Valné zhromaždenie spolku Zelený veniec v Ečeri

Uverejnené: piatok, 10. február 2023, 05:16

V poslednú januárovú sobotu sa konalo výročné zasadanie Valného zhromaždenia Spolku na zachovanie slovenských tradícií v Ečeri Zelený veniec. Pri tejto príležitosti vedenie informovalo členstvo o akciách, ktoré usporiadali v minulom roku, kultúrnych podujatiach združenia a finančnej situácii.

Prijali plán práce a rozpočet na rok 2023 a rozhodli aj o výške členského príspevku. Zároveň rozhodli, za aký poplatok bude v budúcnosti organizácia prevádzkovať slovenský zvon. Je to zvon umiestnený v cintoríne v Ečeri. Ak zomrie niekto, kto bol členom spolku, uctia si ho ďalší členovia bez finančnej odmeny. Ak si praje byť odprevadený na svoju poslednú cestu niekto, kto nebol príslušníkom spolku Zelený veniec, za sprievod za zvuku slovenského zvona musia príbuzní venovať sumu stanovenú spolkom.

Po oficiálnej časti bolo 28. januára odovzdané vyznamenanie za zachovanie tradícií Cerový list, ktoré bolo založené Slovenskou samosprávou v Ečeri v roku 2017. Ocenenie prisudzuje komunita Zeleného venca váženým osobnostiam, ktoré veľa urobili pre udržiavanie slovenských tradícií v Ečeri. Tento rok ho prevzala 92 ročná Anna Szigetváriová – Wéberová a manželia Zsuzsanna a Attila Földváriovci.

V kultúrnej časti večera vystúpila folklórna skupina Zelený veniec, skupina Petruška a krúžok dôchodcov z Ečera. Po vystúpeniach, ktoré mali u divákov obrovský úspech, si všetci účastníci valného zhromaždenia pochutnali na dobrej večeri. Museli sa posilniť, veď nasledovala zábava, ktorá trvala až do bieleho rána. O vynikajúcu plesovú atmosféru sa postarala muzika Verešvárski trubači.

(OCsA/Kru)

Nositelia Cerového listu

„Osobnosti, ktoré sú vzorom pre ostatných, potrebuje každá komunita,“ povedal pre naše periodikum predseda Slovenskej samosprávy v Ečeri a predseda spolku Zelený veniec Ondrej Csaba Aszódi, keď hovoril o mimoriadnej, slávnostnej časti valného zhromaždenia. Cenu Cerový list založilo grémium síce pred piatimi rokmi, ale zároveň rozhodlo o tom, že ju nebudú odovzdávať každoročne. Vyznamenanie udelia osobnostiam, ktoré sa svojou činnosťou zaslúžili o pestovanie a zachovávanie kultúry, ktorú Ečerčania zdedili po svojich slovenských predkoch. Súčasťou stanov je, že cena Cerový list má byť odovzdaná raz ročne pri významnej príležitosti, za prítomnosti veľkého počtu divákov. „Ostatne sme cenu odovzdali v roku 2021. Vlani sme ju neudelili. Nechceme, aby sa znížila hodnota tohto ocenenia, preto ho nechceme prisudzovať z povinnosti. Tento rok sme dostali návrh na udelenie ceny pre Annu Szigetváriovú – Wéberovú, ktorá, aj napriek svojmu požehnanému veku, ešte pred niekoľkými rokmi tancovala v súbore. Navždy sa jej prístup k tradíciám a tanečné umenie zachovali na zázname Organizácie slovenskej mládežníckej v Maďarsku, ktorý vznikol o Ečerskej svadbe. Teta Panni, ako ju u nás voláme, sa narodila v roku 1931 v Ečeri, od narodenia žije v obci a denno-denne nám pomáha pri zachovávaní slovenských tradícií. Do ich pestovania sa zapojila v rannom veku. V roku 1949 vystupovala s folklórnou skupinou na Svetovom stretnutí mládeže. Aj neskôr sa venovala činnosti v tanečnej skupine, následne v Klube dôchodcov, aj ako nadšená zakladajúca členka Krúžku Zelený veniec. Pracuje aj na tom, aby slovenské dedičstvo odovzdávala ďalej mladším pokoleniam. V rokoch 2006 až 2010 bola členkou Ečerskej slovenskej samosprávy. Je pravidelným hosťom zasadnutí samosprávy, aby svojimi radami pomáhala mladším. Nielen za mlada, ale aj v zrelom veku si rada obliekala ečerský kroj. Vždy hrdo spomína na svojho starého otca, ktorého priezvisko bolo Murár. Práve on, počas zbierania materiálu k ečerskej svadbe, verne zatancoval choreografovi Miklósovi Rábaiovi verbunk husárov, tanec, ktorý sa naučil v detstve od staručkých ečerských husárov, pravdepodobne účastníkov bojov za slobodu v roku 1848. Aj po mnohých desaťročiach je hrdá na to, že sa od starej mamy naučila po slovensky a s dojatím spomína, ako veľmi sa jej táto jazyková znalosť zišla na prvom pracovisku v Pešti,“ povedal nám o ocenenej Anne Szigetváriovej predseda slovenskej samosprávy. Ondrej Csaba Aszódi o ďalších nositeľoch Cerového listu, manželoch Földváriovcoch prezradil, že síce nie sú Ečerania, do Ečeru chodia zo susedného Vecsésu, vďačia im však za stovky, možno tisícky odtancovaných hodín, ktorými ako učitelia ľudového tanca napomáhajú vyše dve desaťročia skúšky a prácu Zeleného venca. V rokoch 2003 – 2007 chodili do Ečeru minimálne dvakrát týždenne, istý čas dokonca aj štyri razy za týždeň, aby cvičili so slovenským súborom. Zsuzsa a Attila doviedli súbor medzi najlepšie folklórne formácie na okolí. Folklórnu skupinu pripravovali aj na 60. a 70. výročie založenia Zeleného venca, ba aj vtedy, keď skupina získala Zlaté kvalifikačné ocenenie. Zsuzsa je dodnes umeleckou vedúcou formácie Zelený veniec. „Nielenže pracujú desaťročia bez nároku na finančnú odmenu, ešte aj podporujú skupinu folklórnymi odevnými, či inými doplnkami,“ dodal o Cerovým listom ocenených manželoch Földváriových predseda Krúžku zachovania slovenských ľudových tradícií v Ečeri Ondrej Csaba Aszódi.

(-tre)

Foto: OCsA