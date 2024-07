Anketa Ľudových novín

Uverejnené: sobota, 20. júl 2024, 05:01

Máte obľúbené miesto na Slovensku, kam sa radi vraciate, resp. vysnené miesto, kam by ste chceli zavítať?

Erika Zemenová Palečková, Jača/Slovenský Komlóš

– Mojím obľúbeným miestom na Slovensku sú Vysoké Tatry. Bola som tam aj s rodinou, ale aj v rôznych táboroch a rada sa tam vraciam. Zároveň spomínam na časy, keď som chodila na vysokú školu do Nitry, kde som študovala národopis. Počas štúdia sme pochodili všetky folklórne slávnosti na Slovensku. Detva je tiež mojou srdcovou záležitosťou a hocikedy by som sa tam vybrala na festival. Ale je to ťažká otázka, lebo by som vedela vymenovať miesta od Bratislavy po Košice. Moja sestra býva neďaleko Nitry, v Dolných Obdokovciach, aj tam rada chodím. Nielen pri rodinných príležitostiach, ale aj preto, lebo prechádzame cez Nitru, ktorá sa mi vždy páčila ako mesto. Mojim vysneným miestom je Orava, kde som už bola veľmi dávno. Tam by som išla nielen za historickými pamätihodnosťami, ale rada by som si pozrela aj Oravskú priehradu.

Pavol Maulik, Budapešť

– Za posledných 10-15 rokov sme pochodili skoro celé Slovensko počas zájazdov, ktoré organizovala Slovenská samospráva XIV. obvodu Budapešti. Na viacerých miestach sme však cítili, že tam by sme sa ešte chceli vrátiť. Vynechali sme iba Žitný ostrov, ktorý by sme mali pochodiť z dediny do dediny počas 4-5-dňového poznávacieho výletu. Ťažko povedať, čo je moje obľúbené miesto, lebo každé malo svoje čaro. Naše cesty, ktorých sa zúčastnili viacerí budapeštianski Slováci, boli väčšinou tématické. Takto sme sa vybrali za freskami sv. Ladislava, alebo po stopách maliara Pála Szinyei Merseho, či za krásami prírody. Predtým, ako som sa stal poslancom slovenskej samosprávy, som tiež častokrát chodil na Slovensko s rodinou. Pochodili sme všetky kúty Tatier, vrátane poľskej strany.

Ivett Horváthová Körtvélyesi, Šóškút

– Rada sa vraciam do Banskej Bystrice. Tam to už poznám, veď tam máme kamarátov. Sú tam aj kopce, aj pekné mesto, aj historické budovy, dokonca majú aj divadlo, aj štúdio tanca, ľúbi sa mi v Banskej Bystrici.

Bratislava je v mojom srdci na vyhradenom mieste, bývala som tam, ale nevrátila by som sa tam. Za posledných 20 rokov, čo tam už nebývam, sa mesto natoľko zmenilo, a najmä obyvatelia Bratislavy, že istotne by som bola sklamaná a frustrovaná, ak by som tam musela bývať dlhšie. Totiž vizáž, obal je novučičký, moderný, ale myslenie ešte nie.

Ale všade dobre, doma najlepšie. Hoci, ak by som sa musela niekam presťahovať, tak skôr do Anglicka, do Londýna. Dokonca slovenčina aj tam pomôže, veď najviac Poliakov býva práve v Londýne.

László G. Kovács, Budapešť

– Pochádzam zo Slovenska a i keď žijem v Maďarsku, do svojej pôvodnej domoviny sa rád a často vraciam. Predovšetkým do Bratislavy, ktorá je mojím rodným mestom. Vždy sa s radosťou objavujem opäť a opäť na miestach, ktoré sú mi dôverne známe ešte z detstva, z mladosti a s úžasom sledujem premeny Bratislavy. Veľmi sympatické sú mi Košice, kde som sa vždy cítil dobre. Som obdivovateľom nádherného Spiša, tam by som sa rozhodne chcel vrátiť a podľa možnosti viackrát. Krásne spomienky ma viažu k Trenčianskym Tepliciam a Piešťanom, do oboch miest by som sa veľmi rád vrátil. To isté môžem povedať o Vysokých Tatrách, najmä o Starom a Novom Smokovci a Štrbskom plese. Je mi ľúto, že hrady Považia, Žilinu a Liptovský Mikuláš som vždy videl len z vlaku alebo auta – je mojou dávnou túžbou, aby sa to zmenilo. Môžem povedať, že na Slovensku niet miesta, ktoré by mi bolo ľahostajné, ktoré by som nechcel vidieť.

Annamária Seifertová, Mlynky

– Košice milujem, pretože je to krásne historické mesto s bohatým kultúrnym dedičstvom. Prechádzka úzkymi uličkami ma ľahko prenesie späť v čase, kde môžem obdivovať stredoveké budovy. Krása Dómu svätej Alžbety a hlavné námestie ma vždy očaria. Múzeá a galérie v meste ponúkajú pestré programy, takže vždy objavím niečo nové a zaujímavé. Košická gastronómia je tiež výnimočná, pretože tu môžem ochutnať množstvo miestnych špecialít. Priateľskí miestni obyvatelia a pokojná, príjemná atmosféra ma tam vždy znova zlákajú.

Eva Fábiánová

Foto: autorka, archív, internet