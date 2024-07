Zemplínski žiaci na Slovensku

Uverejnené: nedeľa, 21. júl 2024, 05:37

Toho roku sa nám za pomoci dotácie zo Správy fondov Gábora Bethlena podarilo zorganizovať pre žiakov slovenskej školy v Novom Meste pod Šiatrom tábor na Zemplínskej Šírave. Zúčastnilo sa 25 detí, väčšinou zo štvrtého a piateho ročníka, no našli sa aj tretiaci, šiestaci a dokonca aj siedmaci. Tentoraz sa prihlásili väčšinou „nové“ deti, ktoré tento tábor ešte nepoznali.

Ciele sme mali podobné ako po iné roky, zdokonaľovať sa v slovenskom jazyku, spoznať spoločnú minulosť našich národov, obdivovať prírodopisné a zemepisné danosti krajiny a popritom veľa športovať, hrať a smiať sa. Okrem klasického programu (námestie Košíc, ZOO + dinopark, Vínne jazero), sme preskúmali okolie a objavili nové kúpalisko, ktoré sme zároveň aj otestovali. V posledný deň sme si urobili dlho plánovaný výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne. Stálo to naozaj za to, krása kvapľov a to chladivé osvieženie tiež.

Sme vďační, že sme mohli našich zverencov opäť zobrať do krásneho prostredia Zemplínskej šíravy, pretože bolo vidno, akí sú nadšení. Hlavne tí, čo boli sami po prvýkrát preč z domu, si tábor nevedeli vynachváliť. Tá sloboda, samostatnosť, spoločná komunikácia a hry, spojené s množstvom pohybu na čerstvom vzduchu, boli pre nich niečím úplne novým, nezažitým.

Dúfame, že táto možnosť sa nám naskytne aj v budúcnosti a za finančnú podporu sme nesmierne vďační.

Viera Mohayová

Foto: autorka