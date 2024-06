Anketa Ľudových novín

Uverejnené: sobota, 22. jún 2024, 05:51

Čo je podľa vás najužitočnejšia zručnosť?

Juliana Borguľová, Poľný Berinčok

Myslím si, že jednou z najužitočnejších je schopnosť a ochota myslieť systematicky. Vo svojom živote som sa o tom presvedčila mnohokrát a môžem s istotou povedať, že systematickosť je základom úspešného života. V práci ani v osobnom živote by sme sa nemali vyhovárať, prečo niečo nemôžeme urobiť. Mali by sme hľadať cesty a príležitosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše ciele. Ak do svojho života vnesieme poriadok, dokážeme všetko.

Ľubomíra Fallerová, Budapešť

Hádam to, keď sa človek vie až do konca života postarať sám o seba na úrovni hodnej človeka. Podľa mňa je dôležité, aby sme do posledného okamihu boli sebestační a samostatní. Zručný je niekto, kto vie hocijakú prácu či činnosť vykonávať rýchlo, dobre a šikovne. Preto si myslím, že najdôležitejšia zručnosť je vedieť existovať v každodennom živote, ale môžeme hovoriť aj o základných zručnostiach, bez ktorých sa nedá žiť, napríklad zaviazať šnúrky na topánkach, alebo vybaviť veci na úradoch, či uvariť si jedlo. Nemôžeme však vynechať ani profesijnú oblasť a napríklad pri výbere budúceho povolania sa orientovať na také odbory, ku ktorým sa cítime byť bližšie, ku ktorým máme nejaké zručnosti. Napríklad, ak sa niekto nerád zaoberá s deťmi, nemal by si vybrať povolanie učiteľa, ale také, kde sa s deťmi nebude stretávať. Časom si však môžeme osvojiť nové zručnosti a môže sa stať, že kvôli tomu zmeníme aj pracovisko, nájdeme si nové povolanie.

Alžbeta Liptáková, Békešská Čaba

Nemusí to byť zručnosť, ale môže sa to interpretovať, a to je túžba po mieri. Keď jednotlivec ustupuje do úzadia a na prvom mieste je spoločenský záujem. Je dôležité, aby sme si ako Slováci z Békešskej Čaby alebo Slováci v Maďarsku predstavovali našu budúcnosť v tejto podobe, pretože len tak môže naša hŕstka prežiť. Ľudia, ktorí majú radi svoju komunitu a sú ochotní pre ňu niečo urobiť, investujú do budúcnosti. To sa stalo aj u nás, keďže podporujeme napredovanie mladej generácie. Keď takto uvažujeme, musíme urobiť krok späť, aby sa mladí dostali do popredia. Nie je to však na našu škodu, ale v prospech komunity. Musíme to akceptovať.

Zuzana Mátraiová, Répašská Huta/Budapešť

Podľa mňa dnešná doba požaduje od človeka rôzne zručnosti, nezávisle od toho, či je mladší, alebo starší a má už viac skúseností. Je dobre, ak je človek kreatívny a vie sa rýchlo prispôsobiť okolnostiam. V každom prípade musí byť tolerantný a brať ohľad aj na záujmy kolektívu, lebo to je potrebné aj v rodine aj na pracovisku. Musí mať aj informatické zručnosti, lebo to často potrebujeme v práci i pri vybavovaní súkromných záležitostí. V mojom prípade to tiež platí, lebo ako učiteľka som musela privyknúť k online hodinám. Hoci nás to okolnosti naučili v období pandémie, dodnes to využívame. Na tomto poli je nesporne lepšia mladšia generácia, lebo od detstva ovláda počítačovú techniku, ale staršia generácia sa to musela naučiť v dospelosti. V prípade staršej generácie nebolo zriedkavé, že po skončení štúdia začali pracovať, a zo svojho prvého pracoviska išli do dôchodku. Dnešní mladí sú už mobilnejší, ľahšie menia pracovisko, smelo začnú niečo nové. Dnes je dôležité aj to, aby bol človek ochotný sa vzdelávať, lebo poznatky sa veľmi rýchlo menia, rozvíjajú, a ak ich nesledujeme, tak nemôžeme byť úspešní v práci. Musíme sa zúčastňovať rôznych školení, získavať nové certifikáty, vysvedčenia. V prípade detí je veľmi dôležité, aby sme u nich rozvíjali sociálne a komunikačné zručnosti, lebo keď to chýba, ťažko je vytvoriť dobrý kolektív. Musíme ich viesť k tomu, aby boli nápomocní, keď to voľakto potrebuje, aby si nerobili zo slabších žarty, aby takých rovesníkov nevylúčili z kolektívu.

František Zelman, Slovenský Komlóš

Často sa hovorí, že žijeme v inom svete, ako naši predkovia a ja s tým plne súhlasím a nepovažujem to za klišé. Všetci sa musíme prispôsobiť týmto zmeneným podmienkam. Azda najdôležitejšou zručnosťou v tomto smere je empatia. Môže nám pomôcť neodmietnuť druhých a viac ich prijať. Každý deň sme vystavení rôznym podnetom z reklamy a televízie. Žiaľ, nenaznačujú, že by sme mali prijímať iných, ale že je správne túžiť po tom, čo nie je naše.

(bpl, ef)