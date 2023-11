Slovenské kultúrne stredisko čoskoro zastrešené

Uverejnené: nedeľa, 12. november 2023, 05:19

„Verím, že v stredodobom horizonte sa podarí vyriešiť aj to, aby sa členovia Klubu mali kde stretávať, keďže sa realizuje veľká investícia Slovenského kultúrneho strediska v bývalom evanjelickom kostole na Rákócziho triede,“ povedala prednedávnom predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková na oslave25. výročia založenia Klubu slovenských dôchodcov v Budapešti.

Slová predsedníčky nášho najvyššieho voleného zboru nás zároveň podnietili opýtať sa, ako pokračujú práce na nesmierne náročnej, ale tiež najvýznamnejšej investície Slovákov v Maďarsku.

– V lete ste dokončili demolačné práce. Čo všetko bolo odstránené?

– Boli zbúrané a odstránené život ohrozujúce a nebezpečné časti budovy. Napríklad strecha a prístavba, časť, ktorá spájala obytný dom a kostol zo strany Rákocziho triedy. Bola to budova s plochou strechou. Bol tiež zdemolovaný komín, ktorý bol za chrbtom kostola vzadu a vyzeral ako krematórium postavené z tehál. Bola poriadna fuška zbúrať túto stavbu. Napokon vysvitlo, že aj prístavba, aj komín boli postavené zo železobetónu. Práce boli nesmierne náročné nielen pre demolačnú čatu, ale pre obyvateľov obytného domu obkolesujúceho niekdajší kostol, lebo boli patrične hlučné. Obyvatelia ťažko znášali toto dvojmesačné obdobie, čo je pochopiteľné. Následne injektovaním uskutočnili odborníci hydroizoláciu stavby. Okrem toho bol dokončený koncepčný návrh, ktorý bol predstavený ako definitívny na májovom zasadaní Valného zhromaždenia. Obsahuje, aké bude umiestnenie jednotlivých funkcií, kde budú umiestnené jednotlivé inštitúcie, ako budú vytvorené kancelárie v budove. Koncepčný návrh Slovenského kultúrneho strediska je teda hotový. V prípade projektovej dokumentácie strechy sme o dve fázy dopredu. Tam sa už zrodila aj projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby. K tejto sa musel vyjadriť aj nástupca Pamiatkového úradu, ktorý je v súčasnosti oddelením vládneho úradu. Pamiatkari museli schváliť návrh na realizáciu strechy. To znamená, že projektová dokumentácia bola vypracovaná do takej hĺbky, aby strecha už mohla byť urobená, aj pamiatkari schválili projekt. Teraz prebieha verejné obstarávanie na túto prácu. Práve počas prvej tretiny novembra prídu na obhliadku majstri, ktorí sa chcú uchádzať o uskutočnenie projektu. Ak sa nemýlim, 12 podnikateľských subjektov si stiahlo dokumentáciu, aby sa prípadne pripravili na tender. Ešte dostanú príležitosť klásť otázky súvisiace s realizáciou investície. V priebehu tohto mesiaca by malo byť verejné obstarávanie ukončené, mala by sa podpísať zmluva s dodávateľom prác, lebo by sa mala čím skôr začať rekonštrukcia strechy. Totiž po odstránení životu nebezpečnej strechy bola na jej miesto nastriekaná pena, ktorá má určitú životnosť.

– Nezatekalo?

– Našťastie, situácia nie je horšia, než keď bola strecha ešte na mieste. Len sa už treba ponáhľať s realizačnými prácami. Okolo rekonštrukcie stavby bol postavený plot, aj kvôli bezpečnosti ľudí, aj kvôli množstvu materiálu, ktorý tam bude sústredený. Žiaľ, obyvatelia domu s obľubou parkovali na vnútornom dvore a netrápilo ich nebezpečenstvo, ktoré by im hrozilo.Teraz budú odborníci kontrolovať aj ozdobné prvky na budove, na fasáde a vyššie, ktoré boli stabilizované, či sa pred zimou v dôsledku počasia nepohnú. Okrem toho, je to náš pozemok a keď budú pracovať na streche, na dvore bude zložené množstvo potrebného materiálu. V priebehu niekoľkých týždňov sa začne budovanie strechy. Je hotový koncepčný návrh celého kultúrneho strediska a teraz je vo fáze prípravy verejného obstarávania na prípravu projektovej dokumentácie pre povolenie stavby a projektovej dokumentácie na realizáciu stavby. Naši experti už začali riešiť požiadavky, ktorým musia vyhovieť architekti.

– Dokedy by mala byť strecha hotová?

– V prvom štvrťroku budúceho roka, nazdávam sa.

– Čo bude ďalší krok?

– Budeme musieť vyčkať dokončenie projektovej dokumentácie, aby sa na realizáciu celého projektu mohlo vypísať verejné obstarávanie. Keď už bude pripravená dokumentácia pre realizáciu stavby, to už bude v jednom celku. Realizáciu mienime nastaviť tak, aby sa odovzdávanie mohlo uskutočniť hoci aj v dvoch – troch fázach, aby sme mohli začať používať budovu. Kvôli lepšiemu vetraniu by sme ešte z pivnice odstránili všetko, čo sa dá a nie je to tam potrebné, aby sa budova rýchlejšie vysušila. Práve v súčasnosti nad tým premýšľajú architekti. Ale musíme celý projekt ponímať ako jeden celok, ďalej sa už nedajú práce rozkúskovať.

– Teraz sa musím opýtať aj na to, či sa z predsedníčky CSSM musela razom stať aj odborníčka na izoláciu, statiku, strešné krytiny a stavebné práce?

– Nie, v žiadnom prípade! Máme tím, ktorý pracuje na tomto projekte. Samozrejme, aj v našom úrade máme odborníkov. Vedúci úradu CSSM Zoltán Szabó je zodpovedný za celý rad otázok, za právne pozadie a kontakty s domom Orsolya Szabová. Máme dvoch architektov, ktorí vykonávajú manažment realizácie investície. Jeden z nich aj doposiaľ riešil podobné problémy na svojom doterajšom pracovisku. Keď sme konzultovali s vedúcimi inštitúcií, tak sa k nám prichádzali radiť odborníci architektonických a projektových kancelárií, ktoré sa podieľali na príprave koncepčného návrhu. Samozrejme, máme aj experta pre verejné obstarávanie. Podľa toho, čo sa práve deje, máme kooperačné porady a s potrebnou pravidelnosťou sa stretáme. Podľa potreby sa pracovný tím rozširuje o ďalších odborníkov, potrebných pre úspech jednotlivých fáz, či už to bola hydroizolácia, posun termínov alebo modifikácia zmlúv. Teraz ešte musíme nájsť firmu, ktorá bude robiť technický dozor pri realizácii strechy. Uchádzači musia disponovať aj oprávnením pre rekonštrukciu budov spadajúcich do kategórie pamiatkovo chránených.

Erika Trenková

Foto: Tamás Bartók