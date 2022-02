Dotácie na obnovu slovenskej školy na Zemplíne

Uverejnené: sobota, 05. február 2022, 06:06

V minulom čísle nášho týždenníka ste sa mohli dočítať o úspešnom lyžiarskom výcviku žiakov slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Práve v dobe, keď deti prenikali do tajov lyžovania, ich školskú ustanovizeň neočakávane navštívil štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész. Prišiel, aby v rámci tlačovej konferencie informoval, medzi inými organizáciami, aj vedenie inštitúcie o poskytnutí dotácie vo výške takmer 50 miliónov forintov na obnovu budovy školy a jej bývalej stredoškolskej internátnej časti, ktorá je od roku 2005 nevyužitá.

Rekonštrukcia jednej z častí budov Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom sa môže uskutočniť aj vďaka tejto dotácii. Riaditeľka ustanovizne Júlia Kucziková zdôraznila, že by bola rada, keby sa táto investícia uskutočnila počas leta. Na čo postačí suma dotácie? Nájdu sa na Zemplíne potrební odborníci? Koľko bude trvať realizácia investície? Na tieto a ďalšie otázky odpovedala vedúca našej inštitúcie v najvýchodnejšom cípe krajiny. Čoskoro bude musieť úspešne riešiť nielen riadenie školy, ale zvládnuť aj úlohu tvrdej manažérky realizujúcej stredne veľkú investíciu.

Neočakávaná dobrá správa

– Prednedávnom obletela našu komunitu správa, že Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej základnej škole v Novom Meste pod Šiatrom prisúdili takmer 50 miliónov forintov na rekonštrukciu inštitúcie. Ktorej časti školy sa obnova týka? – opýtali sme sa teda riaditeľky inštitúcie Júlie Kuczikovej.

– V komplexe našej inštitúcie máme jednu školskú budovu, ktorá je časťou nášho objektu a pred dvadsiatimi rokmi bola stredoškolským internátom. Vzhľadom na to, že dosiaľ stála nevyužitá v našich priestoroch, rozhodli sme sa rekonštruovať bývalé internátne izby. Jeden školský rok sme v tom zariadení pobudli, keď sme v školskom roku 2014/2015 rekonštruovali priestory školy, jedáleň a telocvičňu. Vtedy sme sa tam s deťmi utiahli, aby sme mohli bez prekážok fungovať. Odvtedy sme už vybudovali prírodopisné laboratórium, tanečnú sálu, máme tam služobný byt a teraz sme sa rozhodli pokračovať v rekonštrukcii nevyužitých priestorov. Naplánovali sme vytvoriť národopisnú učebňu, kuchynku, dielne, ďalšie učebne, priestory na národopisné zbierky a dokonca konferenčnú sálu, aby sme mohli usporiadať konferencie a kultúrne podujatia, ako napríklad výstavy a prezentácie. Na jednej strane sa tešíme, že sme získali dotácie a na druhej si lámeme hlavu ako riešiť situáciu. Teším sa, že sa ľudia v našom okolí tešia s nami, že mi aj na ulici gratulujú k úspechu, pričom ja mám hlavu plnú možných ťažkostí. Zatiaľ dotácie, o ktorých nás informoval štátny tajomník, ešte nie sú zazmluvnené. Požiadali sme o pomoc predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbetu Hollerovú Račkovú, vedúceho Úradu CSSM Zoltána Szabóa, ako máme postupovať, veď zriaďovateľom našej inštitúcie je náš najvyšší volený zbor. Nevieme zatiaľ, či sa dotácie týkajú len investičnej zložky, alebo či môžeme z týchto zdrojov zaobstarávať aj zariadenie, resp. či má byť vypísaný konkurz podľa pravidiel verejného obstarávania. Zo žiadosti podanej ešte v roku 2020 vlani v lete sa nám podarilo získať podporu aj z ďalšieho projektu. Uchádzali sme sa v rámci spoločného maďarsko-slovensko-rumunsko-ukrajinského cezhraničného projektu pod názvom ENI CBC Programme 2014-2020 o podporu ďalších rekonštrukčných prác. Preto môžeme hovoriť o pomaly brutto 100 miliónoch forintov, ktorými budeme disponovať. Priznám sa, stiesňuje nás aj čas, ktorý neúprosne beží. Ani sa nenazdáme a budeme musieť urobiť vyúčtovanie.

