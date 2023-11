Predseda ÚSŽZ na Dolnej zemi

Uverejnené: piatok, 03. november 2023, 06:00

V lete tohto roku na post predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na návrh ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Wlachovského vymenovala Vláda Slovenskej republiky (SR) skúseného diplomata Miloša Koterca. Predseda ÚSŽZ dňa 26. októbra absolvoval rad stretnutí so Slovákmi žijúcimi na Dolnej zemi.

„Keďže pán predseda dorazil krátko poobede, za niekoľko hodín sme absolvovali návštevu tých najdôležitejších inštitúcií a predstaviteľov Slovákov v Slovenskom Komlóši a v Békešskej Čabe,“ informovala naše médiá predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková. Stretnutie začalo spoločným obedom v Dome remesiel v Slovenskom Komlóši, na ktorom sa zúčastnili evanjelický farár Attila Spišák, predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy i Organizácie komlóšskych Slovákov Zuzana Lauková, riaditeľka slovenskej školy Marianna Bajczerová Melegová, predseda Únie slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) František Zelman, ako aj primátor mesta Zoltán Zsura. Po poskytnutí základných informácií o miestnych Slovákoch sa delegácia presunula do slovenskej školy, kde deti čakali predsedu ÚSŽZ M. Koterca a jeho spolupracovníčku Milinu Sklabinskú s krátkym kultúrnym programom. Riaditeľka tejto výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá je v prevádzke CSSM, informovala o činnosti školy.

Poslednou komlóšskou zastávkou po prehliadke evanjelického kostola bolo nedávno obnovené regionálne stredisko, kde sa predseda ÚSŽZ stretol s členmi Organizácie komlóšskych Slovákov, a pridal sa k nim i predseda Slovenskej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši Ján Pepo. Vytvoril sa tu priestor na neviazanú debatu o aktivitách, živote a ďalších plánoch Komlóšanov týkajúcich sa rekonštrukcie a rozšírenia priestorov regionálneho strediska.

Následne sa delegácia presunula do Békešskej Čaby, kde na úvod absolvovala posedenie s vedením slovenskej školy v prítomnosti riaditeľky inštitúcie Edity Pečeňovej, riaditeľky Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku Márie Czégényovej, hosťujúcich učiteľov zo Slovenska a učiteľského kolektívu školy. V kontexte podpory slovenského národnostného školstva sa hovorilo o posilnení väzieb so Slovenskom. Pozitívnym príkladom v tomto smere sú tábory organizované v Slovenskej republike pre tunajších žiakov. Dotkli sa aj významu vystúpení slovenských umelcov v Békešskej Čabe a ďalších Slovákmi obývaných lokalitách, ktoré by vzbudili aj záujem väčšinového národa. „Takéto príležitosti prispievajú k tomu, aby okrem folklóru väčšinová verejnosť spoznala aj modernú špičkovú kultúru zo Slovenska,“ povedala A. Hollerová Račková.

V Dome slovenskej kultúry (DSK) potom nasledovalo stretnutie s predstaviteľmi čabianskych slovenských organizácií. Medzi prítomnými nechýbali predseda Čabianskej organizácie Slovákov (ČOS) Michal Lásik, konateľka ČOS Hajnalka Krajčovičová, riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Katarína Király. Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku (VÚSM) zastupovala vedecká tajomníčka Magdaléna Laczová, kým za spoločnosť Čabianski Slováci s. r. o., ktorá prevádzkuje DSK bola prítomná jej konateľka Melinda Csapová Mešnikovová. Hostí zo Slovenska informovali o aktivitách, ktoré sa sústreďujú v DSK, aké úlohy čakajú prevádzkovateľa v súvislosti s jeho fungovaním a údržbou a oboznámili ich aj s aktivitami a plánmi ČOS. Riaditeľka ÚKSM K. Kriály ďalej vyzdvihla aktivity medzinárodného významu, ako napríklad Krajanský dvor alebo Krajanskú nedeľu poriadané v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve i činnosť Dramaturgickej rady Podpolianskych slávností, v ktorej sama pôsobí.

Po stretnutí členovia delegácie prenocovali v penzióne DSK a ráno sa vybrali do Srbska, medzi tamojších Slovákov.

„Počas stretnutia sme sa rozprávali aj o tom, ako by mohla podpora zo Slovenska fungovať efektívnejšie. Treba ale vedieť, že len nedávno bola vymenovaná nová vláda SR a v tejto chvíli nie je jasné, kam bude patriť agenda starostlivosti o krajanov v rámci vládnej štruktúry. […] Mali sme príležitosť viesť zaujímavé rozhovory aj o tom, aké nedostatky vidíme v Zákone o Slovákoch žijúcich v zahraničí, akým smerom by ho bolo treba rozvíjať na základe skúseností z uplynulých rokov, ako zapojiť do realizácie starostlivosti o krajanov ostatné ministerstvá, napríklad Ministerstvo kultúry SR alebo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, takže podľa mňa sme absolvovali veľmi zaujímavé a plodné diskusie. Verím, že budú mať pokračovanie, a že sa v budúcnosti budeme môcť zúčastniť formovania právneho prostredia, ktoré garantuje starostlivosť o zahraničných Slovákov,“ dodala na margo stretnutia predsedníčka CSSM.

(Sprac. zp)

Foto: uszz.sk