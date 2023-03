Demolačné práce v plnom prúde

Uverejnené: piatok, 10. marec 2023, 05:53

Na prvom tohtoročnom zasadnutí Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) architekti prezentovali priebežný koncepčný návrh vnútorného usporiadania budovy bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede a budúceho Slovenského kultúrneho strediska. Pri tejto príležitosti sme poprosili predsedníčku nášho najvyššieho voleného zboru Alžbetu Hollerovú Račkovú, aby nás informovala o aktuálnom priebehu rekonštrukčných prác.

„Za najdôležitejšie by som označila fakt, že po realizácii dvoch verejných obstarávaní, čo sa udialo v druhej polovici minulého roka, sa v decembri mohli začať demolačné a hydroizolačné práce. V rámci demolačných prác najprv došlo k odstráneniu životu nebezpečnej strechy, čo nám predpísal aj Úrad vlády. Ďalšia fáza sa mohla začať po tom, ako ju v druhej polovici januára odobril Pamiatkový úrad. Je ňou odstránenie prístavbovej časti, ktorá spájala obytný blok na Rákócziho triede s kostolom, a taktiež odstránenie obrovského komína, ktorý bol súčasťou vykurovacieho systému budovy. Tieto práce aj v súčasnosti prebiehajú a podľa našich predpokladov by sa mali skončiť koncom marca, ale najneskôr v polovici apríla. Príčinou neistoty je, že na začiatku demolačných prác robotníci zistili, že komín je síce zvonku z tehál, ale znútra sa v ňom nachádza obrovský železobetónový blok, ktorý sa búra podstatne ťažšie ako tehla. Situáciu ďalej sťažuje, že prístup do dvora je komplikovaný, takže pracovníci majú obmedzené možnosti čo sa týka používania techniky. V dôsledku toho musia komín demolovať väčšinou ručne, resp. menšími búracími strojmi, čo prácu značne spomaľuje. Okrem toho, keď odstránili vonkajšie časti prístavby, tam sa tiež ukázalo, že je v nej zabudované veľké množstvo železobetónu. Oceľové hrady v nej boli také veľké, že ich bolo treba odstraňovať po kúskoch, lebo taký veľký žeriav, ktorý by ich dokázal odstrániť v jednom kuse, sa do dvora komplexu jednoducho nezmestí. Takže toto dosť spomaľuje demolačné práce a spôsobuje ťažké chvíle aj obyvateľom domu. Robotníci pracujú iba v pracovné dni cez deň resp. v sobotu doobeda, ale aj tak musia obyvatelia domu obklopujúceho kostol zniesť veľa hluku a prachu, čo sa pri takomto projekte nedá obísť. Preto aj touto cestou chcem vyjadriť svoju vďaku za ich trpezlivosť.

Paralelne s demolačnými prebiehajú hydroizolačné práce v pivnici i zvonku od dvora. Po príprave odborných posudkov sme na základe odporúčaní expertov zvolili spôsob injektovania takej látky do múrov, ktorá zabráni tomu, aby cez ne prenikala vlhkosť. Hydroizolačné práce by sa tiež mali zavŕšiť do konca marca s tým, že budú časti, ktoré nebude možné dokončiť, pretože sú tam napr. merače elektriny – tie budú premiestnené neskôr –, ale na 90-95 % budú hotové.

