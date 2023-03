Rokovací maratón na úvod roka

Uverejnené: streda, 01. marec 2023, 19:28

Prvé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo v posledný februárový deň v zasadačke budapeštianskeho sídla nášho najvyššieho voleného zboru. Na začiatku zasadnutia v mene zboru predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková zagratulovala predsedníčke Kultúrneho výboru Kataríne Szabovej Tóthovej k okrúhlemu výročiu narodenia.

Svoju neúčasť vopred oznámilo päť poslancov, čo neohrozilo uznášaniaschopnosť zboru. Po prijatí bohatého programu rokovania sa zasadnutie začalo mimoriadnym bodom, a to prezentáciou prvej verzie koncepčného návrhu Slovenského kultúrneho strediska architektmi poverenými jeho vypracovaním. Ako prezradili, rozšírenie priestorov budovy bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede z rôznych dôvodov nie je možné, preto sa zamerali v prvom rade na to, ako využiť daný priestor, aby čo najefektívnejšie vyhovel požadovaným funkciám. Konzultovali so zástupcami inštitúcií, ktoré tam budú sídliť a do procesu zapojili aj inžinierku zaoberajúcu sa environmentálnou psychológiou, aby mohli vytvoriť plán, ktorý by čo najviac vyhovoval našim požiadavkám. Vytvorenie samostatnej kaplnky v budove kostola zatiaľ neplánovali, ale viacerí poslanci VZ naliehali na jej naplánovanie, preto pokračujú v dolaďovaní plánu s reprezentantmi cirkvi. Architekti svoju prezentáciu obohatili okrem pôdorysov aj krátkou 3D animáciou.

Po krátkej diskusii s architektmi rokovanie pokračovalo ako obvykle.

Na zasadnutie opäť zavítal parlamentný hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik, aby sa s poslancami podelil o informácie o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Vo svojom referáte sa zameral o. i. na zmenu národnostného zákona týkajúcu sa národnostných volieb, či na problematiku prípravy národnostných pedagógov na vysokých školách a univerzitách. Viac podrobností nájdete v pravidelnej rubrike Zápisky hovorcu.

Predsedníčka CSSM A. Hollerová Račková následne referovala o svojich aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM. Písomne vopred rozoslaný referát rozšírila o informácie o svojej účasti na zasadnutí poroty Ceny Ondreja Štefanka v Nadlaku či parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Po prijatí referátu nasledovala modifikácia minuloročného rozpočtu CSSM a jej inštitúcií. Po prvýkrát sa stalo, že CSSM musela preradiť inštitúciami nevyužité prostriedky ňou prevádzkovaným školám, aby mohli pokryť zvýšené režijné náklady. Ďalej, vzhľadom na to, že rozpočtový zákon Slovenskej republiky neumožnil predĺženie dotačnej zmluvy s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prostriedky, ktoré CSSM dostala zo SR na tento účel zo štátneho rozpočtu z roku 2020 bolo nutné využiť do konca roka 2022. Nepoužité prostriedky musela CSSM vrátiť s tým, že jej budú vrátené späť. Rozpočet zboru však bolo nutné prispôsobiť týmto okolnostiam. Príjmy a výdavky CSSM v minuloročnom rozpočte boli 5 456 849 972 forintov. Následne VZ schválilo aj vyúčtovanie podpôr CSSM na miestne slovenské aktivity a vydavateľskú činnosť v roku 2022, a to v sume 5 958 617 forintov.

Náš najvyšší volený zbor a jeho inštitúcie potrebujú rozpočet aj na aktuálny rok, ktorý poslanci prijali vo výške 2 763 254 453 forintov. Ako dodala predsedníčka CSSM, na strane príjmov rozpočet zatiaľ neráta s podporami na zvýšené režijné náklady škôl či financie na stravovanie žiakov, ktoré sú zatiaľ prisľúbené iba ústne, a preto v rozpočte zatiaľ nie sú naplánované prostriedky na voľné pracovné miesta či na mimo mzdové odmeňovanie zamestnancov (kafetériu). Len takto sa podarilo vytvoriť rovnováhu medzi plánovanými príjmami a výdavkami. „Chcem všetkých ubezpečiť, že nie je cieľom zhoršiť podmienky fungovania škôl, cieľom bolo vyhovieť zákonu, ktorý predpisuje schválenie rozpočtu do stanoveného termínu,“ povedala predsedníčka A. Holerová Račková. Schválením rozpočtu a návrhu úsporných opatrení sa zrodil rozpočet zabezpečujúci bezpečnú prevádzku systému inštitúcií s predpokladom, že prídu ďalšie financie, vďaka ktorým sa budú dať zlepšiť podmienky.

V nasledujúcom rokovacom bode prišiel rad na zvýšenie honorárov podpredsedov CSSM, členov VZ, predsedov a členov výborov VZ ako aj radcov CSSM s platnosťou od 1. marca, ale so spätným uskutočnením od 1. júna, dokedy by malo byť jasné, či ho bude možné finančne vykryť. Ďalšia modifikácia sa týkala pravidiel odmeňovania predsedníčky CSSM, ktorú poslanci taktiež prijali.

