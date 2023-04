Valné zhromaždenie ČOS

Uverejnené: piatok, 07. apríl 2023, 05:34

V Áchimovej sieni Slovenského oblastného domu v Békešskej Čabe sa 31. marca konalo Valné zhromaždenie Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS).

Prítomní si najprv vypočuli správu o činnosti organizácie, ktorú predniesol jej predseda Michal Lásik. Vo svojom prejave vyzdvihol: „Keď sa obzriem späť na uplynulý rok, moje srdce sa naplní vďačnosťou. Rok 2022 bol rokom znovuzrodenia. Každá skupina podala výkon nad svoje sily.“ Dodal, že na podujatiach ČOS sa zúčastnili tisíce ľudí. Vlaňajší festival V pokoji v Békeši, alebo – ako ho lepšie poznáme – Jarmok, bol rekordný. Toto podujatie bolo organizované súbežne so Župným dňom a malo nečakaný úspech. Vlani sa uskutočnilo 49 akcií. Ich cieľom bolo podporiť a zachovať miestnu identitu, pestovať tradície, naďalej udržiavať kontakty so Slovákmi v našej materskej krajine, ako aj vo Vojvodine a Rumunsku. „Lebo sú nám najbližší z hľadiska identity a jazyka. Chcel by som sa poďakovať slovenskej samospráve za jej prácu, pretože urobila veľmi veľké kroky smerom k cirkvi a širšej spoločnosti. Veríme, že kampaň sčítania obyvateľstva prinesie svoje ovocie,“ povedal predseda ČOS. Dom slovenskej kultúry sa tiež viac otvoril, v poslednom čase hostil niekoľko výstav. Na záver výročného hodnotenia M. Lásik oznámil, že na neverejnom zasadnutí predsedníctva podal rezignáciu na funkciu predsedu, ktorú však predsedníctvo neprijalo, a preto bude v tejto funkcii pokračovať až do volieb vo februári budúceho roka.

V správe o verejnoprospešnej činnosti, ktorú predložila konateľka ČOS Hajnalka Krajčovičová, okrem iného podčiarkla, že Dom slovenskej kultúry je v bezpečnej finančnej situácii napriek všetkým ťažkostiam, ktorým čelí ČOS a jej skupiny. Potom členka VZ ČOS Natália Lopušná povedala, že svoje ciele môžu plánovať len vo všeobecnej rovine. Organizácia sa snaží intenzívne spolupracovať so spoločnosťou Čabianski Slováci s. r. o. a Slovenskou samosprávou župného mesta Békešská Čaba. Prítomní sa ďalej dozvedeli, že časopis Čabän a obľúbený Čabiansky kalendár budú vychádzať aj naďalej. Aj minulý rok sa podarilo vydať multifunkčný nástenný kalendár, v tomto roku však zatiaľ nemajú na to finančné prostriedky.

Koncom minulého roka ČOS so slovenským hovorcom maďarského parlamentu Antonom Paulikom organizovala koncert slovenského klaviristu Jozefa Hollého pri príležitosti 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Podujatie podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Hovorilo sa aj o pokračujúcej partnerskej spolupráci a podujatiach, ktoré ČOS pripravuje pre obyvateľov Čaby a jej okolia na tento rok.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker