Základná škola v Gute opäť funguje

Uverejnené: nedeľa, 03. apríl 2022, 05:20

„Každý začiatok býva ťažký,“ hovorí sa. Pre výchovno-vzdelávacie inštitúcie to platí dvojnásobne. Mnohé obce radšej v tichosti sledujú, ako prevádzkovatelia zatvárajú, skôr „presmerujú“ vyššie stupne miestnych škôl do iných. Guťania sa však nevzdali a v tejto neľahkej dobe urobili to, do čoho sa mnohí neodvážia pustiť.

Výsledkom je, že po štvorročnej prestávke, 1. septembra sa opäť otvorila základná škola v Gute (Galgaguta). Výchovno-vzdelávacia inštitúcia je pomenovaná podľa známej detskej knihy Ferenca Móru Čarovný kožuštek, po maďarsky Kincskereső kisködmön, a spravuje ju Základná škola Štefana Széchenyiho v Berceli. V novootvorenej škole zatiaľ funguje len prvý ročník. Škola disponuje jednou učebňou, ostatné miestnosti ako telocvičňa, jazykové laboratórium a chodba, kde sú vystavené starožitnosti vyzbierané od dedinčanov, jej neprenajalo Centrum prevádzkovania inštitúcií v Balašských Ďarmotách. Spomínané relikvie sú dokonca evidované ako súčasť gutianskej národopisnej zbierky. Dlho sa hovorilo o tom, že v tejto škole opäť bude zavedená výučba slovenčiny ako predmetu, ale nestalo sa tak. Gutianski Slováci sa jej pravdepodobne dočkajú až v školskom roku 2022/2023.

„Najdôležitejším krokom dozaista bolo znovuzaloženie školy vlani v septembri. Keďže v pedagogickom programe školy figuruje národnostná výučba, nič by nemalo stáť v ceste tejto inštitúcii, aby začala vyučovať slovenčinu,“ informovala nás predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková, ktorá spolu s parlamentným hovorcom Slovákov v Maďarsku Antonom Paulikom a národnostným hlavným referentom Ministerstva ľudských zdrojov Štefanom Kraslánom osobne vyhľadala predsedníčku Slovenskej národnostnej samosprávy v Gute Zuzanu Bánovú a starostu obce Gábora Agócsa, aby sa poradili o tom, ako by sa dalo najšikovnejšie a najrýchlejšie zaviesť slovenskú výučbu v škole. „Našťastie, Obecná samospráva a miestna slovenská samospráva sú partneri v zavedení jazyka a hľadajú možnosti. Záleží im na tom, aby sa v obci mládež učila tento jazyk a oboznámila sa s kultúrou Slovákov v Maďarsku,“ dodala A. Hollerová Račková s tým, že obe vedúce osobnosti Guty by boli rady, keby sa ZŠ stala perspektívne členskou školou výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ktorá je prevádzkovaná slovenskou samosprávou. O tom sa už veľakrát rozprávali s kompetentnými osobami, ale „prechod“ je podmienený výučbou slovenského jazyka. Na to je však potrebné zaviesť ho ako predmet, s čím musia súhlasiť rodičia detí.

„Na poslednú chvíľu dostala základná škola zelenú na fungovanie. Práve preto nebolo dostatok času zabezpečiť personálne i materiálne podmienky na zavedenie slovenského jazyka ako predmetu. Figuruje síce v pedagogickom programe, ale všetkému predchádzajú viacmesačné administratívne práce. Nadarmo žiadali rodičia výučbu slovenčiny v druhom polroku, musia počkať do septembra,“ zmienila sa predsedníčka voleného zboru miestnych Slovákov a poslankyňa Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy Z. Bánová. Doplnila, že ZŠ momentálne navštevuje 11 žiakov a vyučuje ich učiteľka na dôchodku s pomocou pedagogickej asistentky.

„Našu školu prevádzkovateľ zatvoril pre nedostatok detí v roku 2017. Mnohí rodičia sa totiž rozhodli, že ich dajú do iných výchovno-vzdelávacích inštitúcií. Nakoniec ich neostalo toľko, aby sme mohli otvoriť triedu a prevádzkovateľ sa rozhodol zatvoriť školu. Za tie štyri roky sme sa ju snažili opäť otvoriť, organizovali sme fóra o voľbe správnej formy vyučovania. Medzi nimi figurovala aj waldorfská. Nepodarilo sa položiť základ ani jednej formy, no neustále sme pracovali na tom, aby sme školu opäť rozbehli. Síce s menším oneskorením, ale od tohto septembra sa nám hádam podarí zaviesť aj vyučovanie slovenského jazyka ako predmetu,“ spomenul starosta obce G. Agócs s vierou, že škola poskytne základy na to, aby žiaci vedeli efektívne zužitkovať získané vedomosti zo všetkých učebných predmetov. Keďže ide o znovuotvorenú školu, počet detí a tried pravdepodobne bude rásť. Konkrétne údaje sa však dozvieme až po zápisoch do škôl, ktoré sa celoštátne budú konať v druhej polovici apríla.

AR

Foto: G. Agócs