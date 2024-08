Jubilejný ročník Studia Academica Slovaca

Uverejnené: sobota, 31. august 2024, 09:16

Od 29. júla do 18. augusta sa na Univerzite Komenského v Bratislave konala letná škola známa pod skratkou SAS. Tento rok bola trošku odlišná od predošlých, lebo šlo o jubilejný 60. ročník. Rozdiel bol aj v tom, že paralelne boli tri letné školy: jedna pre stredoškolákov, jedna pre vysokoškolákov i odborno-metodický seminár pre učiteľov slovenského jazyka v zahraničí.

Na jubilejnej letnej škole sa so slovenčinou hlbšie spoznávalo 150 záujemcov z 31 krajín. Zastúpenie mali aj Slováci z Maďarska. Riaditeľka letnej školy Jana Pekarovičová vo svojom príhovore povedala: „Stále máme lektorov, ktorí sú profesionáli, pretože majú skúsenosť na slovenských vzdelávacích inštitúciách, ale aj v zahraničí.“

Účastníci absolvovali jazykové kurzy a konverzácie. Primárne išlo o študentov slovenského či iného slovanského jazyka, ktorí sa vzdelávajú na zahraničných univerzitách, ale takisto prekladateľov, tlmočníkov, kultúrnych pracovníkov a iných záujemcov. Okrem toho bol v ponuke aj kurz zameraný na literárnovednú interpretáciu súčasných literárnych textov. Súčasťou bol aj kultúrno-vzdelávací program zahŕňajúci rôzne exkurzie. Pripravili však aj ďalšie vzdelávacie aktivity. Išlo o letnú školu pre krajanov a krajanov – maturantov (ktorého sa zúčastnili aj študenti našich gymnázií) či pilotnú letnú školu pre stredoškolákov zo západnej Európy a zámoria. K výučbe slovenského jazyka a kultúrnemu programu sa zároveň pripojili aj študenti Pittsburskej univerzity z USA v rámci medziuniverzitnej spolupráce na programe Summer Language Institute.

Ak by ste nevedeli, tak vám prezradím, že účastníci SAS-u sa volajú „sasisti“ a „sasisitky“. Prezradím vám tiež ako vyzerali dni „sasistov“. Študenti boli rozdelení do skupín podľa vstupného testu, teda znalosti slovenčiny. Každý deň pracovali s lektormi na vlastnej úrovni od začiatočníckej A1 až po pokročilú C1. Študenti najvyššej skupiny sa zaoberali literatúrou a analýzou literárnych textov pod vedením Karola Csibu. Profesor Csiba o svojom pôsobení na SAS-e povedal: „Do činnosti letnej školy som sa zapojil náhodou. Ako doktoranda na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy UK ma oslovil vtedajší zástupca riaditeľky Miloslav Vojtech (dnes prodekan FiF UK), či by som nechcel zastúpiť vtedajšiu lektorku. Z náhodného zastupovania je dnes 21 odučených rokov. Stále ma to baví, za čo môžu študenti a kolegovia. Jubilejná škola sa veľmi neodlišuje od tých predchádzajúcich. Je iba trochu slávnostnejšia a prichádzajú aj bývalí kolegovia (dnes už dôchodcovia), z čoho sa ja osobne teším. „Oslavnosť“ tohto ročníka však nie je patetická, čo vítam a som s tým stotožnený. SAS si trochu osláv určite zaslúži. Účastníci sa počas rokov určite zmenili, no v niečom zostali rovnakí. Stále sú zvedaví, bezprostrední, no v prípade literárnej skupiny sú čoraz profesionálnejší. Teraz sa veľmi teším z mojej poslednej skupiny.“

Poobede vždy prebiehali zaujímavé prednášky o fenoménoch Slovenska. Nechýbali ani fakultatívne programy, ako napríklad koncert Janasia, Rudnianskej muziky, Stromoradia alebo bandy Tuzex. Účastníci boli na prehliadke Dómu sv. Martina, Slovenskej národnej galérie, pozreli si divadelné predstavenie a boli aj na dvojdňovej exkurzii po Slovensku. Ale po suchopárnych informáciách niečo zaujímavejšie. Oslovili sme študentov z Maďarska, aby našim novinám prezradili, ako sa cítili počas troch týždňov.

Milán Mallinerits (študent Segedínskej univerzity) – trieda B1:

„Toto bola moja druhá návšteva Bratislavy v rámci SAS-u. Minuloročná návšteva mi priniesla veľa pekných spomienok, takže nebolo pochýb o tom, že sa sem tento rok vrátim znova. Spoznal som veľa ľudí, videl krajinu, ochutnal špeciality slovenskej kuchyne a zlepšil svoje znalosti slovenského jazyka. Vyučovanie je zaujímavé a pestré, popoludňajšie aktivity sú kreatívne a exkurzie mi predstavili známe miesta a prírodné scenérie Slovenska. Mimoriadnym zážitkom bola pre mňa návšteva Oravského hradu, kde sa natáčal film Nosferatu, hlavný námet mojej diplomovej práce.“

Anna Abigél Mezősiová (poslucháčka Segedínskej univerzity) – trieda B2:

„Už som bola na SAS-e aj minulý rok, a veľmi sa mi páčil. Veľmi sa teším že som mohla prísť aj teraz, lebo som sa stretla s kamarátmi, ktorých som spoznala vlani. SAS je dobrá možnosť na cvičenie slovenského jazyka a aj na cestovanie po Slovensku. Ak by som mohla prísť aj na budúci rok, istotne prídem.“

Na slávnostnom ukončení 60. jubilejného ročníka SAS-u v Moyzesovej sieni si 150 študentov mohlo prevziať svoj certifikát, a tak ukončiť letnú školu slovenského jazyka Studia Academica Slovaca.

