Valné zhromaždenie Únie v Eleku

Uverejnené: piatok, 12. máj 2023, 05:55

Únia slovenských organizácií v Maďarsku (Únia) usporiadala 28. apríla Valné zhromaždenie v Kultúrnom dome Mihálya Reibela v Eleku.

Pozvaným hosťom bol parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik. Primátor mesta Elek György Szelezsán vo svojom uvítacom príhovore povedal, že je veľmi hrdý na to, že nielen miestni Slováci sú veľmi aktívni, ale aj župné a celoštátne podujatia dokazujú, že Slovákom v Maďarsku záleží na jazyku, identite a kultúre.

Prítomných privítal hostiteľ podujatia, predseda Slovenskej samosprávy v Eleku Tibor Döme. Predseda Únie František Zelman predniesol správu o činnosti za minulý rok. Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková bola prítomná nielen v tejto funkcii, ale aj ako poslankyňa členskej organizácie Únie Kruhu priateľov Slovenského Komlóša. Prítomným poďakovala za prácu vykonanú pri vlaňajšom sčítaní obyvateľov. A. Paulik upozornil na blížiace sa komunálne voľby a požiadal prítomných, aby aktivizovali svojich Slovákov a získali ich čo najviac do slovenských volebných zoznamov.

Hlavnou úlohou Únie slovenských organizácií v Maďarsku v roku 2022 bola opäť podpora a koordinácia aktivít jej členských organizácií. „Za dôležitú úlohu považujeme zapojenie slovenských samospráv, ktoré nemajú mimovládnu organizáciu, do činnosti Únie. Veľký dôraz sme kládli aj na podporu medzinárodných vzťahov,” povedal predseda. Ako vyplynulo zo správy, zintenzívnila sa spolupráca s Občianskym združením Apovka mamovka na Slovensku, ktorú predtým brzdil covid. Vo februári sa zúčastnili na Klobásafeste v Báčskom Petrovci v Srbsku. V apríli navštívili Galantu, kde sa dohodli na spolupráci so združením Apovka mamovka a so Združením pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov na rok 2022. S týmito dvoma partnermi boli zorganizované spoločné programy so zameraním na komunikáciu v slovenskom jazyku a s možnosťou získania slovenských finančných prostriedkov. Do spolupráce sa zapojila aj Folklórna skupina Záriečanka, ktorá už aj predtým spolupracovala s členskými organizáciami Únie.

Minulý rok v máji sa v Sarvaši konalo valné zhromaždenie, o ktorom sme informovali aj v našom týždenníku. Spolupráca so Združením pre genealogický výskum Slovákov na Dolnej zemi bola súčasťou projektu Matriky obcí Ambrózka, Veľký Bánhedeš, Malý Kereš a Békešská Čaba. V máji sa uskutočnili stretnutia a prednášky v Slovenskom Komlóši, Békešskej Čabe a Malom Kereši, s cieľom zapojiť do práce ďalšie zainteresované strany, ktoré sa napokon zišli na konferencii Združenia v Galante 9. a 10. septembra. Najväčším výsledkom spolupráce bolo vydanie publikácie Matrika Ambrózky a tí, o ktorých hovorí, na ktorú významne prispela aj Únia grantovými prostriedkami zo Slovenska. V júli sa členovia Únie zúčastnili na Dni Slovákov v Maďarsku, ktorý sa konal v Sarvaši. Tam Mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša uviedol v premiére dielo Adama Hudeca Slováci v Maďarsku, na ktorom sa Únia podieľala významnou mierou. V júli sa na západnom Slovensku uskutočnil rozsiahly program Pátranie po stopách našich predkov a návšteva repatriantov. Prvý deň vyplnilo odborné a kultúrne stretnutie s aktivistami a členmi združenia Apovka mamovka, druhý deň sa vybrali do Beluše a program ukončili stretnutím v Záriečí.

„Navštívili sme aj pútnické miesto Butkov, Trnavu a Nitru. Na jeseň sme pomáhali slovenským obciam pri úspešnom sčítaní ľudu, na ktoré sme z našich zdrojov poskytli administratívnych pomocníkov,“ referoval predseda. Únia vydala nástenný kalendár, v ktorom sú prezentované pamätihodnosti slovenských obcí v Maďarsku. F. Zelman vyzdvihol aj organizáciu tvorivého tábora pre slovenských maliarov vo Veľkom Bánhedeši, čo bol inovatívny pokus a veľký úspech. Slovenská komunita v Bánhedeši sa obohatila o 20 obrazov a kvalitnú publikáciu a vzniklo podujatie, ktoré sa, dúfajme, stane tradíciou.

Predseda Únie F. Zelman informoval prítomných, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyvinul iniciatívu, aby v kuratóriu Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) boli zástupcovia Slovenského spolku Identita a Únie slovenských organizácií v Maďarsku. Mateja Kešjára, ktorého do kuratória navrhlo predsedníctvo Únie, Valné zhromaždenie ZSM na svojom aprílovom zasadnutí neschválilo. Člen predsedníctva Únie M. Kešjár vypracoval návrh uznesenia, ktorým reagoval na rozhodnutie VZ ZSM, negatívne sa dotýkajúce jeho osoby, ale berie ho na vedomie.

F. Zelman uviedol, že Únia na svojom najbližšom valnom zhromaždení rozhodne o osobe, ktorú deleguje, dovtedy bude ako predseda zastupovať organizáciu na zasadnutiach správnej rady VPN ZSM. Predsedníčka CSSM A. Hollerová Račková informovala zhromaždenie, že o podaných žiadostiach bude rozhodovať správna rada VPN ZSM. Peniaze sú poskytované z finančného príspevku vlády SR na podporu programov Slovákov žijúcich v zahraničí.

V súvislosti s komunálnymi voľbami v roku 2024 Zuzana Szabová upozornila zhromaždenie na skutočnosť, že v tomto roku končí funkčné obdobie predsedníctva a dozornej rady a do volieb bude potrebné ich obnovenie.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker