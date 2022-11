Slovenský týždeň a župná súťaž v Tardoši

Uverejnené: nedeľa, 27. november 2022, 06:11

Tretí novembrový týždeň patril v tardošskej národnostnej škole téme slovenského jazyka a Slovenska. Viac energie ako obyčajne počas roka venovali pedagógovia aj žiaci používaniu slovenských informácií. Napríklad na hodinách zemepisu mali deti za úlohu merať vzdialenosti medzi jednotlivými mestami na Slovensku.

Počas tematického týždňa deti súťažili v recitácii, vedomostných a komunikačných úlohách, zúčastnili sa súťaže družstiev Kto vie viac o Slovensku?, zorganizovali rozprávkové popoludnie, súťaž v kreslení, ba dokonca za pomoci počítača kreslili a súťažne riešili úlohy chápania slovenského textu. Ako inak, súčasťou tematického slovenského týždňa bola aj slovenská tančiareň. A práve v strede týždňa prišli do tardošskej základnej školy recitátori a súťažiaci v komunikačnej schopnosti a pripravenosti. Slovenský tematický týždeň od pondelka 14. novembra trval oficiálne do 18. novembra, ale v skutočnosti sa konal až do soboty. Vtedy mali totiž vychádzku jesennou prírodou. Zároveň hľadali v rôznych lesných skrýšach slovenské odkazy na slovenské bingo. Kto hľadá, nájde! Kto nájde, ten vyhrá! – v tomto duchu sa hrali a zabávali sa v jesennej prírode.

Na každý deň sa ušla nejaká úloha

Hneď v prvý deň Slovenského týždňa, v pondelok na šiestej hodine sa konala školská slovenská recitačná súťaž. Dokonca aj hodinu masového športu na vyššom stupni sa podarilo Tardošanom poslovenčiť. Na prekážkovej trati boli schované slovenské slovíčka, takže na zdolanie trate museli mať súťažiaci nielen fyzickú kondíciu, ale aj psychickú a mentálnu, či skôr pamäťovú pripravenosť. Organizátori boli s výsledkom spokojní.

Členovia krúžku robotiky sa podujali v rámci slovenského tematického týždňa nielen zostrojiť šikovné robotické zvieratká, napríklad myšku, žabku, psíka, mačku, ktoré kráčajú v lese a chcú sa nasťahovať do domčeka. Dokonca s robotmi zahrali a nakrútili rozprávku Kto v domčeku býva?, ktorú zdieľajú na sociálnych sieťach. Akoby aj nie, veď deti aj so svojou učiteľkou robotiky môžu byť pyšné. V týchto dňoch sa dozvedeli, že ich projekt Eco-Cod Week v rámci EU Cod WEEK22 získal mimoriadnu cenu Scottie Go.

Župná recitačná a komunikačná súťaž

V strede slovenského týždňa zavítali do Tardoša školáci zo siedmich slovenských národnostných škôl, hlavne z Komárňansko-ostrihomskej župy. Tentoraz sa pridali aj školáci z Jášču, ktorí majú vynikajúce vzťahy s rovesníkmi z Tatabáne-Bánhidy. Do župnej recitačnej a vedomostnej súťaže sa prihlásilo 73 žiakov. Školáci druhého až piateho ročníka recitovali a šiestaci, siedmaci a ôsmaci zápolili vo vedomostnej a komunikačnej súťaži. Len na okraj dodávame, že miestni žiaci sa zúčastnili priam masovo, v oboch druhoch súťaže bojovalo až 21 detí z Tardoša s vynikajúcimi výsledkami.

Predsedníčka poroty recitačnej súťaže Anna Crnečká pochválila všetkých recitátorov: „Boli ste veľmi šikovní! Verím, že ste získali skúsenosti, ktoré zúročíte aj na iných súťažiach, ale aj na iných predmetoch, v živote. Len potichučky vám odporúčam, aby ste si od svojich učiteľov zajtra vydrankali veľkú pätorku, lebo si ju zaslúžite. Všetci, bez ohľadu na výsledok v súťaži,“ odporúčala deťom pred vyhlásením víťazov. Samozrejme, všetci prítomní sa začali oslobodene chichotať. Na otázku, kto príde súťažiť aj o rok, sa vymrštili dohora ruky všetkých v sále. Porota udelila prvú, druhú a tretiu cenu, ako aj mimoriadne ocenenia pre nejaký zaujímavý výkon.

„Súťažiacich vo vedomostnej súťaži bolo tohto roku o niečo menej, ako po iné roky,“ hodnotila účastníkov tejto časti zápolenia riaditeľka Slovenskej národnostnej školy v Tardoši Erika Kissová Töröková, ktorá pripravila otázky a zapojila sa do opravy písomných prác. „Veľmi sa teším, že sa prihlásilo toľko detí na obe časti súťaže“, prezradila pre čitateľov nášho periodika organizátorka súťaže. „Na nižšom stupni ich bolo viac, na vyššom menej. Myslím si, že deti boli naozaj veľmi dobre pripravené. Úroveň je z roka na rok lepšia. Práce, ktoré opravujeme, sú čoraz dôkladnejšie. Túto súťaž sme v roku 2007 vymysleli preto, aby bol taký deň, počas ktorého sa budú môcť stretnúť deti, aj učitelia slovenských národnostných škôl župy. Teším sa, že sa školy hlásia, aj my, pedagógovia sme mali príležitosť trochu sa porozprávať. Deti sa mohli zoznámiť, tie, ktoré sa poznali, znova stretnúť. Kým čakali, až prídu na rad, mali možnosť využiť remeselné dielne. Vyrábali pekné darčeky, takže okrem pozorností a sladkostí, ktoré dostali od Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy a miestnej Tardošskej slovenskej samosprávy, od nás organizátorov, si odniesli domov aj vlastnoručne vyrobený suvenír. Dokonca aj školský úrad v Tatabáni podporil našu súťaž. Snažíme sa deti povzbudiť, aby sa učili po slovensky. Žiaľ, tento rok sme museli všetky aktivity usporiadať v škole, lebo kultúrny dom sa momentálne pre šetrenie energiami nevykuruje,“ konštatovala riaditeľka školy.

„Práve preto, lebo bývame ďaleko, cestovali sme sem jeden a pol hodiny, sme sa zúčastnili súťaže po prvý raz,“ prezradila pre našich čitateľov slovenčinárka z Jášču Viktória Gerstmárová Ečeriová. „Žiaľ, nie všetci mohli prísť, ktorí by boli chceli, lebo práve v deň súťaže písali žiaci niektorých ročníkov celoštátny test na meranie vedomostí. Verím, že sa aj deti, ktoré prišli, budú cítiť úspešné, veď získajú ďalšie skúsenosti. Tiež mohli ukázať, ako sa im darí zabojovať v súťaži, kde sa od nich očakávala všeobecná pripravenosť. Doma sme podobné úlohy ešte nikdy neriešili. Všetci sme sa cítili výborne. Deťom sa páčila aj škola, ktorá je väčšia, než naša. Získali nových priateľov, preto očakávame Tardošanov na jar, na Bazový deň,“ dodala učiteľka z Jášču s nadšeným úsmevom.

Nielen deti si odniesli domov pozornosť od usporiadateľov. Pedagógovia a sprevádzajúci dospelí dostali sladký darček vo forme fľaštičky voňavého medu z ďateliny purpurovej od mladých chovateliek včiel v Tardoši, včelárok Kissových.

Erika Trenková

Foto: autorka