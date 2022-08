Biblický tábor Identity v Marianke

Uverejnené: nedeľa, 28. august 2022, 05:40

Po dvojročnej prestávke pre pandémiu koronavírusu mohol Slovenský spolok Identita usporiadať začiatkom augusta svoj VIII. ekumenický mládežnícky biblický tábor konečne na zvyčajnom mieste v Pútnickom dome v Marianke pri Bratislave. Hlavným gestorom tábora bol štátny tajomník Úradu predsedu vlády zodpovedný za cirkevné a národnostné vzťahy Miklós Soltész. Do biblického tábora prišlo 28 slovenských detí z Dabašu-Šáre, Pišpeku, Jače, Níže, Čuváru, Budapešti, Érdu a Šóškútu.

Na deti čakal týždeň plný zážitkov a dobrodružstiev. Už hneď v prvý deň si pozreli Staré mesto Bratislavy, nádhernú Barokovú záhradu na Bratislavskom hrade plnú kvetov a krásnych rastlín vytvorenú presne podľa náčrtov a nákresov pôvodnej záhrady, ako i samotný hrad. Na ďalší hodnotný výlet nemuseli deti dlho čakať. Druhý deň tábora zavítali do Brna, kde si vychutnali to najkrajšie – Katedrálu sv. Petra a Pavla a Hrad Špilberk. Večer sa rozdelili do piatich skupín a začalo sa týždenné súperenie, každý deň na rôzne témy: kvízy o Bratislave a Brne, kvízy na náboženskú a zemepisnú tematiku, športové zápolenia, skúška smelosti, atď.

Program ekumenického biblického tábora sa niesol v znamení 105. výročia fatimských zjavení, ktoré priblížila účastníkom expertka Identity na náboženskú oblasť Ildika Klauszová Fúziková. Ďalej sa deti každý deň pomodlili pri jaskyni lurdskej Panny Márie, zúčastnili sa svätej omše v Bazilike Narodenia Panny Márie a pri areáli Svätej studne načerpali vodu, ktorá sa podľa tradície spája aj s viacerými zázrakmi.

V prostredí historického Pútnického domu v Marianke prežívali deti vierou a slovenským slovom pretkané nezabudnuteľné chvíle. V jazyku svojich predkov sa denne pocvičili pomocou slovenčinárky Eriky Zemenovej Palečkovej z Jače. Slovenské náboženské melódie si osvojili deti vďaka obetavej práci Leventeho Galdu a Melindy Černej. V predposledný deň tábora predniesli v Bazilike veriacim a predstaveným krásne biblické pásmo, ktoré nadchlo všetkých prítomných. V oddychovej časti tábora sa konali duchovné cvičenia a voľné debaty, nacvičovali náboženské piesne, chodili na túry do okolia, navštívili miniexpozíciu ťažby a spracovania bridlice v Marianke v ústí Bridlicovej štôlne v Marianskom údolí, hrali futbal, basketbal a rôzne spoločenské hry. Športové hry, súťaže a zábavy na voľné chvíle riadili Ondrej Horváth a Kornel Klausz.

Spoločné zážitky zjednotili našu mladšiu generáciu konečne už v originálnom jazykovom prostredí.

(kk)

Foto: (kk)

Poďakovanie za krásny týždeň pretkaný naozaj láskou a milosrdenstvom patrí finančnej podpore Fondu Gábora Bethlena, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenským samosprávam V. a XI. obvodu Budapešti, Kultúrnemu spolku pre Mlynky a Advokátskej kancelárii Klausz.