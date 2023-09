Pokračovanie so staronovým podpredsedom

Uverejnené: streda, 27. september 2023, 18:15

Zo septembrového zasadnutia Valného zhromaždenia CSSM

Jesenné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru na Fadruszovej ulici v Budapešti sa uskutočnilo 26. septembra. Uznášaniaschopné grémium si pred zahájením oficiálnej časti rokovania pozrelo prezentáciu koncepčného návrhu Slovenského kultúrneho strediska na Rákócziho triede. Architekti Emőke Paripásová a Gergely Nagy sa zamerali v prvom rade na zmeny, ktoré nastali na podnet pripomienok poslancov na májovom zasadnutí VZ. Za hlavný nedostatok vtedy označili absenciu samostatného sakrálneho priestoru, ekumenickej kaplnky zariadenej výučne na tento účel. Architekti usúdili, že najhodnejším miestom pre kaplnku bude bývalá svätyňa kostola a tak otvorením priestoru medzi prvým poschodím a klenbou dokázali vytvoriť prostredie so správnymi proporciami pripomínajúce svet vidieckych kostolov. Ďalšia dôležitá zmena je, že knižnicu premiestnili do stredu priestoru, kde pôvodne plánovali aulu, resp. spoločenský priestor. Venovali sa ďalej chodbám a schodisku, aby boli praktické a zároveň v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi, a ďalším priestorom. Prezentáciu okorenili video-vizualizáciou budúceho strediska. Spokojnosť poslancov dokazuje, že tentoraz nemali žiadne pripomienky.

Samotné rokovanie odštartovalo referátom parlamentného hovorcu Slovákov Antona Paulika, v ktorom informoval o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Hoci nové parlamentné obdobie sa začalo iba deň pred zasadnutím VZ, po poslednom májovom stretnutí s poslancami trvalo ešte poldruha mesiaca, a tak sa A. Paulik zameral na toto obdobie, v ktorom prerokúvali nemenej závažné témy ako rozpočtový zákon, zákon o štatúte pedagógov či modifikácia národnostného zákona. O všetkých detailoch ste sa mohli dočítať v pravidelnej prílohe Zápisky hovorcu, ktorej obsah si môžete aj dodatočne prečítať na našej webovej stránke www.luno.hu. Ako aktualitu upriamil pozornosť na vlaňajšie sčítanie obyvateľstva, ktorého údaje budú zverejnené v týchto dňoch. Disponujúc údajmi o aktuálnom počte Slovákov sa jednotlivé národnostné samosprávy budú môcť začať pripravovať na voľby, v čom sľubuje aktívnu účasť aj A. Paulik v podobe stretnutí a rozhovorov na tému mobilizácie voličov.

Po príhovore parlamentného hovorcu nasledoval referát predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM, ktorý poslanci jednohlasne prijali. Hlasovania sa nezúčastnila predsedníčka, ktorej bývalú zástupkyňu Moniku Szabovú VZ vymenovalo za riaditeľku budapeštianskej slovenskej školy. Tretí rokovací bod preto patril voľbe nového zástupcu predsedníčky zboru. Po konzultácii s nominačnou organizáciu predsedníčka CSSM navrhla poslanca Tomáša Nagya, ktorý tento post v minulosti už zastával. Pri absencii iného návrhu VZ zvolilo T. Nagya za zástupcu predsedníčky. V súlade s tým bolo následne potrebné modifikovať prílohu Organizačného a prevádzkového poriadku CSSM, v ktorej sa zmenilo meno podpredsedu.

V nasledujúcom rokovacom bode prišla na rad druhá modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2023, ktorý Finančný výbor navrhol na prijatie. Aktuálna suma príjmov a výdavkov zboru po modifikácii činí 4 767 509 117 forintov. Predsedníčka dodala, že najväčšie problémy robia v súčasnosti zvýšené režijné náklady a zaostávanie platov za priemernými pre vysokú mieru inflácie. V tejto súvislosti povedala, že CSSM umožní vedúcim inštitúcií, aby od 1. októbra zvýšili platy svojich zamestnancov, ale len do takej miery, ktorá sa dá udržať aj v prípade, že ani o rok nebudú mať k dispozícii viac finančných zdrojov.

