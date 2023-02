Zo zasadnutia Slovákov Peštianskej župy

Uverejnené: piatok, 10. február 2023, 05:15

V Peštianskom župnom dome v 5. obvode Budapešti sa začiatkom februára uskutočnilo prvé tohtoročné riadne zasadnutie Slovenskej samosprávy Peštianskej župy – alebo Peštianskej stolice? Aj toto bolo témou zasadnutia zboru, ktorý po premenovaní maďarských žúp na stolice (vármegye) zmenil svoje maďarské pomenovanie na Pest Vármegyei Szlovák Önkormányzat.

Čo sa týka slovenského názvu, poslanci konzultovali s kolegami z viacerých župných slovenských samospráv a čakajú aj na vyjadrenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktorej Kabinet sa na svojom zasadnutí tiež venoval tejto tematike. Na základe rozhodnutia poslancov slovenský názov samosprávy zostáva zatiaľ nezmenený, kým nevznikne v tejto otázke jednotný postoj.

Popri bežných rokovacích bodoch, ako modifikácia rozpočtu, poslanci prerokovali aj ďalšiu zaujímavú iniciatívu, o ktorej nás informovala predsedníčka zboru Emese Gimesiová Szokolová. „Doposiaľ naša samospráva každoročne uzavrela dohodu o spolupráci s niektorou slovenskou obcou Peštianskej župy, na základe ktorej sme sa ako spoluorganizátori zapojili do miestnych slovenských podujatí. Už dávnejšie sa však zrodila myšlienka, ktorá – hoci pre pandémiu koronavírusu istý čas nebola aktuálna – teraz dozrela. Od tohto roku by sme chceli každoročne zorganizovať spoločné podujatie na župnej úrovni. Prvým dejiskom takéhoto podujatia by mal byť Čemer, kde by sa Slováci zo župy mali zísť 8. júla na dožinkovej veselici.

Vidíme, že aj v ostatných župách organizujú podobné celožupné podujatia a hoci práve tá naša má najväčší počet miestnych slovenských samospráv, medzi ktorými sú dosť veľké vzdialenosti: od pilíšskych dedín až po povodie Galgy, predsa si trúfame ročne raz ich spojiť v jednom dejisku. Vlani koncom roka sme taktiež v Čemeri zorganizovali, v rámci verejného zasadnutia, vydarené stretnutie so zástupcami 27 slovenských samospráv župy, ktoré len potvrdilo, že o takéto podujatie je záujem. Podľa našich predstáv by na ňom nemali chýbať naše folklórne telesá z Peštianskej župy, pričom stredobodom diania by malo byť oživenie dožinkových tradícií našich predkov, ich krojov a gastronómie. Nezabudneme ani na rodiny s deťmi, mala by to byť celodenná zábava pre všetkých, ktorí na podujatie zavítajú.

Čo sa týka organizačného a finančného pozadia, budeme spolupracovať. V prvom rade s hostiteľskou národnostnou i obecnou samosprávou v Čemeri, ale pozitívnu odozvu sme dostali už aj od Spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina. Vieme, že začiatkom júla sa uskutoční aj Deň Slovákov v Maďarsku, navyše viaceré naše folklórne telesá čaká deň po našom podujatí vystúpenie na Krajanskej nedeli v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, takže to bude naozaj rušné obdobie. Veríme však, že to nikoho neodradí, ba naopak, všetci sa po ňom poberú na dovolenku s peknými zážitkami a dobrým pocitom.“

(zp)

Foto: IK