Deti z Mlynkov na potulkách v Oravskom regióne

Uverejnené: piatok, 15. júl 2022, 05:48

Nie je asi novinkou, že na záver a po ukončení školského roka výchovno-vzdelávacie inštitúcie v celom Maďarsku organizujú pobytové alebo družinové tábory. Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch mala hneď tri.

Prvý tohtoročný tábor na Slovensku je už veľmi obľúbený, má viac než desaťročnú tradíciu. Deti sa naň tešili, keďže pre pandémiu sa nedalo cestovať do materskej krajiny. „Do tábora sa mohlo prihlásiť 25 detí. Je však už taký známy, že deň po vyhlásení sa ihneď zaplnili miesta. Deti boli nadšené. Vďaka Fondu Gábora Bethlena sme síce mali v priestoroch školy družinový tábor, ale ten nemôže nahradiť učenie sa v materskej krajine, v pravom slovenskom jazykovom prostredí. Podľa mňa je to oveľa užitočnejšie. Napríklad, keď sme išli nakupovať, deti samy používali slovenský samoobslužný systém v supermarketoch, alebo samy prekladali do maďarčiny výklady turistických sprievodcov. Veľa sa ich aj pýtali,“ podelila sa o konkrétne, pozitívne príhody vedúca a organizátorka tábora Marta Papučková. Slovenčinárka spolu s kolegyňami Gabrielou Misákovou Wágnerovou a Katarínou Kormosovou Karmovou sa s deťmi tentoraz vybrali zmapovať Oravský región. „Vždy ideme na iné miesto. Chceme, aby deti počuli slovenskú reč a spoznali miesta, o ktorých sa učia na hodinách slovenskej vzdelanosti. Program sme zostavili tak, aby sme našim žiakom ukázali najvýznamnejšie a najsympatickejšie miesta tohto regiónu. Snažili sme sa predstaviť z každého rožka troška: niečo z kultúry, histórie, ale aj z voľnočasových aktivít. Popri učení deti mali čas i na oddych,“ povedala M. Papučková. Pripomenula, že týždne pred táborom učitelia dajú deťom dotazník. V ňom figuruje niekoľko možností a ony si majú vybrať, kam by rady cestovali a čo by navštívili. Po vyhodnotení ankety sa začne vypracovávať program, v ktorom si každý nájde niečo podľa svojej chuti.

Žiaci počas tábora navštívili veľa zaujímavých miest: Lietavský hrad, Strečno, kde si pozreli stredovekú dedinu. Na Váhu si vypočuli príbehy o histórii pltníctva a rôzne miestne povesti. Na druhý deň si pozreli Oravský Podzámok a Skanzen Zuberec. Vybrali sa aj na Slanický ostrov umenia. Nasledujúci deň bol na programe Dolný Kubín, jeho námestie a oddych v tamojšom aquaparku. Posledný táborový deň patril obci Terchová, ktorá sa preslávila vďaka zbojníkovi Jurajovi Jánošíkovi. Táborníci sa z Vrátnej doliny vyviezli lanovkou na tretí najvyšší vrch Malej Fatry, Chleb. Cestou domov si deti a ich sprevádzajúci učitelia ešte pozreli centrum vo Zvolene a v Nových Zámkoch.

Okrem týchto hlavných programov mali deti aj sprievodné táborové podujatia. V tvorivej dielni mali možnosť pripraviť si kľúčenku, športovať v areáli ubytovacieho zariadenia a za dobrého počasia ochladiť sa v bazéne. Nechýbali však ani zábavné večery a opekanie slaniny či párkov. Ako je už zvykom v táboroch, posledný deň patril zhrnutiu zážitkov. Deti dostali malé darčeky a pobyt na Slovensku ukončili diskotékou.

Podľa ohlasov, žiakom školy sa v tábore veľmi páčilo. Každý z nich by sa rád vrátil aj o rok. Nemajú inú úlohu, len učiť sa aj v nasledujúcom školskom roku, preukázať výborné výsledky zo slovenského jazyka, vzdelanosti a byť úspešní na súťažiach.

AR

Foto: M. Papučková

Tábor podporil Fond Gábora Bethlena s poradovým číslom NTAB-KP-1-2022/1-00421.