Július Alt čestným občanom Vacova

Uverejnené: piatok, 25. august 2023, 09:15

Pri príležitosti štátneho sviatku uznávajú prácu mimoriadnych osobností nielen na štátnej úrovni, ale aj na úrovni samospráv. Aj vo Vacove udelili na slávnosti 20. augusta ocenenia Čestný občan, Pro Urbe a Za zdravotníctvo mesta Vacov. Čestným občanom mesta Vacov sa v tomto roku stal bývalý podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a dlhoročný predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove Július Alt.

Slávnostné odovzdávanie vyznamenaní sa konalo na mestských oslavách na Konštantínovom námestí pri soche svätého Štefana. Ceny odovzdala primátorka Ilona Matkovichová. Vo svojom príhovore povedala: „Každý rok si pripomíname občanov Vacova, ktorí prispeli a prispievajú k pozdvihnutiu nášho mesta. Preto sa snažíme oceniť ich prístup k nášmu mestu a vyznamenať ich. Tomuto účelu už dlhé roky slúži titul Čestný občan mesta Vacov a vyznamenanie Pro Urbe. Udeľujeme ich takým ľuďom, ktorí svoje vedomosti, nadanie a prácu venujú desiatky rokov mestu, a ktorých aktivita, obetavosť a angažovanosť povzbudzuje každého z nás, aby sme čo najviac nezištne pracovali pre našu miestnu komunitu.“

Vyznamenaní

Július Alt pracoval vždy neúnavne a obetavo nielen pre miestnu slovenskú národnostnú komunitu vo Vacove a na jeho okolí. K propagácii slovenskej kultúry v meste prispel organizovaním a vedením kvalitných kultúrnych podujatí, ktoré sa stali tradíciou aj v kruhu väčšinového obyvateľstva. V uplynulých desaťročiach sa aktívne podieľal aj na rozvíjaní vzťahov s partnerskými mestami na Slovensku a Českej republike, v čom pokračuje dodnes. Oslovil mnohé deti aj dospelých kurzami slovenského jazyka, ktoré tiež pomohli kultúrne zblížiť oba naše národy. Jeho vytrvalosť, chuť do života a nevyčerpateľná energia sú príkladom nielen pre Vacovčanov.

Dve individuálne ocenenia Pro Urbe získali múzejníčka Marta Szűcsová Zomborkaová a hádzanársky tréner a bývalý kapitán ženskej hádzanárskej reprezentácie András Németh. Dve skupiny získali kolektívne ocenenie Pro Urbe. Jednou z nich je tanečná skupina Tini Dance Team, ktorá zohráva kľúčovú úlohu v kultúrnom živote mesta. Druhým je Vodácky športový spolok vo Vacove, ktorý pôsobí od roku 1971. Cenu „Za zdravotníctvo mesta Vacov“ tento rok získali všeobecný lekár Péter Bánhidi a zubný lekár Gyula Imre Bea.

Po slávnostnom odovzdávaní cien Július Alt povedal niekoľko slov. Hovoril po slovensky a sám sa prekladal do maďarčiny. „Svätý Štefan udelil pokyny, ktoré sa týkajú aj nás. Keď sme pred tridsiatimi rokmi zakladali slovenskú samosprávu, naším cieľom bolo pomôcť všetkým Slovákom a iným národnostiam, ktoré v našom meste a na okolí žijú, zachovávať svoju kultúru, identitu, povedomie. Aby pokojne spievali a tancovali, aby si zachovávali svoju gastronómiu, tak ako po mnohé desaťročia doteraz. Domnievam sa, že sa nám to podarilo. Za to, že sme dostali toto vyznamenanie, môžeme ďakovať samospráve Vacova, valnému zhromaždeniu a primátorke I. Matovichovej. Dúfame, že aj v budúcnosti budeme úspešne spolupracovať v prospech všetkých občanov mesta.“

Po slávnostnom podujatí na otázku, čo znamená práca Júliusa Alta pre obyvateľov Vacova, primátorka I. Matkovichová odpovedala: „Július Alt sa už veľmi dlho snaží o to, aby slovenská národnosť bola prítomná a viditeľná v živote Vacova. Je potešiteľné, že sem prichádza veľa mladých ľudí z partnerských miest, zo Šiah, Dubnice nad Váhom, a okrem toho tu organizujeme my aj rôzne inštitúcie veľa programov. Nielen kultúrnych, ale aj športových. Do týchto kontaktov sa snažíme zapojiť čo najviac civilných osôb, napríklad študujúcu mládež, mladé rodiny, strednú generáciu, dôchodcov, cirkvi, aby sa čo najviac ľudí mohlo stretnúť a spoznať sa navzájom bez ohľadu na národnosť.“

Július Alt spomínal na dobu, keď zrušili poľnohospodárske družstvá a na dedinách zanikli pracovné miesta. Do Vacova prišlo pracovať veľa Slovákov z okolitých obcí. Samospráva získala ich podporu a navzájom sa zaslúžili o zachovávanie slovenskej identity. Predseda slovenského voleného zboru zdôraznil, že pocta stať sa Čestným občanom Vacova neprislúcha len jemu osobne. Chápe ju ako uznanie slovenskej samospráve vo Vacove. Ako povedal, teší ho aj to, že dodnes s ním ľudia, ktorí ho poznajú, napríklad na vacovskom trhu hovoria po slovensky.

Mestská slávnosť

V rámci programu mestských osláv a odovzdávania cien program spestrili svojimi vystúpeniami miestne skupiny. Predstavili sa ľudový tanečný súbor Váczi a Symfonický orchester Vác Civitas pod vedením dirigenta Sándora Benceho. Sólo spieval sólista Maďarskej štátnej opery István Horváth. Nový chlieb požehnal farár Zsolt Molnár. Na konci slávnosti predstavitelia mesta, cirkví, politických strán, mimovládnych organizácií, zástupcovia inštitúcií a občania mesta Vacov položili vence a kvety k soche uhorského kráľa – zakladateľa štátu sv. Štefana na Konštantínovom námestí.

Zoltán L. Havas

Foto: autor