Editoriál: Január je ešte minulý rok

Uverejnené: štvrtok, 12. január 2023, 07:31

Polovica mesiaca už prešla, a my sa stále iba spamätávame z nového roka. Neviem, ako ste na tom vy, milí čitatelia, ale ja približne do februára píšem ešte predošlý rok, keď musím napísať dátum. Od februára už mi je jasné, že máme nový rok, ale dovtedy, počas januára pokračuje pre mňa ešte starý. A vlastne aj pre náš týždenník.

Ako ste už o tom iste veľakrát čítali v týchto stĺpčekoch, decembrové čísla pripravujeme vždy v predstihu. Sú týždne, keď robíme naraz aj tri čísla nášho týždenníka. Máme presne rozrobený harmonogram, na základe ktorého pracujeme a veľa článkov napíšeme vopred. Hlavne tie, ktoré nie sú o nejakých podujatiach, lebo, samozrejme, o nich môžeme napísať len po tom, ako sa udiali. Ale rezervujeme im miesto a napíšeme ich potom presne na mieru. Odkedy máme internetovú stránku, tak máme to šťastie, že ak o nejakej akcii chceme napísať viac, tak do tlačenej verzie sa dostane skrátená verzia článku, ktorý je v celom rozsahu na webe.

Samozrejme, koná sa množstvo podujatí aj bez nášho vedomia, resp. sa o nich dozvieme tesne pred ich uskutočnením. Tie teda nevieme naplánovať do našich decembrových čísiel. Ostanú do januárových. A takto sa môže stať, že kalendár už síce ukazuje polovicu januára, ale my ešte stále píšeme o decembrových udalostiach. Nezazlievajte nám to, prosím. Ide nám o to, aby sme na stránkach nášho týždenníka informovali o všetkých slovenských akciách, aj keď s oneskorením. Veď koho by nezaujímalo, ako prebehli vianočné prípravy v Novej Hute a v Répášskej Hute, čo sa dialo počas Slovenských týždňov v Slovenskom Komlóši alebo v Dunaeďháze. Väčšina našich škôl totiž organizuje tematický slovenský týždeň väčšinou počas posledného mesiaca, hlavne preto, lebo 18. december je v Maďarsku Dňom národností.

Aj na Dolnej zemi bolo v decembri rušno, čo sa týka programov. Na župnom národnostnom dni odovzdali vyznamenania a v Ambrózke sprístupnili novú národopisnú zbierku, ba predstavili aj novú publikáciu. Medzitým v Kestúci obnovili sochu svätého Urbana a v XVIII. obvode Budapešti Slováci pripravili kultúrny program pre obyvateľov všetkých národností.

V tomto čísle nášho týždenníka si pripomíname aj 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky.

Nehovorím, že týmto číslom končíme s decembrovými témami, lebo ešte máme nejaké v zásuvke, ale pomaly sa rozbiehame v novom roku a budeme vás informovať o všetkom, čo sa v našej komunite udeje.

Eva Fábiánová