Nemálo a predsa málo

– Zároveň si musíme uvedomiť, že zarobiť hoci 50 miliónov je slušný výkon. Nie je to málo peňazí. Minúť ich, tobôž na rekonštrukciu, vám asi nepotrvá dlho. Ani sa nenazdáte a budú „zabudované“. Aby pochopili aj laici, rada by som sa opýtala, na čo postačia dotácie?

– Naša školská budova funguje 42 rokov od r. 1980. Stále je na nej niečo, čo treba opraviť. Okrem vytvárania špeciálnych učební ide o izolačné práce vonku, aj vnútri, o rekonštrukciu podlahy, potrebujeme studenú dlažbu, plávajúce podlahy, výmenu stropného elektrického osvetlenia, potrebujeme klampiarske práce na zabezpečenie nepremokajúcej strechy, neviem, či sa nám zvýši na výmenu skla v kupolách. Keby som to mala zhrnúť do niekoľkých slov, povedala by som, že 50 miliónov je tak akurát na vytvorenie štyroch nezariadených miestností. Oprava kúrenia je ďalšia úloha, ktorú je nutné riešiť. Je to ako mínové pole, potrubie pod zemou je hrdzavé, než by ho napojili na kotolňu pod telocvičňou, musíme vedenie vymeniť, lebo nikto nemôže zaručiť bezpečné fungovanie na dlhú dobu. Nech nemusíme dokončené podlahy znova rozbíjať.

– V stavebníctve pritom ceny stúpajú až ku hviezdam...

– Niečo išlo hore o 30, niečo dokonca o 60 percent. Nie sú to každodenné otázky, na ktoré existujú vypracované riešenia. Síce mnohé školy rekonštruujú, ale každá sa stretá s odlišnými problémami. Nie je to jednoduché. Na jeden projekt už máme zmluvu, na druhý ešte nie.

– Dotácie boli neočakávané?

– Z cezhraničného projektu sme sa snažili získať podporu už v roku 2018. Nepodarilo sa. Do tohto prihraničného projektu HU/SK/RU/UA sa mohla zapojiť aj Ukrajina ako nečlenský štát Európskej únie. Vedúcim projektu je Liptovská Teplička, kde chcú pod vedením starostu urobiť rekonštrukciu požiarnej stanice, ktorú prebudujú na múzeum. VeľkéBerezné na Ukrajine plánujú zrekonštruovať pamätný park. Nielen koordinátorka projektu, ale aj my sme sa poučili z predchádzajúcich skúseností a na naše prekvapenie projekt v roku 2021 prešiel. Prebieha od 1. júla 2021. K tomu sme si pridali ešte ďalšie povinnosti, ktoré musíme zohľadniť a preto sme sa, snažiac dobre zrealizovať národopisný charakter, pustili do hľadania ďalších možností finančnej podpory na vytvorenie kuchynky, ktorú využijeme nielen pri posilňovaní národopisného charakteru a varení tradičných jedál zemplínskych Slovákov, ale aj počas projektových dní, po ktorých je dopyt počas letných prázdnin, ako je príprava guláša, buchiet na pare, pečenie chleba, čo sa deťom veľmi páči. Na jeseň pravidelne varíme slivkový lekvár. Gastronómia ľudí zomkne ako nič iné. Hoci sme sa vlani uchádzali o dotácie na Úrade premiéra, na tieto ciele sme ich nedostali. Vychádzali sme z danej skutočnosti a potreby, a zvažovali sme modifikáciu rozpočtu na cezhraničný projekt, keď nás náhle navštívil štátny tajomník Soltész, spolu s miestnym parlamentným poslancom Richárdom Hörcsikom a primátorom Péterom Szamosvölgyim a oznámil správu o udelení dotácií pre našu inštitúciu a tiež pre nemeckú národnostnú školu neďaleko, v Hercegkúte. Dokonca aj národopisná zbierka v Baňačke dostala 10 miliónov forintov.

– Máte naporúdzi odborníkov, ktorí sa budú uchádzať o prácu na rekonštrukcii inštitúcie? Budú mať čas a kapacity, aby ste to stihli vo vymedzenom čase? Stihnete vykonať všetky úlohy?

– Podnikateľských subjektov v oblasti stavebníctva nie je v našom regióne až tak veľa, poznáme sa navzájom. Preto na otázku odpoviem len krátko: budeme musieť všetko stihnúť.

Erika Trenková

Foto: Youtube – Zemplén Televízió