Slovenský tábor vo Veľkej Tarči

Uverejnené: sobota, 20. august 2022, 05:31

Vo Veľkej Tarči sa od 25. júla do 5. augusta konal už tradičný denný Slovenský tábor. Organizátorom bola Slovenská samospráva obce, ale finančne podporila akciu aj Obecná samospráva Veľkej Tarče. Dejiskom tábora bolo ihrisko, ktoré sa nazýva Grund. Organizátori pripravili pre účastníkov tábora pestrý program. Či to deti a ich rodičia vedeli vopred, netušíme, ale do tábora sa v tomto roku prihlásilo 50 detí. Okrem pedagógov, ktorí sa účastníkom venovali, výdatne pomáhali pomocníci a stredoškoláčky – dobrovoľníčky.

Každý deň predpoludním počas celého obdobia tábora boli tvorivé dielne. S pomocou učiteliek z materskej školy Andrey Ridácsovej a Marty Patakiovej sa venovali rôznym remeselným zamestnaniam, napríklad navliekaniu korálikov, maľovaniu, výrobe čiapky z vlny. Pod rukami šikovných tvorcov vznikali ryby a záložky do knižiek, ba zdobili aj balóny. Okrem toho bol pripravený slovenský kútik. Viedol ho slovenčinár Bertalan Bertók. Táborníci sa hravou formou oboznamovali so slovenskými pomenovaniami členov rodiny, alebo farieb, ako aj domácich zvierat. Naučili sa pozdravy Dobrý deň alebo Ahoj. Dokonca sa vedeli predstaviť. Virtuálne „navštívili“ Slovensko, prostredníctvom brožúrok sa dostali do Bratislavy, Banskej Štiavnice, aj do Kremnice. Oboznámili sa s prírodnými krásami jednotlivých regiónov Slovenska. V slovenskom kútiku spoznali ľudové kroje a tiež sa naučili spievať slovenské detské pesničky, napríklad Mám ručníček, mám, či Ide, ide vláčik a Keď si šťastný. Na záver tábora deti dostali malý zošit, ktorý si mohli zobrať domov a vyriešiť úlohy, o ktorých sa hovorilo v slovenskom kútiku.

Kto sa nechcel venovať organizovaným programom v tábore, mal k dispozícii spoločenské hry, ale aj tanečné podujatia, či futbalové tréningy na ihrisku. Kto sa chcel naučiť dávne práce v domácnosti, ten mohol moržovať kukuricu. Vzhľadom na veľké horúčavy bolo povolené špliechanie, hádzanie vodných bômb, prebiehanie cez osviežujúcu parnú bránu, ba strieľalo sa z vodných pištolí. Ako prekvapenie účastníci tábora dostali aj nanuky.

Počas dvoch týždňov Slovenského tábora raz prišli aj policajti. Pravdaže, nie preto, žeby museli niečo vyšetrovať. Prišli preto, aby deti mohli nasadnúť do policajného auta, zapnúť sirény ba aj hovoriť do megafónu a vyskúšať policajnú uniformu. Okrem príslušníkov polície organizátori pozvali aj členov dobrovoľnej protipožiarnej jednotky, ktorí deťom prednášali o bezpečnom využívaní ohňa, o tom, ako správne urobiť vatru, či táborák na opekanie slaniny. V rámci protipožiarneho cvičenia mohli deti zahasiť najprv malý oheň a potom väčší požiar.

Dva týždne rýchlo ubehli a deti odchádzali z tábora s množstvom pekných zážitkov. Všetci veria, že na budúci rok sa znova stretnú. S vďakou sa lúčili s hlavnou organizátorkou tábora, predsedníčkou Slovenskej samosprávy Veľkej Tarče Katarínou Szlaukovou.

(bb-kru)

Foto: K. Szlauková