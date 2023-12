Veľká Bukovinka vyznamenaná cenou Za národnosti

Uverejnené: piatok, 15. december 2023, 13:30

Najvyššie štátne uznanie dostala tanečná a spevácka skupina Veľká Bukovinka, ktorá v tomto roku oslavuje 70. výročie svojho založenia. Na slávnostnom odovzdávaní cien sa zúčastnila aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková a oceneným zagratuloval aj referent pre národnostné školstvo Ministerstva vnútra Štefan Kraslán.

Za répašhuťanský súbor prevzala ocenenie jeho vedúca Csilla Petőfiová Szívósová, ale podujatia sa zúčastnila aj vedúca speváckeho súboru Judita Molnárová Mátraiová, ktoré poskytli rozhovor pre náš týždenník. Uverejnený bude v 1. novoročnom čísle Ľudových novín.

„Národnosti v Maďarsku sú nositeľmi hodnôt, ktoré len ony môžu dať materskému národu, maďarskému národu a v konečnom dôsledku celému ľudstvu,“ povedal 14. decembra v Budapešti podpredseda vlády a minister zodpovedný za národnostnú a cirkevnú politiku a cirkevnú diplomaciu na odovzdávaní národnostných cien. Zsolt Semjén v príhovore na slávnostnom podujatí pri príležitosti Dňa národností zdôraznil, že v dejinách ľudstva vždy existovalo nejaké viditeľné znamenie – napríklad literárny vavrínový veniec, olympijská medaila, vojenský kríž –, ktorým sa oceňovali mimoriadne zásluhy a úspechy. Je to potvrdenie toho, že úspechy človeka sú pre ostatných dôležité. Medaila alebo vyznamenanie je najdôležitejšie pre spoločenstvo, ktorého je ocenený členom, pretože potvrdzuje, že má zmysel patriť k tomuto spoločenstvu, pretože jeho členovia sú schopní mimoriadnych činov. Dodal však, že pre Maďarsko je dôležité aj to, aby jeho občania dosahovali výsledky, „na ktoré budeme všetci hrdí”. Táto cena je teda potvrdením pre komunitu danej národnosti a potvrdením pre celú maďarskú spoločnosť, dodal Zsolt Semjén. „Ak by 13 národností žijúcich v Maďarsku zmizlo z histórie, nikto by už nikdy nedokázal zachovať toto bohatstvo hodnôt. To je zodpovednosť a poslanie, ktoré si maďarský štát váži a uznáva. Toto národnostné vyznamenanie je toho rukolapným dôkazom,” povedal politik.

Uznanie dostanú každý rok jednotlivci a organizácie, ktorí vykonávajú príkladnú činnosť v záujme národností v Maďarsku v oblasti národnostného verejného života, školstva, kultúry, v náboženskom živote, vede, médiách, v oblasti hospodárskej činnosti. Tento rok bolo vyznamenaných jedenásť osôb a tri organizácie. Medzi ocenenými boli okrem iných Rizojanis Kostas, ktorý sa ako starosta obce Beloiannis dve desaťročia zasadzoval o zachovanie architektonických, náboženských a kultúrnych hodnôt gréckej národnosti, János Valčev Ivanov, predseda bulharskej národnostnej samosprávy v Miškovci, a Eva Gernerová, šéfredaktorka redakcie MTVA pre národnosti a zahraničie; Nadácia Same Wavelength, Srbský tradičný kultúrny spolok Opanke, Slovenská národnostná tanečná skupina a spevácky zbor Veľká Bukovinka a Petro-Demian Haboriy za poskytovanie duchovnej podpory ukrajinským veriacim v Maďarsku.

Ocenenia v mene predsedu vlády Viktora Orbána odovzdal Zsolt Semjén spolu s Miklósom Soltészom, štátnym tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy.

OSN prijala 18. decembra 1992 Deklaráciu o právach osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám. Bol to prvý komplexný medzinárodný dokument, ktorý od štátov vyžadoval, aby chránili existenciu a identitu menšín, zabezpečili ich právo na vlastnú kultúru, vieru a jazyk, aby sa významne podieľali na rozhodovacom procese o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú, a aby udržiavali voľné cezhraničné kontakty.

Maďarská vláda 21. septembra 1995 rozhodla, že 18. december bude Dňom menšín, a v tento deň bola zriadená Cena pre menšiny; v roku 2012 parlament vyhlásil tento deň za Deň národností a cenu udeľovanú pri tejto príležitosti za Cenu za národnosti.

(mti-ef)

Foto: Eva Fábiánová

