Editoriál: Oslávme sa

Už som veľakrát písala na tomto mieste o hrdosti. Moja najobľúbenejšia, povedzme „dolnozemská národná“ báseň sa zrodila z pera nadlackého básnika Ivana Miroslava Ambruša a má názov Byť Slovákom. Tak komplexne v nej opisuje artefakty bytia, alebo identity ako takej, ako som ešte od iného majstra pera nečítala.

Píše, že „je to stav, ktorý sa žije“ a ďalšie zaujímavé myšlienky, ktoré si môžete prečítať nižšie alebo vypočuť tu:

A práve prežiť tento stav svojej existencie sme mali možnosť my, zahraniční Slováci, začiatkom júla na Slovensku, kde sa na toto ponúkali hneď dve možnosti. Jednou z nich bol Pamätný deň zahraničných Slovákov pri základnom kameni pamätníka zahraničných Slovákov – z tardošského marmoru – v sade Janka Kráľa v Bratislave, kde štátnu hymnu spievala Ozvena a v kultúrnom programe vystúpili členovia Kultúrneho spolku pre Mlynky. Tou ďalšou možnosťou prezentácie a prežitia komplexnosti bytia dolnozemským Slovákom boli Podpolianske slávnosti v Detve a v rámci nich usporiadaná Krajanská nedeľa a Krajanský dvor. O obidvoch akciách prinášame článok v 31. čísle nášho týždenníka, ale dočítate sa aj o konferencii, ktorú usporiadali pri príležitosti 30. výročia zrodu Národnostného zákona.

Prežívanie svojej identity nás môže „zaskočiť“ aj pri návšteve zaujímavej osady. Musím sa priznať, že mi vždy poskočí srdce od radosti, keď vojdem do dediny alebo mesta, ktorého meno je vypísané aj po slovensky. Hoci Veľkú Marasť neoznačujú zvlášť, predsa je to taká slovenská časť Békešskej Čaby, o ktorej sme doteraz vedeli menej.

Ale v 31. čísle sa dočítate aj o letnom sústrední spevákov Ozveny, či o biblickom tábore CSSM.

To všetko sú témy, ktoré nás ponúkajú zamyslieť sa nad svojim bytím, lebo ako hovorí I. M. Ambruš:

„Byť Slovákom to nie je iba Slovensko

to je aj motyka a roľa tam ďaleko či blízko“

Eva Fábiánová

Ivan Miroslav Ambruš

Byť Slovákom

Byť Slovákom to nie sú slová

byť Slovákom je stav

byť Slovákom je „dobré ráno“

byť Slovákom je matka po slovensky

aj otec aj syn

aj krv aj mozole

Byť Slovákom to nie je iba Slovensko

to je aj motyka a roľa tam ďaleko či blízko

spomienka na starého otca

na citory ktoré sa po slovensky vedeli rozochvieť

Byť Slovákom sú aj „pečenie krumple“

hoci nie slovenské

aj „sálaš“ aj „Bože ďakujem Ti“

aj čistokrvné rána

aj jatriaca sa rana

byť Slovákom tak „menej slovenským“

Byť Slovákom je aj byť Slovákom tam

lebo byť Slovákom to nie sú slová

ale stav ktorý sa žije

a nemeria

skrz všetko čo povedali iní

múdrejší

od autora tejto básne