(Nedostatku) financií sa týkal aj 6. rokovací bod: zabezpečenie finančných prostriedkov pre spoločnosť SlovakUm s. r. o. na vydanie Nášho kalendára 2024. Na základe kalkulácií príjmov a nákladov na vydanie ročenky chýbalo spoločnosti 970-tisíc forintov. Finančný výbor aj v tomto prípade vyjadril svoje podporné stanovisko s poznámkou, že by sa mohla zvýšiť cena Nášho kalendára, ktorá už roky bola nezmenená. Snahu o poskytnutie finančnej podpory na vydanie ročenky zároveň deklaroval aj prítomný slovenský parlamentný hovorca. VZ následne odsúhlasilo finančnú podporu na vydanie Nášho kalendára i svoj súhlas s prípadným zvýšením jeho ceny, ktoré je ale v kompetencii konateľa SlovakUm s. r. o.

Od 1. septembra tohto roku sa prevádzkovateľom škôl v Bánhide a Tardoši stalo Združenie slovenských národnostných samospráv na prevádzku škôl. V záujme preklenutia finančných ťažkostí spôsobených faktom, že prvú normatívu od štátnej pokladnice združenie dostane až v novembri, obrátilo sa na CSSM o poskytnutie návratnej dotácie vo výške 50-miliónov forintov. Finančný výbor vyjadril svoj súhlas s poskytnutím podpory, nie však v jednej sume. V prvom kole navrhol poskytnúť 30-miliónovú podporu s výzvou na šetrenie a zvyšok iba ak združeniu nepríde suma zo štátnej pokladne načas k tomu, aby mohli uhradiť potrebné výdavky. Návrh s takýmto obsahom VZ jednohlasne schválilo.

V nasledujúcich dvoch rokovacích bodoch CSSM jednohlasne predĺžilo poverenie svojho viacročného delegáta pri Správe fondov Gábora Bethlena Ondreja Csabu Aszódiho (na obdobie od 1. októbra 2023 do 30. septembra 2026), resp. zvolilo členov Dozornej rady Obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. Dozornú radu ako členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti. Po vypršaní mandátu členov dozornej rady dvaja doterajší členovia – Zuzana Liborová a Karol Kiss – prejavili záujem o pokračovanie v tejto práci, Ladislav Angyal sa zo zdravotných dôvodov tejto možnosti zriekol. Na jeho miesto A. Hollerová Račková navrhla Katarínu Noszlopyovú rod. Hollósyovú. Členské zhromaždenie ich vymenovanie na dobu od 1. októbra 2023 do 31. septembra 2028 prijalo.

Poslanci VZ následne pristúpili k schvaľovaniu referátov škôl prevádzkovaných CSSM o školskom roku 2022/2023. Mimoriadne rozsiahle referáty so zákonom predpísaným obsahom predbežne prerokoval Výchovno-vzdelávací výbor CSSM a uznajúc všestrannú činnosť, ktorá v inštitúciách prebieha aj napriek ťažkej všeobecnej situácii v školstve, odporučil ich schválenie. Poslanci odporúčaniu jednohlasne vyhoveli. Školskú tematiku obsahoval aj jedenásty bod, modifikácia dokumentov štipendia pre slovenských národnostných poslucháčov na pedagogických školách v Maďarsku. Dokumenty slúžiace na poskytnutie štipendia pre našich budúcich pedagógov VZ každý rok aktualizuje. Tak tomu bolo aj tentoraz.

Zasadnutie ukončil tradične bod „Iné“, v ktorom sa poslanci venovali nedávnemu kongresu zasadnutia Federálnej únie európskych národností (FUEN) v Pätikostolí, či príprave osláv pri príležitosti 30. výročia prijatia národnostného zákona s jubilejným zasadnutím Národnostného okrúhleho stola, ktorý zákon onoho času pripravoval. Počas diskusie zaznela aj kritika ohľadom neúčasti viacerých poslancov na Dni Slovákov v Maďarsku či nepredplatení si Ľudových novín a Nášho kalendára.

Zlatko Papuček

Foto: Eva Fábiánová