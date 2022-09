Zazvonilo na nový školský rok

Uverejnené: sobota, 03. september 2022, 05:46

Prvého septembra opäť začal nový školský rok pre žiakov základných a stredných škôl. V školskom roku 2022/2023 bol prvým vyučovacím dňom 1. september a posledným dňom bude 15. jún. Stredoškoláci ukončia školský rok 4. mája 2023.

Tie naše školské inštitúcie prevádzkované Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM), ktoré majú internát, privítali svojich žiakov o deň skôr, aby mohli prevziať učebnice a pomôcky, ktoré budú potrebovať v škole. Miestni žiaci dostali príležitosť o deň skôr. Opýtali sme sa riaditeliek inštitúcií, ako sú školy pripravené na nový školský rok a čo od nového vyučovacieho roka očakávajú.

Ako nám povedala Edita Pečeňová, riaditeľka Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a internátu v Békešskej Čabe, hoci 1. septembra zazvonili na prvé hodiny nového školského roku, ešte prebiehajú rekonštrukčné práce druhej fázy budovania ihriska. Finišuje sa na budove, kde pracujú na vytvorení novej učebne. Odovzdanie sa očakáva koncom októbra – začiatkom novembra. V treťom kole investície budú musieť dokonca na realizáciu vypísať verejné obstarávanie. „Z bývalého služobného bytu budujeme novú audiovizuálnu učebňu s didaktickou tabuľou, na ktorú sme získali peniaze aj zo Slovenskej republiky. Učebnice v poriadku došli, nič nám nechýba. 24. augusta, keď bola porada pedagógov, sme mali pripravený rozvrh hodín pre celú školu. Našťastie, nechýba nám ani jeden učiteľ, hoci na predmety ako chémia alebo zemepis sme museli pozvať externých pedagógov na dohodu, lebo tieto predmety sa vyučujú v natoľko nízkom počte hodín, že z toho nevieme vytvoriť jednu pracovnú pozíciu. Sformulovali sme svoje predstavy, čo plánujeme, aké ciele chceme uskutočniť. Najhlavnejšia línia výchovno-vzdelávacej práce bude v duchu šetrenia energiou, materiálom, všetkým. Aj ako celosvetový trend. Pripravujeme sa na dva dolnozemské projekty, jedným je Cez Nadlak je – spievanie slovenských ľudových piesní v rumunskom Nadlaku a ďalšia dvojdňová akcia je Mladí Dolnozemci, čo je o tvorbe a priateľstve šiestakov a siedmakov, ktorá sa uskutoční v Báčskom Petrovci v Srbsku. My máme na starosti usporiadať stretnutie pedagógov materských škôl z Dolnej zeme a pôjdeme na seminár učiteľov do Nadlaku. Pre deti chceme usporiadať tradičné programy, aj školu v prírode. Neplánujeme však vyučovať digitálne. Chceme vyučovať v škole. Počas uplynulého leta nás našla nepripravených situácia, že vedenie mesta Békešská Čaba zrušilo svoj podnik stravovania pre školské zariadenia, preto musíme počítať so značným zvýšením stravovacích nákladov. Rozpočet budeme mať prinajmenšom zložitý.“

