaniach od zmien vo volebnom systéme, v tejto otázke sa objavuje náznak politickej ochoty.

Vypršali mandáty – obnovili vedenie

Keďže uplynulo päť rokov a vypršali mandáty predsedníctva Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina, bolo nutné zvoliť nových členov vedenia. Návrhy predložila a hlasovanie viedla Ildikó Jármyová. V jej asistencii sa predstavili kandidáti, väčšinou už známi v tejto oblasti a práci. Napokon boli všetky návrhy prijaté a zasadanie sa mohlo venovať ďalším bodom schváleného programu. Predsedníčkou zostala Zuzana Szabová a podpredsedom je i naďalej Ondrej Csaba Aszódi.

Kým rokovanie o výške členského príspevku brali účastníci zasadania VZ ako povinnosť, ktorú musia mať rýchlo za sebou, intenzívna diskusia sa rozvinula počas prijímania rozhodnutia v otázke, kto bude zastupovať región na Dni Slovákov v Maďarsku, ktorý sa tento rok bude konať 1. júla v novohradskej obci Níža. Po návrhoch, ktoré predložili viaceré obce, rokovanie napokon rozhodlo poveriť touto úlohou slovenskú komunitu Albertirše.

Podobné vzrušenie sa prevalilo sálou, keď opätovne zvolený podpredseda O. Cs. Aszódi predložil návrhy pripravovaných spoločných programov organizácie. Napriek neveľkému rozpočtu spolku sa takmer každý mesiac nájde nejaká príležitosť stretať sa. Napríklad vo februári sa bude konať v Slovenskom Komlóši Celoštátne stretnutie vedúcich oblastných domov, ktoré usporiada Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a vedenie Doliny odporúča zúčastniť sa na tomto podujatí najmä tým slovenským samosprávam, ktoré spravujú oblastný alebo pamiatkový dom. Tohto roku sa už nebudú konať veľkolepé páračky. Vedenie Doliny prijalo rozhodnutie, že jednu veľkú akciu rozdrobia na menšie, ale so širším vplyvom. Jedným z takýchto podujatí bude kultúrny večer 19. mája v Malej Tarči, kam do Slimačieho domu zavíta Folklórna skupina Záriečie z obce Záriečie na západnom Slovensku. 18. júna bude v kaštieli v Gödöllő stretnutie reprezentantov národností, ktoré na svoje zeme zavolal zemepán Grassalkovics, ku ktorému sa tohto roku pridajú aj obce obývané Slovákmi. Okrem Dňa Slovákov v Maďarsku v júli plánujú pre členskú základňu spolku Dolina ďalšiu akciu. O týždeň neskôr, 8. júla, v spolupráci Čemerskej slovenskej národnostnej samosprávy, Slovenskej národnostnej samosprávy Peštianskej župy a Doliny sa uskutočnia regionálne dožinky. O informácie sa nadšene podelila predsedníčka voleného zboru Alžbeta Szabová, ktorá ako pravá marketingová odborníčka opísala pripravovanú udalosť patrične farebne a príťažlivo. Páračky už nebudú, zato sa môžeme tešiť na štýlové dožinky s veľkým D, s dožinkovými vencami, novým chlebom, súťažami a prehliadkami veteránov. Na jeseň, 14. októbra, bude Dolina participovať účasťou kultúrnych telies na folklórnej prehliadke Vo víre tanca, respektíve na jeseň plánuje organizácia usporiadať predstavenie Slovenského divadla Vertigo. Presný termín ešte nie je stanovený. Valné zhromaždenie plány schválilo. Miestom budúcoročného zasadania bude obec Čomád.

Erika Trenková

Foto: autorka