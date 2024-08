Biblický tábor CSSM

Uverejnené: nedeľa, 18. august 2024, 10:26

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) každoročne organizuje biblický tábor. Miestom jeho konania tento rok bolo od 15. do 19. júla Medzinárodné evanjelické mládežnícke centrum vo Veľkom Slavkove.

Zúčastnili sa ho deti zo základných škôl, kde sa vyučuje slovenčina. Vedúcim bol ako zvyčajne evanjelický farár Attila Spišák spolu s mládežníckou referentkou CSSM Anett Osztroluczkou, ale boli prítomné aj dcéry duchovného Božena a Ema Spišákové, ktoré pomáhali organizátorom s deťmi.

Ako nám povedal A. Spišák, tábor vo Veľkom Slavkove má každý rok veľký úspech, veď sa tam konal už šiestykrát. Od A. Osztroluczkej sme sa dozvedeli, že sa tento rok podarilo pre deti pripraviť bohatý program, pričom sa zamerali najmä na každodenné pobožnosti, ktoré viedol pán farár. Kázne vyzdvihovali budovanie komunity, ktoré je v dnešnom svete mimoriadne dôležité. Osobitnú pozornosť venovali rozširovaniu vedomostí zo slovenského jazyka a kultúry. Vedúci tiež povzbudzoval mladých ľudí, aby navštevovali kostol a stali sa aktívnymi členmi evanjelickej cirkvi.

Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou biblického tábora je spev, veď M. Luther povedal, že kto spieva, dvakrát sa modlí. Deti sa ochotne učili slovenské cirkevné piesne.

Pravidelné telesné cvičenie je dobré pre vyvíjajúci sa organizmus. V tábore mali deti možnosť naučiť sa tancovať, čo bolo súčasťou dopoludňajšieho programu, a hrať rôzne tímové a športové hry na nádvorí.

Ďalším dôležitým poslaním tábora bolo oboznámiť deti s architektonickými a prírodnými krásami našej materskej krajiny. Exkurzia do Demänovskej ľadovej jaskyne bola nielen zaujímavá a v teple príjemná, ale aj zdraviu prospešná. Počasie nebolo vždy priaznivé, ale to táborníkov neodradilo od ďalšieho putovania za krásami Slovenska. V skanzene v Pribyline mali možnosť spoznať typickú liptovskú dedinu. Atraktívnou expozíciou je tam ranogotický kostol Panny Márie z obce Liptovská Mara s fragmentmi pôvodných nástenných malieb zo 14. a 15. storočia. Ak Liptov, potom nesmel chýbať ani Liptovský Mikuláš, kde sa deti oboznámili s históriou mesta a navštívili miestne kostoly. Vybrali sa aj do Svätého kríža, obce známej krásnym artikulárnym evanjelickým kostolom, ktorý tam bol v 70. rokoch 20. storočia premiestnený zo zatopenej Liptovskej Mary. Bola to hrejivá chvíľa, keď deti v kostole predniesli miestnym obyvateľom slovenské cirkevné piesne, ktoré sa naučili počas tábora.

Deti sa vrátili domov s množstvom zážitkov a s presvedčením, že sa podobného dobrodružstva zúčastnia aj na budúci rok.

(BPL)

Foto: Anett Osztroluczká