Regionálne stretnutia na Dolnej zemi

Koncom januára sa na Dolnej zemi konali stretnutia v troch regionálnych centrách, v Békešskej Čabe, Slovenskom Komlóši a Sarvaši.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku a Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku považujú organizovanie týchto stretnutí za veľmi dôležité, pretože uľahčujú spoločnú prácu a dávajú slovenským predstaviteľom obcí možnosť diskutovať o problémoch a prípadne si navzájom ponúknuť pomoc.

Pozrime sa, čo na týchto stretnutiach odznelo. Do regiónu Békešskej Čaby patrí 10 obcí. Okrem vyššie uvedenej sem patria Békeš, Čabasabadi, Čorváš, Elek, Gerendáš, Kétšoproň, Medeš, Poľný Berinčok a Telekgerendáš.

Vedúca regiónu Hajnalka Krajcsovicsová na úvod podujatia zdôraznila, že napriek ťažkostiam posledných rokov sa v regióne rozvinula veľmi úzka spolupráca medzi obcami. „Je dôležité, aby naše podujatia boli riadne propagované. Mnohé samosprávy a spoločenské organizácie majú svoju stránku na Facebooku, ale aj ČOS poskytuje priestor na svojej stránke pre tých, ktorí by chceli túto možnosť využiť,“ povedala H. Krajcsovicsová. Ďalej upozornila, že miestny historik Béla Gécs plánuje v tomto roku zorganizovať výstavu pri príležitosti 120. výročia vzniku tlačiarenského priemyslu na Čabe. Preto by chcel, aby mu miestni obyvatelia na dobu trvania výstavy zapožičali svoje knihy vytlačené v tlačiarni bratov Povázsayovcov.

Potom sa ujal slova predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely. Oznámil, že bol naplánovaný cyklus tematických prednášok pod názvom „Podsťenke okolo Čaby“. Tento cyklus prednášok a výstav sa týka všetkých 10 obcí regiónu. Cieľom programu je posilniť miestnu slovenskú identitu a tvorivým a inovatívnym spôsobom podporiť rozvoj a realizáciu nových, pre jednotlivé obce špecifických projektov. Začiatok projektu je naplánovaný na marec 2023 a bude sa realizovať podľa vopred dohodnutého harmonogramu so žiadajúcimi obcami v nasledujúcich rokoch. „Je dôležité, aby sa na ňom mohli úspešne a aktívne podieľať všetky obce v čabianskom regióne. Z hľadiska tematických prezentácií to znamená minimálne tri prednášky v slovenskom a maďarskom jazyku s cieľom odovzdávať a zachrániť jazyk.“ Predseda načrtol 7 voliteľných tém: pôvod našich slovenských predkov, osídlenie a história našich obcí, história našich osád, povery a Michalda dolnozemských Slovákov, „Dobrí apeťík!“ – Slovenská kuchyňa v okolí Čaby, „Podsťenke“ – unikátna slovenská architektúra vo svete, „Naši slovenskí hrdinovia“ – miestni hrdinovia v miestnom ponímaní, pomaďarčovanie alebo pomaďarčenie – otázka asimilácie a napokon „Sťato tavo!“ – história, príčiny a dôsledky výmeny obyvateľstva pre naše slovenské komunity.

Na niektorých podujatiach budú aj interaktívne výstavy s názvami „Šaďe žene zametale podsťenou“ a „Tranoscius 100“. Prvá z nich predstaví ukážky z dobového života fotografované pred podstienkovými domami. Okrem iného zobrazí odchod na krst, pohreb z domu, žiadosť o ruku, príchod novomanželky, žatvu a mnohé každodenné scény zo života v minulosti. Koncom tohto roka vyjde na túto tému kniha pod názvom „Podsťenková kňižočka“. V rámci projektu vzniknú aj publikácie o histórii obcí, akou je brožúra Šoproň – Kétsoprony. Predseda dodal, že ak to ekonomická situácia dovolí, v tomto roku bude vydaná publikácia o meste Meďeš.

