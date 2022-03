Ak máme príležitosť, konajme dobro

Uverejnené: štvrtok, 31. marec 2022, 10:00

Vo štvrtok 24. februára sme na našej facebookovej stránke informovali našich čitateľov o smutnej udalosti nasledovne: Ruský prezident V. Putin spustil vojenskú operáciu, dnes ráno sa začala invázia na Ukrajinu. Vladimír Putin vyhlásil, že ruská armáda začne „špeciálnu vojenskú operáciu“ na východnej Ukrajine s cieľom „demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu“. Moskva vraj nemôže tolerovať hrozby, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. Putin zároveň vyzval ukrajinských vojakov, aby zložili zbrane, a uviedol, že konflikt medzi ukrajinskými a ruskými vojskami je „nevyhnutný“ a „len otázkou času.“ Varoval, že ak sa iná krajina vmieša do konfliktu, Rusko bude „reagovať okamžite“ a že krv bude „na rukách ukrajinského režimu“.

Žiaľ, vojnová situácia stále pretrváva, a bezprostredne sa týka aj nás všetkých. Do našej uzávierky prišlo z Ukrajiny do Maďarska vyše pol milióna utečencov a podľa odhadov vlády ich počet môže dosiahnuť aj dvojnásobok. Počas uplynulých týždňov sme boli svedkami prejavu nevídanej solidarity zo strany občanov a občianskych organizácií, ktoré na staniciach čakali ľudí v núdzi, pomáhali im potravinami, nocľahom či prepravou. V pondelok 21. marca vláda otvorila centrálnu čakáreň na tranzit v športovej hale BOK „B“ neďaleko Východnej stanice (Keleti) a súbežne vyprázdnila Východnú i Západnú stanicu (Nyugati). Na utečencov odvtedy po príchode do Budapešti čakajú lepšie podmienky vo vykúrenej hale s rozlohou 5200 m2, so zdravotnou starostlivosťou, s prístupom k internetu i tlmočníckej službe, s potravinami, pitnou vodou či sociálnymi zariadeniami. Oddelené priestory dostali rodiny s deťmi, pre ktoré sú k dispozícii ihrisko i televízia. V hale je aj možnosť na vybavenie imigračnej administratívy a na mieste funguje taktiež osobná pokladňa. V čakárni je priestor aj na oddych na tu umiestnených posteliach a matracoch.





„Chceme vyjadriť podporu Slovákom žijúcim na území Ukrajiny, ukrajinskému národu aj všetkým národnostiam, pre ktorých je Ukrajina ich domovom a vlasťou,” vyjadril sa predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip. Podľa odhadov žije na ukrajinskom území 9 až 12 tisíc ľudí hlásiacich sa k slovenskej národnosti alebo majúcich slovenský pôvod. Slováci na Ukrajine tvoria autochtónne obyvateľstvo prevažne v Zakarpatskej oblasti. Patria k aktívnym krajanským komunitám, na tomto území pôsobí viacero spolkov s rôznymi činnosťami pre rozvoj národného povedomia. Mnohí z nich v týchto dňoch mieria na Slovensko, ktoré považujú za svoj druhý domov. Predseda úradu to chápe ako logický krok, verí však, že krajanský život na Ukrajine sa bude môcť čoskoro vrátiť do normálu: „Krajania si udržiavajú kontakt so Slovenskom, spolupracujú s ÚSŽZ, mnohí študujú a pracujú na našom území. Vojna je veľkou ranou pre túto komunitu. Z krajiny teraz, pochopiteľne pre bezpečnosť, musia odísť aj tí, vďaka ktorým sa slovenský život v Zakarpatsku udržiaval. Sme s nimi v kontakte a pomáhame radou a nasmerovaním k pomoci,” uvádza sa na stránke strešnej organizácie slovenských krajanov.

Do pomoci nielen krajanom, ale všetkým ľuďom v núdzi sa zapojili aj naši Slováci. Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) hneď v prvý týždeň vojnového konfliktu uverejnila na svojej facebookovej stránke informáciu, že organizuje zbierku pre ľudí odkázaných na pomoc. Vítané sú trvanlivé potraviny (olej, cukor, ryža, konzervy, minerálka /0,5 litrová, nesýtená/, sušienky, čokoláda atď.), hygienické potreby (sprchovací gél, šampón, zubná pasta, zubné kefky, toaletný papier atď.), deky, uteráky, posteľná bielizeň, nafukovacie matrace atď. Svoje dary môžete odovzdať aj vy cez pracovnú dobu v sídle CSSM (Budapešť, XI. obvod, Fadruszova ulica č. 11/a). Pracovníci nášho najvyššieho voleného zboru ich doručia na miesto použitia v spolupráci s Celoštátnou ukrajinskou samosprávou.

