Z májového zasadnutia Valného zhromaždenia CSSM

Uverejnené: štvrtok, 30. máj 2024, 09:37

Druhé tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa v zasadačke sídla nášho najvyššieho voleného zboru konalo 28. mája.

Po prijatí rokovacieho programu hovorca slovenskej národnosti Anton Paulik už tradične informoval poslancov o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Od uplynulého zasadnutia VZ CSSM výbor zasadal trikrát, ako ste sa mohli dočítať v našej pravidelnej rubrike Zápisky hovorcu. Vo svojom príhovore hovorca vyzdvihol možnosť uvádzať naše mená po slovensky tak v občianskom preukaze, ako aj v cestovných pasoch, mnohí o tom však nevedia, preto aj touto cestou upozorňujeme na takúto možnosť. A. Paulik v súvislosti s blížiacimi sa národnostnými voľbami na margo situácie v Alkári poznamenal: „Nedá mi nespomenúť, že tam, kde jedna nominačná organizácia nedala svoje meno niektorému kandidátovi, druhá celoštátna organizácia – tiež členská organizácia koalície – by danú osobu nemala podporiť.“ Poslankyňa VZ a predsedníčka Slovenského spolku Identita Karola Klauszová vo svojej reakcii oponovala: „Počas koaličných rokovaní jednoznačne odznelo, že na miestnej úrovni nebudeme zasahovať, o čom svedčí aj pripravený zvukový záznam, a to isté bolo uverejnené aj na stránkach Ľudových novín. To, že kto koho nominuje na miestnej úrovni, je kompetencia danej organizácie podľa spoločnej dohody.“ Slovenský parlamentný hovorca napokon reflektoval na smutnú udalosť spred niekoľkých týždňov, kedy postrelili premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica. Ako povedal, spoločne s CSSM vydali stanovisko, v ktorom rázne odmietajú takéto riešenie politických otázok.

Po prijatí referátu predsedníčky CSSM Alžbety Hollerovej Račkovej o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM nasledovalo schválenie ročnej finančnej uzávierky CSSM a jej inštitúcií na rok 2023 a modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2024. Oba dokumenty súvisia, nakoľko poldruha miliardový pozostatok z vlaňajšieho roku, ktorý súvisí s financiami na prestavbu bývalého kostola slovenských evanjelikov a budúceho Slovenského osvetového centra na Rákócziho triede, sa preniesla do modifikácie tohtoročného rozpočtu, ktorý tak aktuálne činí 4 856 406 244 forintov.

V roku 2022 na Úrade vlády Maďarska zanikol rámec, z ktorého sa podporovali projekty kamenných divadiel, ktoré majú aj národnostnú náplň a až po schválení vtedajšieho rozpočtu vysvitlo, že podľa praxe predchádzajúcich rokov sa rátalo s odovzdaním 20 miliónov forintov sarvašskému divadlu Cervinus Teátrum. CSSM napokon na slovenské produkcie divadla poskytlo päťmiliónovú podporu. V roku 2023 však zbor nemal financie navyše na poskytnutie ďalšej dotácie. V novembri 2023 nová riaditeľka divadla Zsuzsanna Dósová napísala CSSM žiadosť o podporu slovenského programu divadla na rok 2024 a na jej základe, vzhľadom na získané financie navyše, CSSM so súhlasom poslancov poskytne spomínanej kultúrnej inštitúcii prostredníctvom dotačnej zmluvy opätovne päť miliónov forintov.

V ďalšom rokovacom bode poslanci rozhodovali o udelení podpôr CSSM na miestne slovenské aktivity. Tento rok je pre miestne slovenské samosprávy a spolky z finančného hľadiska veľmi ťažký, takže sa im podpora zíde viac ako kedykoľvek predtým. CSSM má k dispozícii šesťmiliónovú sumu, žiadosti však prišli na vyše dvojnásobok. Členovia Kultúrneho výboru sa pri rokovaní o rozdelení podpôr snažili v rámci možností čo najviac vyhovieť žiadateľom. Poslanci ich prácu ohodnotili prijatím ich návrhu.

Spolu s Majstrovstvami Európy vo futbale sa blíži aj športový turnaj Federálnej únie európskych národností (FUEN), ktorého členom je aj CSSM. Pravidelným účastníkom turnaja je aj reprezentácia Slovákov v Maďarsku pod hlavičkou CSSM a jej tohtoročnú účasť na futbalovom turnaji Europeada 2024 aj s podporou na ubytovanie účastníkov VZ opäť schválilo. Ide totiž nie „len“ o šport, ale zároveň o možnosť ukázať sa marketingovo a zlepšiť našu povesť.

Prvú polovicu rokovacích bodov ukončilo hlasovanie o schválení administratívnej prestávky Úradu CSSM v lete 2024. Dôvodom je snaha o obmedzenejší chod Úradu počas leta, ktorý je potrebný na zabezpečenie priestoru na predpísaný počet dovoleniek zamestnancov. Obmedzený režim Úradu bude trvať od 22. júla do 23. augusta, pričom jeho vedúci zabezpečí vykonávanie potrebných úloh aj počas tohto obdobia.

Ďalšie dva rokovacie body grémium prerokovalo ako členské zhromaždenie Obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o. Rok 2023 bol mimoriadne ťažký pre obe obchodné spoločnosti CSSM, ktoré v tomto období vykázali straty. V prípade SlovakUmu však CSSM nebola nútená straty hradiť, tie boli financované zo zisku spoločnosti vyprodukovaného v predchádzajúcich rokoch. Finančný výbor CSSM prerokoval a navrhol poslancom prijať ročnú finančnú uzávierku spoločnosti na rok 2023 s pripomienkou, že v septembri SlovakUm predloží odbornému výboru materiál na kontrolu stavu spoločnosti a v prípade hrozby stratovosti sa bude pracovať na riešení. Následne, keďže vypršal štvorročný mandát členov, ktorí sú zastúpení v Kuratóriu a Dozornom výbore Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku, prišla na rad voľba nových členov spojená s modifikáciou zakladajúcej listiny nadácie. Bývalé členky Kuratória Zuzana Bánová a Veronika Árendášová sa zriekli možnosti pokračovať v úlohách spojených s pozíciou a CSSM na zaplnenie ich miesta oslovila Ruženku Komjáthiovú a Katarínu Huberovú Kisgyőriovú, ktoré vyjadrili svoju ochotu spolupracovať. Svoj zámer pokračovať v Kuratóriu potvrdili Róbert Kiss Szemán, Ján Benčik, Zsolt Lipták, Monika Pellerová i Monika Szelényiová, rovnako ako aj členovia Dozorného výboru Martin Vozár, Mária Menczerová a Csaba Lampert. Poslanci modifikácie i bývalých a nových členov na obdobie od 1. júna 2024 do 31. mája 2028 schválili.

V 11. bode sa poslanci už ako členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o. venovali schváleniu ročnej finančnej uzávierky spoločnosti na rok 2023. Už na februárovom zasadnutí VZ CSSM hodnotili poslanci finančnú situáciu spoločnosti. Odvtedy sa potvrdili vtedy ešte len odhadované minuloročné straty. Čísla na prvý štvrťrok tohto roku sú síce sľubné, situácia v župe je však ťažká, turistov rapídne ubúda, čo neprospieva obratu v ubytovacích zariadeniach a reštaurácii Domu slovenskej kultúry.

Grémium – už opäť ako VZ CSSM – sa v ďalšom bode venovalo budove sarvašskej slovenskej školy. Mesto Sarvaš nebolo ochotné dať budovu školy do vlastníctva CSSM a 31. júla tohto roka vyprší zmluva, ktorú má samospráva na jej prenajímanie. Vzhľadom na krátku dobu do volieb súčasné zastupiteľstvo mesta nemieni otvoriť otázku odovzdania budovy, súčasný primátor Sarvaša Mihály Babák, ktorý mimochodom nekandiduje na funkciu primátora v ďalšom volebnom období, však prisľúbil, že mesto na 20 rokov predĺži zmluvu o používaní budovy s tým, že do 31. decembra nové vedenie mesta schváli odovzdanie budovy do vlastníctva CSSM. V záujme toho, aby CSSM neodňali povolenie na fungovanie, predsedníčka poprosila poslancov, aby ju splnomocnili na predĺženie zmluvy, v dodatku ktorej figuruje prevzatie budovy do prevádzky do konca tohto roka. VZ uznesenie schválilo.

O modifikáciu uznesenia o počte skupín a tried v školskom roku 2024/2025 v školách prevádzkovaných CSSM sa na VZ obrátili tri školy. Počet detí v budapeštianskej materskej škole na základe prihlásených bude 51, preto inštitúcia požiadala o zvýšenie počtu skupín z dvoch na tri; do prvej triedy novomestskej školy sa zapísalo 31 detí, preto inštitúcia požiadala o zvýšenie počtu skupín v školskej družine zo 6 na 7; naopak, sarvašská škola na základe zápisu do 1. triedy požiadala o zníženie počtu skupín v družine zo 17 na 16. Poslanci modifikáciu s podporou Výchovno-vzdelávacieho výboru schválili.

V zmysle posledných zmien právnych predpisov o hospodárskych vedúcich škôl musí rozhodovať Valné zhromaždenie, preto poslanci schválili uznesenie, podľa ktorého hospodárskou vedúcou Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe do 31. júla 2028 zostáva doterajšia osoba.

Posledným rokovacím bodom pred záverečnou diskusiou v bode „Iné“ bolo rozhodovanie o udelení vyznamenania CSSM „Za našu národnosť“. Šlo o uzavreté zasadnutie na konci s tajným hlasovaním. Mená vyznamenaných osôb a skupín sa dozviete 6. júla v Černi na tohtoročnom Dni Slovákov v Maďarsku.

V záverečnej diskusii poslankyňa Júlia Kucziková informovala o stretnutí pracovnej skupiny vzdelávania FUEN v Helsinkách, o ktorej ste sa mohli dočítať aj v našich novinách. A. Hollerová Račková ďalej informovala o aktualitách ohľadom prestavby bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede, ako aj o študijnej ceste pod vedením Attilu Spišáka do Srbska, o prípravách Dňa Slovákov v Maďarsku, či o rozbehnutí jubilejného roku Čerňa 300, na úvod ktorého obecné zastupiteľstvo udelilo predsedovi Úradu CSSM Zoltánovi Szabóovi pamätnú medailu Pro Civitate.

Zlatko Papuček

Foto: Eva Fábiánová