Vzhľadom na to, že nájomné hosťovských izieb v sídle CSSM a priestorov Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sa už viac rokov nezmenilo, ďalším krokom poslancov bolo schváliť jeho zvýšenie, rovnako, ako plán verejných obstarávaní CSSM na rok 2023.

Po krátkej prestávke sa VZ pretransformovalo na Členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o., aby mohlo schváliť obchodný plán SlovakUm-u na rok 2023, ako aj referát spoločnosti i ňou založenej Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku o minuloročnej činnosti. Členské zhromaždenie napokon schválilo aj uznesenie o predaji služobného auta redakcie Ľudových novín resp. spoločnosti SlovakUm s. r. o. v dôsledku jeho nevyužitia a vysokých finančných nákladov na jeho opravu. Ďalšie dva body prerokovali poslanci ako Členská základňa Obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o., aby schválili obchodný plán Spoločnosti na rok 2023 a referát o činnosti v roku 2022. Zastaraná budova sídla Spoločnosti, žiaľ, zápasí s mnohými problémami, ktoré si vyžadujú finančne náročné rekonštrukčné práce, tie však v konečnom dôsledku zvýšia cenu nehnuteľnosti.

Potom grémium, už opäť ako VZ CSSM, schválilo referáty odborných výborov CSSM o ich činnosti v roku 2022. Poslanci postupne schválili referát Finančného, Výchovno-vzdelávacieho, Kultúrneho, Náboženského a sociálneho výboru, Výboru pre verejné obstarávanie a Mládežníckeho výboru. Svoj referát o činnosti v roku 2022 predložili VZ na schválenie aj inštitúcie CSSM, a to Úrad CSSM, Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, Slovenské divadlo Vertigo, Knižnica a dokumentačné centrum Slovákov v Maďarsku a Pedagogické a metodické centrum Slovákov v Maďarsku. Poslanci ďalej schválili referáty delegáta CSSM Ondreja Csabu Aszódiho pri Správe fondov Gábora Bethlena o činnosti v roku 2022, delegátky CSSM Marty Papučkovej Glückovej v Celoštátnej národnostnej rade pri Ministerstve ľudských zdrojov o činnosti v roku 2022 a putovnej farárky Hildy Gulácsiovej Fabuľovej o slovenskej evanjelickej službe v roku 2022.

Rokovací maratón pokračoval školskými záležitosťami. V 22. rokovacom bode totiž poslanci rozhodovali o počte skupín a tried v školskom roku 2023/2024 v školách prevádzkovaných CSSM. Predseda Výchovno-vzdelávacieho výboru Michal Lásik vyjadril podporu plánovaných počtov a zvýšenie dovoleného rámca maximálneho počtu žiakov o 20 % a poslanci návrhy riaditeľov sarvašskej, novomestskej, békeščabianskej, komlóšskej ako aj budapeštianskej školy schválili. Následne schválili termín zápisu do materských škôl prevádzkovaných CSSM, ktorý bude tradične totožný s termínom zápisu do štátnych MŠ danej lokality.

Keďže riaditeľky sarvašskej a komlóšskej školy odchádzajú do dôchodku, poverenie riaditeľky békeščabianskej inštitúcie čoskoro vyprší a v budapeštianskej škole sa riaditeľka zo zdravotných príčin zriekla svojej funkcie, v spomenutých výchovnovzdelávacích inštitúciách bolo nutné vypísať súbeh na post riaditeľa. Po odsúhlasení poslancami ich čoskoro nájdete na našej webovej stránke. Posledným bodom školského bloku bolo schválenie uznesenia o zmene prevádzkovateľa materskej školy v Dabaši-Šáre, ktorú preberá miestna slovenská samospráva a základnej školy v Tardoši, ktorú chce od Taty prevziať miestna slovenská samospráva s plánom vytvoriť školské združenie so základnou školou v Tatbányi-Bánhide, ktorú spravuje miestna slovenská samospráva. (Pridá sa k národnostnej škole v Bánhide ďalšia inštitúcia?)

Čo sa týka vypísania súbehu CSSM na podporu miestnych slovenských aktivít a vydavateľskej činnosti, ktoré bolo 29. rokovacím bodom, poslanci text výpisu schválili, ale zverejnený bude až vtedy, keď vysvitne, či ho bude možné finančne zabezpečiť. Následne poslanci odsúhlasili vypísanie výzvy na udelenie vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“.

Bodkou za vyčerpávajúcim programom bol tradičný bod „iné“, v rámci ktorého poslanci diskutovali o. i. o používaní slovenského ekvivalentu „vármegye“. V tejto súvislosti CSSM momentálne navrhuje župným samosprávam ponechať si v slovenčine názov „župa“, zároveň čaká na vyjadrenie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.

(zp)

Foto: Eva Fábiánová