Pokiaľ ide o programy v Békešskej Čabe, O. Kiszely povedal, že na Veľký piatok 7. apríla sa opäť uskutoční tradičné ranné umývanie sa a následné čítanie pašií v Malom evanjelickom kostole. Všetci sú vítaní! Samozrejme, ani tento rok nebude chýbať dožinková veselica. 18. augusta sa v Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu pred veselicou po prvýkrát predstaví výstava Tranoscius 100.

Ďalej odznelo, že názov župnej samosprávy sa zmení na: Slovenská samospráva Békešskej stolice, ale Békešská Čaba naďalej ostane župným mestom.

Na stretnutiach sa zúčastnili aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková a riaditeľka ÚKSM Katarína Király. Predsedníčka na začiatku svojho príhovoru poďakovala samosprávam a spoločenským organizáciám za veľké úsilie, ktoré vynaložili na propagáciu sčítania ľudu, a za ich kreatívne nápady a vyjadrila nádej, že energia, ktorú do sčítania vložili, prinesie svoje ovocie. S prítomnými sa podelila o fakt, že ani súčasná finančná situácia nie je pre celoštátnu samosprávu priaznivá. Zároveň oznámila, že evanjelická študijná cesta zavíta tento rok do Slovinska, a to v dňoch 22. až 26. mája. Deň Slovákov v Maďarsku (DSM) sa bude konať v júli v Níži. Dodala, že adventné stretnutie bude v Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. A čo sa týka mládeže, čoskoro bude vyhlásené výberové konanie na pozíciu mládežníckeho referenta CSSM. Chceli by, aby víťaz výberového konania aktívne zapájal mladých ľudí do života Slovákov v Maďarsku.

K. Király uviedla, že tohtoročná konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok sa bude konať v Slovenskom Komlóši, kde by okrem iného chceli navštíviť aj miestnu dielňu na modrotlač. Bolo tiež spomenuté, že tohtoročný DSM nebude mať gastronomickú prehliadku, ale zamerajú sa na kultúrne programy. Tento rok sa uskutoční aj školenie pre správcov oblastných domov, o ktorom budú podrobnosti oznámené na konferencii.

V komlóšskom regióne je toho veľa, o čom sa dá hovoriť. V regionálnom centre sa stretli zástupcovia zo Slovenského Komlóša, Veľkého Bánhedeša, Pitvaroša a Ambrózky. Diskutovali o plánovaní programov a hodnotili minulý rok. „Tento rok sa bude konať aj tradičné opekanie slaniny, do ktorého by sme chceli zapojiť aj Nadlačanov,“ povedal riaditeľ Regionálneho centra v Slovenskom Komlóši František Zelman. Pred stretnutím bola v Komlóši predstavená aj kniha Matrika Ambrózky. Čo sa týka tohtoročných aktivít, Deň mesta sa bude konať 22. apríla. Uskutoční sa aj exkurzia Po stopách evanjelických kňazov, ktorej súčasťou bude tento rok aj návšteva obce Kameňany v Gemeri. Začiatkom júla sa uskutoční výtvarný tábor vo Veľkom Bánhedeši, ktorý opäť priláka množstvo slovenských umelcov. V leta tam plánujú zorganizovať aj tábor pre mladých citaristov.

Judity Fábriovej sme sa opýtali na udalosti z regionálneho zhromaždenia v Sarvaši. „Do nášho regiónu patrí okrem Sarvaša, Čabačud, Irminčok, Kardoš a Kondoroš. Tak ako po minulé roky sme prediskutovali minuloročné podujatia a začali plánovať tie tohtoročné.“ Každá obec organizuje tradičný Slovenský deň, v niektorých prípadoch ho organizuje národnostná samospráva spolu s obecnou samosprávou, keďže ide o malé obce. Na jeseň sú naplánované dve veľké podujatia. Jedným z nich je Haluškový deň v Kondoroši a Deň kukurice v Sarvaši. Do organizácie týchto by chceli zapojiť aj okolité obce. Vedúca regiónu tiež upozornila, že Samospráva Békešskej stolice vydá kuchársku knihu, v ktorej by chceli predstaviť jedlá národnostných spoločenstiev. Sarvašský región poskytol recepty na „tvarožňíka“ a „kapusňíka“.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker