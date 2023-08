Subjektívne spravodajstvo z Valného zhromaždenia Únie slovenských organizácií v Maďarsku

Uverejnené: piatok, 04. august 2023, 05:08

Valné zhromaždenie jedného z celoštátnych občianskych združení Slovákov v Maďarsku, Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM), zasadalo 7. júla tohto roku vo Veľkom Bánhedeši. Podľa pozvánky sa rokovanie malo venovať niekoľkým závažným bodom, ako napríklad správe o činnosti za uplynulý polrok, voľbám predsedníctva, predsedu a kontrolnej komisie mali zvoliť delegáta do kuratória Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) a hovoriť aj o prípravách na nadchádzajúce voľby do národnostných samospráv.

Rokovanie prebiehalo podľa vopred stanoveného plánu. Z obsahu referátu, ktorý predniesol predseda Únie František Zelman, vyplýva, že predseda ÚSOM sa zúčastnil na valných zhromaždeniach členských organizácií Slovákov v okolí Budapešti, tiež v Eleku a Veľkom Bánhedeši a aj samotná Únia usporiadala v apríli svoje VZ v meste Elek. Na jeho organizovaní sa výdatne podieľali slovenskí aktivisti mesta. Následnou významnou akciou bola séria vystúpení folklórnej skupiny Záriečanka zo spriatelenej obce Záriečie na Slovensku. Teleso predstavilo autentický folklór, kroje, piesne a tance, ale aj hudobné nástroje typické pre Púchovskú dolinu Západných Karpát. Divákov zaujali v Malej Tarči, Malom Kereši a napokon aj v Slovenskom Komlóši, kde sa po vystúpení hostia zúčastnili aj spoločnej večere. Keďže delegáta nominovaného ako zástupcu organizácie do Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku neprijalo Valné zhromaždenie ZSM, Úniu zastupoval na zasadaní nadácie F. Zelman.

Ostrá debata o voľbe predsedníctva

Dosiaľ na prvý pohľad nič nového pod slnkom, veď valné zhromaždenia sa podľa zákonov majú konať, preto sa aj podľa stanov jednotlivých organizácií konajú. To je objektívna skutočnosť. V zmysle stanov ÚSOM sa aj hlasovanie o kandidátoch na post člena predsedníctva konalo otvorene a verejne.

Redakciu jediného týždenníka Slovákov v Maďarsku na zasadanie síce nepozvali, ale náš dolnozemský spravodajca Bence Püski-Liker má aj tak veci pod dohľadom, vedel, že sa bude zasadanie konať a mal do dejiska rokovania, do Veľkého Bánhedešu, namierené. Spoločne s ďalšími členmi Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS). Potom namiesto spravodajstva napísal smutný príspevok o svojich dojmoch. Na „papier“ popri ďalších myšlienkach položil aj nasledovné:

– Nakoniec na Valnom zhromaždení ÚSOM Sarvašský kultúrny spolok Vernosť na návrh Benceho Szeljaka nominoval Juraja Rágyanszkého na miesto Anny Frankovej, ktorá sa chystala odstúpiť a Čabianska organizácia Slovákov na návrh Ondreja Kiszelya nominovala mňa na miesto Michala Tótha z Békešskej Čaby. Mysleli sme si, že všetci sú za omladenie, a tak sme dúfali, že aspoň jeden z našich kandidátov bude v predsedníctve, ale nestalo sa tak. František Zelman sa, samozrejme, až počas rokovania VZ dozvedel, o čo nám ide (vopred mu nikto nič nepovedal), preto mi na začiatku zasadnutia ponúkol miesto v kontrolnom výbore pod heslom „omladenie”, čo som ja odmietol. Argumentoval tým, že sa tam dozviem o fungovaní Únie. Ja som pozíciu odmietol, pretože som predpokladal, že výbor nebude dostávať žiadne informácie a že medzi ním a predsedníctvom nebude žiadna interakcia. Zelman navrhol do predsedníctva Ildikó Györkovú z Malého Kereša, aby nahradila A. Frankovú, ktorá odstupovala. B. Szeljak vo svojom vystúpení zdôraznil, že nepovažuje za spravodlivé, aby Sarvaš nebol zastúpený v predsedníctve napriek tomu, že podľa posledných údajov majú v župe najvyšší počet zapísaných slovenských voličov. O. Kiszely, verný svojej povahe, predniesol emotívny prejav, v ktorom vyjadril svoje obavy zo zloženia predsedníctva. Jeho argumenty potom prekrútili F. Zelman a M. Kesjár. Podotýkam, že mi stále nie je jasné, či nepochopili, čo hovorí alebo si každú jeho vetu zámerne zle vysvetlili. Tu vznikla menšia debata. Na naše veľké prekvapenie Michal Tóth neodstúpil zo svojej funkcie v predsedníctve ani napriek tomu, že nám povedal, že kandidovať nebude. Výsledok hlasovania bol taký, že v duchu omladzovania dvaja mladí kandidáti do predsedníctva neboli zvolení. V tomto svetle nám je jasné, kto to s omladením myslí vážne a kto opakuje prázdne frázy.

Čo na to povedal Michal Tóth, prečo neodstúpil, keď sa na to – podľa mladého predstaviteľa ČOS – chystal?

– Našťastie viem zastať svoje povinnosti aj ako podpredseda slovenskej samosprávy v Békešskej Čabe, aj v našej čabianskej organizácii, aj ako člen predsedníctva ÚSOM. Aj rozum mám na mieste, aj fyzicky vládzem. Opýtal som sa členov našej organizácie, či súhlasia, aby som aj naďalej zastupoval Békešsku Čabu, Miška Lásika, aj Hajni Krajčovičovej, aj ostatných. Povedali, že súhlasia. Mladší sa vyjadrili, že oni by sa radi uchádzali o post v predsedníctve. Ja by som odporúčal dopredu takéto veci pripraviť. Súhlasil som aj s Bencem, že sa chce uchádzať o pozíciu v predsedníctve, lenže nedostal potrebný počet hlasov. Ja som nechcel, aby naše mesto a okolie vypadlo z predsedníctva Únie, preto som zostal. Súhlasím s tým, aby mladí mali možnosť sa aktivizovať. Podľa mňa by však nemali skákať strmhlav do funkcie, ale najprv sa bližšie zoznámiť s prácou. Takéto kroky treba vopred pripraviť. Nemôžu si zmyslieť už aj. Toto nejde, – povedal pre Ľudové noviny M. Tóth.

– Ste za omladzovanie organizácie? – opýtala som sa predsedu ÚSOM F. Zelmana.

– Som za omladzovanie. A vôbec nie som proti tomu, aby sa mladí ľudia ako Bence Püski-Liker a Juraj Rágyanszky stali členmi predsedníctva ÚSOM. Nemyslím si však, že mladí by mali byť v predsedníctve preto, aby sme mali zo štatistického aspektu lepší vekový priemer. Najprv sa treba zapojiť do práce organizácie, dokázať svoju schopnosť a potom kandidovať do vedúcej funkcie. Skôr „omladzovať v práci“ a potom vo „funkciách“. Otázka podľa mňa tkvie aj v tom, či týchto mladých ľudí členovia valného zhromaždenia dostatočne poznajú, aby im dali svoje hlasy. Juraj Rágyanszky veľmi veľa robí pre Veľkobánhedešanov, ale býva v Budapešti. Zapojíme ho, treba prísť, povedať svoju mienku, prezentovať sa aj v týchto kruhoch. Okrem toho si myslím, že Slovákom v Malom Kereši, ktorý je tak trochu „od ruky“, prospeje mať svojho zástupcu v predsedníctve Únie. Nemajú ani regionálne centrum. Napriek tomu aktívne pracujú. Dostali šancu viac pociťovať príslušnosť k Slovákom v Maďarsku, – konštatoval predseda Únie.

– Otázky voľby členov predsedníctva nielenže vyvolali búrlivú diskusiu, ale ku mne sa dostali aj informácie, podľa ktorých aj viac členských organizácií by chcelo mať svojho predstaviteľa v predsedníctve. Pomýšľali ste o možnosti rozšíriť predsedníctvo?

– Môj osobný názor je, že predsedníctvo musí byť schopné operatívnych rozhodnutí. Zákon o občianskych organizáciách nedovoľuje prijímať rozhodnutia online. Neraz máme ťažkosti sa zísť, aj keď nás je len päť. Určite však musíme porozmýšľať, ako danú potrebu riešiť. Oplatí sa popremýšľať, podať návrh, ktorý potom prerokujeme na valnom zhromaždení a prijmeme rozhodnutia. Mladí sa tiež môžu prejaviť, – povedal F. Zelman.

Čo k tomu dodať? Zdá sa, že situácia sa stupňuje, veď sa „zvolebnieva“.

Erika Trenková

Foto: Hajnalka Krajčovičová