Deň ľudového kroja v dunaeďházskej Makovičke

Uverejnené: streda, 05. jún 2024, 15:10

Materská škola Makovička v Dunaeďháze je zanietenou vyznávačkou ľudových tradícií, preto sa jej kolektív rozhodol osláviť Deň ľudového kroja 24. apríla. Našim netajeným cieľom bolo upriamiť pozornosť detí predškolského veku na spoločné hodnoty maďarskej a slovenskej kultúry, krásu a rozmanitosť krojov.

Rozprávali sme sa s nimi aj o tom, že to, čo sa dnes môže zdať zvláštnym odevom, akýmsi kostýmom, bolo nosené našimi predkami každodenne, podobne ako si dnes obliekame moderné kúsky. Spomenuli sme i to, že dávno ľudia nemali toľko šiat ako teraz. Bol jeden sviatočný odev a jeden alebo dva na všedný deň. V tento deň sme sa aj my snažili vhodne obliecť. Z domu si každý mohol priniesť kus odevu alebo doplnok, s ktorým sa jeho aktuálne oblečenie stalo „ľudovejším“, ale aj my sme deťom prichystali sukne, vesty a klobúky. Požiadali sme rodičov, aby sa tiež odeli do ľudového kroja. Na našu veľkú radosť niekoľko mamičiek to aj spravilo a tak prišli na program, ktorý sa konal v miestnom Kultúrnom dome. Ako vracajúceho sa hosťa sme na tento výnimočný deň pozvali kapelu Hetedhét. Muzikanti sa postarali o dobrú náladu. Svojim interaktívnym predstavením vytvorili výbornú atmosféru, ktorú si užívali malí i veľkí. Po tanci si každý mohol naplniť bruško chutným občerstvením, keďže naše pomocníčky upiekli výborné syrovo-smotanové langoše.

Oslava Dňa ľudového kroja nie je len o oživení a odovzdávaní hodnôt nasledujúcej generácii. Tento program ešte viac posilnil kontakt a spoluprácu s rodičmi i kolektívneho ducha detí. Všetci sme precítili silu spolupatričnosti, prežili pocit, aké je to „byť spolu“. Program rozvíjal rytmické cítenie, pohybovú kultúru, maďarskú a slovenskú slovnú zásobu, estetické cítenie a kognitívne schopnosti škôlkarov. Naše spoločné motto pre tento deň bolo: Nech sa sukne točia, čižmy dunia a stužky lietajú.

Valéria Bertová Vanóová/ar

Foto: autorka