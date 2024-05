Volebný rok s finančnými starosťami – Z aprílového zasadnutia VZ ZSM

Uverejnené: piatok, 03. máj 2024, 09:37

V posledný aprílový piatok predpoludním zaznela v Slovenskom inštitúte v Budapešti hymnická pieseň Slovákov v Maďarsku „Daj Boh šťastia tejto zemi“ – neklamný znak toho, že sa zišli členovia našej najväčšej spoločenskej organizácie, Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), na svojom riadnom Valnom zhromaždení (VZ).

Predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková privítala na zasadnutí predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú Račkovú a slovenského parlamentného hovorcu Antona Paulika, ktorých poprosila o úvodné príhovory.

„V poslednom čase sa stretávame často, čo súvisí sčasti s prípravou na voľby,“ začala A. Hollerová Račková. „Naše tri veľké organizácie (ZSM, Únia slovenských organizácií v Maďarsku – Združenie a Slovenský spolok Identita (SSI) – pozn. red.) sa dohodli na spoločnom postupovaní vo voľbách, na zostavení spoločnej celoštátnej listiny a chcem sa vám poďakovať za dôveru, že ju môžem viesť. Budem sa snažiť, aby som vás nesklamala, aby som vždy bola k dispozícii, keď ma budete potrebovať a aby sme pokračovali v začatej práci v záujme posilňovania miestnych komunít či zlepšenia podmienok na zachovávanie a rozvoj slovenskej kultúry na miestnej úrovni.“ Po uvedení niektorých konkrétnych príkladov a informovaní o rôznych prebiehajúcich projektoch predsedníčka CSSM prenechala slovo A. Paulikovi, ktorý sa sústredil na tému blížiacich sa národnostných volieb. „Už aj pomocou letákov sa snažíme rozširovať informácie, aby naši voliči vedeli, čo treba robiť, keď vstúpia do volebnej miestnosti. Chodíme na podujatia a informujeme ľudí. Samosprávny systém je veľmi dôležitý. Samosprávy zastupujú nás a naše záujmy na politickej úrovni. Avšak práve Zväz a spoločenské organizácie sú na to, aby bolo koho záujmy zastupovať, predstavujú ľudí, ktorí sú v našej komunite ešte aktívni. No napriek tomu, že spoločenské organizácie sú aktívne, stále je nás menej a menej, keďže nezapájame širšie spoločenstvo do diania na slovenskom poli. Hoci na podujatiach vystupuje mládež, po opustení pódia ju národnostné dianie nezaujíma, pričom práve ona by nás mala časom nahradiť. Na tomto by sme mali popracovať.“

Po úvodných príhovoroch pristúpilo zhromaždenie k prvému z jednohlasne prijatých rokovacích bodov – vyhodnoteniu činnosti ZSM za rok 2023. Vlaňajší rok sa niesol v znamení 75. výročia činnosti Zväzu, ktorý je najstaršou, najväčšou a podľa slov jeho predsedníčky aj najaktívnejšou slovenskou národnostnou občianskou organizáciou v Maďarsku. Toto tvrdenie podoprela bohatým zoznamom celoštátnych podujatí. Ich zoznam nájdete v kompletnej Správe o činnosti ZSM za rok 2023 TU spolu so septembrovou prílohou Lúč, ktorá sa venovala významnému jubileu ZSM. R. Egyedová Baráneková za vrchol diania v uplynulom bohatom roku označila prevzatie vyznamenania CSSM Za našu národnosť na Dni Slovákov v Maďarsku. „Je vyznamenaním všetkých bývalých i terajších členov ZSM. Členovia sú vlastne živá voda, ktorá drží organizáciu v pohybe a tvorí s vedením veľmi silnú vzájomnú väzbu,“ píše sa v správe o činnosti ZSM. Členovia predsedníctva ju doplnili vymenovaním najvýznamnejších podujatí, resp. zoznamom navrhnutých kandidátov do župných slovenských samosprávy v nimi zastupovaných regiónoch.

V ďalšom rokovacom bode Ondrej Agárdi predstavil Správu Kontrolného výboru za rok 2023. V činnosti a hospodárení ZSM výbor nenašiel nedostatky. Zväz získal financie zo Správy fondov Gábora Bethlena (BGA), Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) či Verejnoprospešnej nadácie ZSM, čo zabezpečilo financie na jeho fungovanie a úspešné uskutočnenie podujatí, Kontrolný výbor aj preto navrhol správu prijať.

Čo sa týka rozpočtu ZSM na rok 2024, „momentálna situácia je taká, že nemáme na účte žiadnu podporu od BGA, o kultúrnych podporách nevieme vôbec nič, nemáme informácie o podporách od ÚSŽZ, takže aktuálny rozpočet vychádza z údajov a skúseností z minulosti,“ predostrela nepotešiteľnú situáciu predsedníčka ZSM. Tohtoročný rozpočet ZSM aktuálne ráta zatiaľ s príjmami vo výške 4 498 000 forintov (z toho 3 900 000 forintov podpora od BGA a zvyšná suma hlavne z členských poplatkov). Rozpočet bude určite modifikovaný, momentálne ale Zväz vie rátať iba s týmito prostriedkami.

Po prijatí rozpočtu tajomník VPN ZSM Imrich Fuhl predostrel plénu Referát o činnosti VPN ZSM v roku 2023, ktorého celé znenie taktiež nájdete TU. I. Fuhl vo svojom prejave vyzdvihol údaj o výzve na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2023. Do súbehu prišlo rekordných 139 projektov, suma požadovaných dotácií spolu činila 42 760 360 forintov. Kuratórium z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zamietlo 43 žiadostí, 96 súbehov podporilo celkovou sumou 14 423 440 forintov.

Po prijatí referátu plénum schválilo prijatie nového člena do Kuratória VPN ZSM, Úniou slovenských organizácií v Maďarsku (ÚSOM) navrhnutého Františka Zelmana a následne prítomní jednohlasne schválili aj celoštátnu kandidačnú listinu trojkoalície ZSM, ÚSOM a SSI.

Zlatko Papuček

Foto: Imrich Fuhl

Fotogaléria