„Maďarsko – a v rámci neho jeho národnosti – už mnohokrát dokázali, že v prípade núdze sa spoja,“ píše Slovenský spolok Identita vo svojej výzve na pripojenie sa k programu pomoci „Most pre Zakarpatsko“ („Híd Kárpátaljáért“) a zároveň informuje, že jedna z najvýznamnejších celoštátnych slovenských občianskych organizácií v Maďarsku poslala na bankový účet Národnej spolupráce (Nemzeti Összefogás, 11711711-22222222, SWIFT: OTPZSHUHB) stotisíc forintov. Identita ďalej informuje o možnosti podporiť obete vojny, Zakarpatsko a jej národnosti 500-forintovou sumou zavolaním na č. tel. 1357. Spolok Identita žiada všetkých národnostných občanov, ktorí finančne podporia dobrú vec, aby o nej informovali na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , aby mohli sledovať a zosumarizovať mieru ich podpory. Ako vo svojej výzve cituje spolok slová svätej Alžbety Uhorskej, „majetok nezvyšuje našu vnútornú hodnotu, iba nám dáva príležitosť, aby sme konali dobro...“ Podľa našich informácií do uzávierky aktuálneho čísla Ľudových novín na výzvu pozitívne zareagovali Kultúrny spolok za Mlynky, Združenie na zachovanie ľudovej kultúry Rákosvölgye, Spolok Šóškúťanov, slovenské samosprávy V., VII. obvodu Budapešti i Nového Budína. Spomenuté slovenské organizácie prispeli na účet vyše polmiliónovou sumou. Ako nás informoval podpredseda spolku Levente Galda, Identita si „adoptovala“ aj rodinu (matku s 12-ročným synom a 8-ročnou dcérou), ktorej zabezpečila základné potreby pre nový život (šaty, obuv, posteľnú bielizeň, prikrývky, vankúše, športové a školské potreby), ďalej poslala podobné veci aj skupine detí z Ukrajiny ubytovaných v meste Mátészalka a prostredníctvom svojich členov neustále poskytuje pomoc pri tlmočení i dobrovoľnej práci. Ako L. Galda dodal, stále je tu veľká potreba pomoci – pomôžte, ak môžete!

„Do Segedína a jeho okolia nepretržite prichádza čoraz viac utečeneckých rodín. Zariadenie ubytovní je často neúplné, chýbajú riady, kuchynské náčinie, misky, atď., preto by sme tentoraz chceli požiadať o dary vyslovene takéhoto druhu,“ vyzýva na sociálnej sieti Dom národností v Segedíne, kde radi privítajú aj instantné potraviny, čistiace potreby či plienky pre malé deti. Odovzdať ich môžete počas pracovných dní od 9. do 17. hodiny, v piatok do 14.00 na Osztrovszkého ulici č. 6 v Segedíne.

Mimoriadnu aktivitu registrujeme aj v našich náboženských kruhoch. Zborový farár Evanjelického cirkevného zboru v Slovenskom Komlóši a. v. Attila Spišák na sociálnej sieti tiež vyhlásil zbierku potrebných vecí i financií na pomoc pre utečencov. Finančnú podporu môžete posielať na bankový účet: Tótkomlósi Evangélikus Egyházközség OTP Bank 1173 3182 – 2004 3575, Oznam: pre utečencov (Közlemény: menekültek számára). Dary je možné odovzdať v Slovenskom Komlóši na Lutherovej ulici č. 1. Z doposiaľ získaných financií cirkevný zbor zakúpil prikrývky na zriadenie tranzitného ubytovania. Keďže Slovenský Komlóš je na polceste medzi Odesou a Nemeckom, je ideálnym oddychovým miestom pre utečencov, ktorí sa pravidelne striedajú v komlóšskej ubytovni, a ktorí majú vďaka veľkodušnej pomoci mnohých z vás možnosť oddýchnuť si, poumývať sa a načerpať sily teplým jedlom pred pokračovaním svojej púte do bezpečia.

Pomôcť sa dá však nielen v rámci organizácie, ale aj individuálne. Dobrým príkladom sú napríklad členovia našej najväčšej občianskej organizácie, Zväzu Slovákov v Maďarsku. Ako nám povedala jej predsedníčka Ruženka Egyedová Baráneková, zhora koordinovanú humanitárnu činnosť Zväz síce nevykonáva, ale každá jedna pobočka ZSM sa pripája k miestnym aktivitám. Ako dodala, aj v tomto sa prejavuje občiansky charakter, všetci cítia zodpovednosť a nájdu spôsob, kde a ako môžu pomôcť ľuďom v núdzi. Podobne sa zachovala aj Únia slovenských organizácií v Maďarsku, ktorej predseda František Zelman spolu s manželkou zúročiac svoju znalosť ruštiny sa aktívne zapájajú do komlóšskej iniciatívy A. Spišáka zbieraním darov i tlmočením. Zaktivizovali sa aj členovia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku. Jej predseda Bence Szeljak nám prezradil, že samotná organizácia sa nezapojila do pomoci, ale jej členovia individuálne, samozrejme, či už finančne alebo zbierkou potrebných vecí. Študenti odborného kolégia napríklad už poslali balík pre odkázaných cez CSSM a aj v súčasnosti chystajú ďalšiu dávku.

Ako vidíte, pomoc utečencom prichádza zo všetkých oblastí politického i občianskeho života až po jednotlivcov. Sme hrdí na všetkých, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi. Poteší nás, ak nám napíšete o svojich skúsenostiach, či už formou komentára pod týmto príspevkom na našej facebookovej stránke, alebo v podobe článku, ktorý radi uverejníme minimálne na webovej stránke.

Sprac. zp

Foto: MTI, facebook