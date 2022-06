90 rokov Základnej školy Móra Jókaiho v Bánhide

Uverejnené: sobota, 04. jún 2022, 05:36

Galaprogram pri príležitosti 90. výročia založenia Základnej školy Móra Jókaiho v Bánhide usporiadali 20. mája. Program pripravili žiaci základnej školy spolu s ich triednymi učiteľmi. Bolo to akési cestovanie v čase do 90-ročnej histórie školy, ktoré štýlovo zhrnuli do 90 minút.

„Dávno predtým, ako sa Tatabáňa stala mestom, bola v roku 1932 odovzdaná Základná škola Móra Jókaiho. V dvojpodlažnej budove, na spodnom podlaží sa učili deti a na poschodí bývali učitelia“, uviedla riaditeľka inštitúcie Enikő Makszimová Pálfiová.

Spolu so žiakmi, učiteľmi a rodičmi oslavovali aj primátorka mesta Tatabáňa Ilona Szűcs Posztovics, viceprimátor Péter Lusztig, odborný vedúci KLIK-u Ádám Takács, ako aj podpredseda CSSM Ondrej Horváth a predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Tatabáni-Bánhide Anna Mazalinová.

Na „narodeniny“ školy prišli aj niektorí pedagógovia, ktorí sú desaťročia spojení so školou. Anna Dévaiová tu chodila do školy a potom jej prvé a posledné zamestnanie bolo v „Jókai“, ako inštitúciu nazývajú hovorovo.

Pódium sa zatmelo, stroj času bol zapnutý. Počas špeciálneho výletu boli sprievodcami dvaja študenti. Diváci si mohli pozrieť a vypočuť scénky v šiestich jazykoch z posledných deväťdesiatich rokov školy, ktoré odštartoval program slovenského pávieho krúžku v Bánhide. Mohli sme nahliadnuť do hodín latinčiny, ale zaznela aj ruská pesnička a, samozrejme, slovenčina bola stále prítomná. Riaditeľka E. Makszimová Pálfiová povedala, že sú hrdí na to, ako sa ich škola zameriava na prijímanie a výchovu talentov. Väčšina učiteľov tu pôsobí už desiatky rokov. Dodala, že sa chystajú urobiť veľkú zmenu, keďže požiadali o nového prevádzkovateľa. „Bola by som rada, keby sa od septembra stala prevádzkovateľom našej školy Slovenská samospráva v Bánhide,“ povedala.

Po predstavení prišla aj obrovská narodeninová torta, z ktorej sa ušlo každému účastníkovi.

(BB-ef)

Foto: autor