Národnostný športový víkend v Sarvaši

Uverejnené: sobota, 19. marec 2022, 05:51

Prvý marcový víkend sa uskutočnilo I. národnostné športové stretnutie v Sarvaši. Podujatie, ktoré inicioval predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Szeljak, organizovala Slovenská samospráva v Sarvaši s finančnou podporou maďarskej vlády.

Štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész na otvorení povedal, že by privítal, keby sa z tohto podujatia stala tradícia. To by totiž dokázalo, že národy a národnosti „môžu žiť spolu v mieri, láske a priateľstve,“ povedal. Predsedníčka Slovenskej samosprávy v Sarvaši Anna Franková v krátkom príhovore uviedla, že podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 300. výročia usídlenia Slovákov v meste. „Toto je prvé veľké podujatie v celoročnej sérii podujatí Szarvas300“, povedala.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia piatich národností: slovenská, nemecká, srbská, rumunská a chorvátska. A osem národnostných gymnázií prezentovalo svojich študentov v dvoch športoch – vo volejbale a futbale. Z týchto ôsmich škôl boli dve slovenské, jedna rumunská, jedna srbská, jedna chorvátska a 3 nemecké. Každá škola mohla zostaviť dievčenský a chlapčenský tím. Dievčatá si zmerali sily vo volejbale a chlapci vo futbale.

Účastníci stretnutia boli ubytovaní v internáte. Toto podujatie bolo jedným z mnohých, kde sa národnostná mládež lepšie spoznala. Mohli sme spolu nadviazať nové priateľstvá a stretnúť starých priateľov.

Slávnostné otvorenie bolo v piatok. Štátny tajomník Miklós Soltész vystúpil s príhovorom a predstavil účastníkov. Krátko na to pricestovali pracovníci ministerstva na zápas proti tímu národnostných gymnazistov. Tento zápas vyhral výber študentov. Do tímu vybrali po dvoch futbalistoch z každej školy. Čabianske slovenské gymnázium reprezentovali Máté Tóth, študent 12. ročníka a Dominik Kun, študent 10. ročníka. Slovenské gymnázium v Budapešti zastupovali Martin Kopó a Bálint Török. Dominik Kun dal až dva góly v zápase proti pracovníkom ministerstva. Potom bol zoznamovací večer, kde sa každá škola mala predstaviť za 5 minút, k tomu aj menšie vystúpenie. Vďaka tomu sme spoznali ostatných. Večer sa študenti slovenských gymnázií spoločne zabávali pred internátom, ale nie dlho, veď ich čakal ťažký deň. Sobota sa začala športom. V oboch športoch sa zúčastnilo osem družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V rámci skupín hral každý s každým a postúpili dve najlepšie mužstvá. V našej skupine bolo nemecké gymnázium z Verešváru (Pilisvörösvár), chorvátske gymnázium a čabianske a budapeštianske slovenské gymnázium. V skupine sme získali 3. miesto, podarilo sa nám poraziť slovenskú školu v Budapešti 4:2. Dievčatá z Békešskej Čaby boli siedme, pretože porazili rumunskú školu. Slovenské študentky z Budapešti skončili na 6. mieste. Bola to veľká skúsenosť, futbalisti z Verešváru vyhrali vo futbale a porazili študentov srbského gymnázia z Budapešti. V prípade dievčat zvíťazili Srbky porážkou Chorvátok. Potom sme išli na večeru.

V sobotu večer zorganizovali pre nás diskotéku. Bolo to naozaj dobré, ale nebol to môj žáner, a tak sme sa s pár kamarátmi išli do inej miestnosti porozprávať. V nedeľu po výdatných raňajkách všetci odišli domov.

Oliver Patay

žiak 10. triedy Slovenského gymnázia v Békešskej Čabe

Foto: autor