Ani v Slovenskom gymnáziu, základnej škole, materskej škole a internáte v Budapešti sa ešte neskončila 2. etapa rekonštrukčných prác, počas ktorých vymieňajú okná. V týchto dňoch však dokončujú rekonštrukciu elektrickej siete prvého poschodia internátu, kde namontovali vysokovýkonné moderné lampy s nízkou spotrebou, čo je v dobe zvyšovania nákladov energií mimoriadne dôležité. Ako nám povedal zástupca riaditeľky Peter Pečeňa, v Budapešti budú mať od nového školského roku o 30 žiakov viac. V materskej škole je 53 detí, základná škola má 119 žiakov. „Dvaja žiaci dosiaľ študovali v slovenskej škole v Užhorode, z maďarčiny budú potrebovať doučovanie. Na gymnáziu od septembra študuje 80 študentov a na internáte býva 122 detí. Do prvej triedy je zapísaných 20 žiakov a do 9. triedy sa zapísalo 25 študentov. Učiteľov máme v plnom počte, len nám veľmi chýba pestúnka do materskej školy, čo je pálčivý problém. Potešili by sme sa uchádzačke, kedykoľvek by sa prihlásila. Máme dve hosťujúce učiteľky, matematikárku a fyzikárku na základnej škole Máriu Kvašňákovú a slovenčinárku na gymnáziu Anitu Holú. Ešte než sa ma opýtate, z čoho budeme kúriť, musím vám povedať, že práve v týchto dňoch som bol na slávnostnom otvorení nového školského roka pre národnostné školy. Na slávnosti sa zúčastnila zodpovedná spolupracovníčka ministerstva vnútra, ktorá nás ubezpečila, že štát považuje otázku patričného vykurovania národnostných školských inštitúcií za mimoriadne dôležitú. Preto bude náklady zriaďovateľov adekvátne kompenzovať. V žiadnom prípade sa nechystáme na dištančné vyučovanie. Chceme sa sústreďovať na odbornú prácu, ale zároveň na vyváženosť výchovno-vzdelávacej činnosti s mimoškolskými aktivitami.“

V Slovensko-maďarskej dvojjazyčnej základnej škole a internáte v Novom Meste pod Šiatrom majú prihlásených 156 žiakov, čo je v porovnaní s vlaňajším rokom nárast o sedem žiakov. V júni odišlo zo školy 12 ôsmakov a prihlásilo sa 20 prvákov. Svedčí to o náraste záujmu o štúdium slovenčiny. Ako nám povedala riaditeľka inštitúcie Júlia Kucziková, školáci aj pedagogický zbor majú za sebou bohaté leto s množstvom aktivít. Vo svojich internátnych priestoroch v rámci medzinárodnej prihraničnej spolupráce medzi Slovenskom, Ukrajinou a Maďarskom uskutočnili výmenný tábor. Účastníci boli z Liptovskej Tepličky, z Veľkého Berezného na slovensko-ukrajinskej hranici a miestni. Všetci si pochvaľovali, aký dobrý bol tento tábor s výletmi národopisného charakteru do okolia. „Samozrejme, naše deti sa zúčastnili tradičného slovenského tábora na Zemplínskej šírave a 17 našich pedagógov absolvovalo odborný zájazd do Tatranskej Lomnice, kde sme navštívili tamojšiu základnú školu a poučili sme sa z ich metód, pozreli sme si priestory, venovali sme sa metodike a zároveň sme sa kochali krásou tatranských štítov. Zborovňu majú totiž s výhľadom na Lomnický štít. Ako každý školský rok pripravujeme aj bohatý školský program. Veríme, že v prezenčnej forme. Uistili nás o tom na rôznych fórach. Novinkou tohto školského roku je, že sa budú povinne robiť vedomostné testy. Patrične sa ich obávame. Musím však dodať, že nie z vedomostného hľadiska, ale z administratívneho a organizačného. Aj dosiaľ boli povinné tieto skúšky, len okrem toho, že pribudli ďalšie štyri ročníky, sa bude v októbri a novembri robiť vstupný a aj výstupný monitoring v marci, apríli a máji. Zisťovať sa budú kompetencie žiakov dokonca aj z ďalších predmetov. Ďalšou novinkou je, že nadácia našej školy oslávi na jeseň 25. výročie svojho vzniku.“

