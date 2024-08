Citarový tábor v Kétšoproni

Uverejnené: sobota, 24. august 2024, 06:02

Slovenská samospráva v Kétšoproni zorganizovala niekoľko letných táborov pre deti z obce, vždy s hlavným cieľom zachovať slovenské tradície a odovzdať ich mladej generácii. V minulom roku sme sa úspešne uchádzali o podporu zo Správy fondov Gábora Bethlena a tak sme mohli tábor zorganizovať aj tento rok.

Detskému citarovému súboru Zornička, ktorý už niekoľko rokov pôsobí v rámci Folklórneho spolku Horenka, sme vždy poskytli možnosť ďalej rozširovať svoj repertoár a intenzívnejšie cvičiť na kvalifikácie a vystúpenia. Tak tomu bolo aj v tomto roku. Považovali sme však za potrebné rozšíriť súbor o nových členov, a tak sme medzi sebou privítali aj deti, ktoré sa chceli s citarovou hudbou zatiaľ iba zoznámiť.

Tábor sa konal od 15. do 19. júla. Napriek horúčavám sa všetci intenzívne zúčastňovali na stretnutiach. V dopoludňajších hodinách deti pracovali v dvoch skupinách paralelne s pomocou 3 učiteľov. Pod vedením Ildikó Závogyánovej Vargovej a Viktórie Czirbulyovej sa 10 detí z nižších ročníkov oboznámilo s citarou a jej ovládaním. Počas výučby nacvičili aj krátku kyticu detských piesní. Členovia Zorničky si precvičili doteraz naučené piesne a začali sa učiť nové, ktoré budú môcť predviesť spolu s členmi súboru Horenka. Treťou vyučujúcou bola Erika Szatmáriová Baloghová, ktorá členov Zorničky uviedla do umenia ľudového spevu a deti si s ňou precvičili doteraz naučené piesne. Členovia menšej skupiny sa naučili aj slovenské ľudové hry. Popoludní bol program obohatený o tvorivú dielňu, v rámci ktorej v stredu zavítali do Klenotnice slovenského drotára. Súčasťou bohatého programu bola aj história čipkárstva a dievčatá mali možnosť vyskúšať si ho. Medzitým sa tí najmenší zúčastnili na „olympiáde“ ľudových hier. Hralo sa nosenie krupobitia, chôdza po blate, pranie na čas v koryte...

V duchu zručnosti, usilovnosti a odvahy si každý mohol vyskúšať hry zašlých čias. Na obed nás vždy pohostili členovia Horenky. Jedli sme ferdinandove rožky, slivkové rožky a papuče, palacinky a veľmi chutné zemiakové pagáče. Vo štvrtok sme sa vybrali do Čorvášu do tkáčskej kúrie Hudákovcov, kde sme sa dozvedeli o histórii mesta a kúrie. Nahliadli sme do sveta starých krojov. V remeselníckej dielni sme si vyrobili puzdrá na mobilné telefóny so šnúrovým zdobením. Piatok bol dňom gastronómie. S pomocou členov Horenky sme si pripravili široké rezance, posypané tvarohom, syrom, makom a orechmi. Okrem toho sme robili aj slivkové pirohy s posýpkou z maku a strúhanky. To všetko sme si samozrejme dali na obed. Na záver tábora, v piatok popoludní, medzi nás prišli rodičia a starí rodičia detí, aby si pozreli záverečnú prezentáciu, kde každý mohol ukázať, čo sa počas týždňa naučil. Program mal veľký úspech. Bolo skvelé vidieť generácie starých rodičov, rodičov, detí a vnúčat, ako spolu trávia zmysluplné popoludnie. Hlavný cieľ tábora sa nám podarilo splniť, pretože deti si odniesli to, čo sa počas týždňa naučili z tradícií svojich slovenských predkov.

Erika Tóthová (BPL)

Foto: Erika Tóthová