Zároveň prebieha príprava koncepčného návrhu, čo je už krok vpred oproti návrhu na využitie. Najväčšou nevýhodou budovy je nedostatok svetla, čo je v prípade kostola pochopiteľné. Tým pádom je dosť obmedzený priestor, ktorý dostáva prirodzené svetlo a kde sa dajú umiestniť napr. kancelárie inštitúcií. Architekti, s ktorými pracujeme, sa v uplynulých týždňoch stretli so všetkými vedúcimi inštitúcií, ktoré budú užívať priestory v bývalom kostole a počas 2-3-hodinových rozhovorov získali obraz o tom, ktorá inštitúcia ako funguje, aké má požiadavky, aké priestory by mohli prípadne využívať spoločne a pod. Pre architektov to bol veľmi prínosný proces, vďaka ktorému vznikla prvá verzia koncepčného návrhu. Prezentovali ju na februárovom zasadnutí VZ CSSM. Návrh treba ešte prekonzultovať s evanjelickým a katolíckym farárom, v záujme zmapovania ich potrieb k vytvoreniu ekumenickej kaplnky, vďaka ktorej sa kostolu aspoň čiastočne prinavráti jeho pôvodná funkcia. Po úpravách návrh opäť prekonzultujeme s vedúcimi inštitúcií, aby sme sa dohodli na definitívnom rozložení priestorov. Najväčšia zmena oproti pôvodným predstavám nastala v umiestnení multifunkčnej sály. Tá mala byť na prvom poschodí, podľa aktuálneho návrhu je však naplánovaná na prízemie, keďže tam je ľahšie dostupná, navyše najviac svetla je práve na prvom poschodí, kde bude možné vytvoriť priestory pre všetky kancelárie a našlo sa tu miesto aj pre spoločnú zasadačku či čajovú kuchynku.

V najbližších dňoch by sa mala skončiť príprava návrhu novej strechy a má sa odovzdať na odsúhlasenie Pamiatkovému úradu. Len čo dospeje do fázy, že bude obsahovať všetky údaje potrebné na realizáciu, vypíšeme verejné obstarávanie na jej uskutočnenie. Tiež hneď ako bude hotový koncepčný návrh – je to otázka niekoľkých týždňov – ukončia sa práce na tejto fáze. V nasledujúcej vypíšeme verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a pre jej realizáciu. Takže aktuálne pripravujeme tieto dve verejné obstarávania. Popri tom nás čakajú ďalšie práce, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme pokročili, ale nemusia byť súčasťou veľkej stavby, ktorá sa pravdepodobne začne začiatkom budúceho roka. Mám na mysli odstránenie dvoch veľkých nádrží na vykurovací olej, ktoré sú pod dvorom, alebo ohradenie objektu v prvom rade z bezpečnostných dôvodov, či odstránenie tých múrov a zariadení v pivnici, ktoré je možné zrušiť bez rizika narušenia statiky stavby. Na realizáciu týchto pomocných prác pravdepodobne tiež vypíšeme verejné obstarávanie.

Čo sa týka finančného pozadia, ako to odznelo aj na zasadnutí VZ, časť zdrojov zo Slovenskej republiky sme koncom minulého roka museli vrátiť, pretože boli poskytnuté z rozpočtu na rok 2020, preto dotačnú zmluvu nebolo možné predĺžiť. Avšak prostriedky, ktoré sú potrebné na spomínané práce máme k dispozícii. Obdržali sme aj písomné vyjadrenie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Jána Pilipa, a potvrdil nám to i pán veľvyslanec Pavol Hamžík, že Slovenská republika sa aj naďalej bude podieľať na realizácii projektu a tieto prostriedky nám z tohtoročného rozpočtu SR budú vrátené. Z maďarskej strany máme k dispozícii financie už aj na ďalšiu fázu projektu a v záujme toho, aby sa neznehodnotili, využili sme našu zákonom danú možnosť a kúpili sme štátne cenné papiere – ich výnos nám viac-menej vykompenzuje straty spôsobené infláciou a bude sa dať použiť na projekt.

Na záver by som chcela aj prostredníctvom Ľudových novín vyzvať naše kolektívy, aby sa v prípade záujmu o súčasný stav budovy obrátili na Ondreja Csabu Aszódiho, ktorý má túto oblasť na starosti. Po ukončení demolačných a hydroizolačných prác budú mať všetci záujemcovia možnosť prehliadky objektu.“

Za poskytnuté informácie ďakuje Zlatko Papuček

Foto: Tamás Bartók