Ako sme sa dozvedeli od riaditeľky Slovenskej základnej školy, materskej školy a internátu v Sarvaši Zuzany Nemčokovej, od septembra sa bude v inštitúcii učiť 328 žiakov v 18 triedach. Prváci nastúpili do dvoch tried v počte 40 a ôsmakov je 45 v troch paralelných učebniach. Materskú školu bude navštevovať 92 deťúreniec. „Môžeme konštatovať, že nový školský rok začíname pokojne. Všetko máme v poriadku, máme už kvalifikovaných pedagógov na každý predmet, alebo aspoň prinajmenšom takých, ktorí teraz študujú a od starších kolegov dostávajú mentorovanie. Ešte aj na také odbory ako je chémia, či fyzika. Prišli sme k záveru, že musíme posilniť popoludňajšiu aktivitu prípravy domácich úloh. Po pandémii covidu si deti a rodičia priveľmi zvykli na pohodlný prístup k príprave. Ak sa dieťa chce učiť, tak sa učí, a ak nie, tak sa učí menej. Chceme klásť väčší dôraz na popoludňajšiu prípravu do školy na ďalší deň. Vtedy vieme deti naučiť, ako sa treba učiť. Naše deti mali vždy tú prednosť na stredných školách, že sa vedeli učiť. Táto schopnosť oslabla, keď boli deti menej v škole. Teraz to chceme dobehnúť. Považujeme to za svoju najvýznamnejšiu úlohu, na ktorú sa chceme sústrediť. Okrem školských aktivít majú deti v Sarvaši množstvo popoludňajších aktivít športového, kultúrneho a tvorivého charakteru, ako šachový krúžok, spevácky súbor, učia sa hrať na citare a harmonike, tiež sa podieľajú aj na činnosti dramatického krúžku. Kto má záľubu v práci v záhrade, nájde uplatnenie na školskom pozemku.“ Sarvašská slovenská škola, čo sa týka súčasnej energetickej situácie, je spomedzi našich škôl vo výhode. Mesto už pred rokmi zaviedlo vykurovanie inštitúcií v meste geotermickou energiou a vybavilo slovenskú základnú školu fotovoltaickými solárnymi panelmi. Vyrobia si elektrickú energiu, potrebnú na prevádzkovanie. Čo majú navyše v lete, to odovzdajú do siete, aby si v zime mohli zobrať, čo im chýba. Napriek tomu však šetria energiami.

Dvojjazyčná slovenská základná škola v Slovenskom Komlóši začala nový školský rok 1. septembra slávnostným otvorením ráno o ôsmej. Nastúpilo 155 žiakov, z toho 22 prváčikov. Vzhľadom na odchod zástupkyne riaditeľky Márie Krčmériovej Ďurkovičovej do dôchodku na jej miesto nastúpila Marianna Bajczerová Melegová. Ako nám povedala riaditeľka Zuzana Lauková hosťujúcou učiteľkou je aj naďalej Viera Krajčová, ktorá je v Slovenskom Komlóši druhý školský rok.

„V lete sme uskutočnili čiastočnú výmenu klimatizačných zariadení v hodnote 8 miliónov forintov a do šiestich miestností sme dali namontovať nové zariadenia. Aj telocvičňa dostala novú ventiláciu. Čo sa týka kúrenia, škola nemá možnosť vymeniť plynové kúrenie na nejaké iné, lebo nemáme komíny a kotolňa je v podkroví. Dúfam, že dostaneme od štátu nejakú podporu na náhradu zvýšených nákladov. Aj v tomto roku sme naplánovali množstvo programov a vôbec nerátame s dištančným vyučovaním. Usporiadame 4 tematické týždne pre viaceré ročníky, napríklad Mesiac slovenskej kultúry pre celú školu. Hlavným organizátorom Dňa športu bude žiacka samospráva a otvoríme Hodiny šťastia v šťastnej škole. Plánujeme založiť školskú záhradu a chceme sa zapojiť do programu Ekologická škola. Určite si nenecháme ujsť možnosť zúčastniť sa rôznych táborov. Spoliehame sa aj na nadáciu našej školy, že koncom školského roka tiež usporiada svoj tábor. Stravovanie detí je v našej inštitúcii zabezpečené,“ dodala Zuzana Lauková. Okrem iného konštatovala, že v materskej škole patriacej k slovenskej inštitúcii sa začína rok s opravenou strechou a s 56 deťmi v troch skupinách. Všetkých šesť pedagogičiek sú kvalifikované národnostné učiteľky.

E. Trenková

Foto: internet, MBM