Najlepší strelec na Europeade bol z Maďarska

Uverejnené: sobota, 03. august 2024, 05:47

Paralelne s Majstrovstvami Európy vo futbale, ktoré sa konali v Nemecku, sa v dňoch 28. júna až 7. júla uskutočnila Europeada v nemecko-dánskom pohraničnom regióne.

Celkovo sa piaty ročník Majstrovstiev Európy vo futbale autochtónnych menšín Europeada, ktoré poriada Federálna únia európskych národností (FUEN) a hostili ho Dáni v Nemecku, Frízovia, nemeckí Sinti a Rómovia a Nemci v Dánsku, ukázal ako veľmi úspešné podujatie s rekordným počtom tímov (24 mužských, 9 ženských), 900 hráčmi a 14 miestami konania.

Podujatia sa od začiatku účastní aj tím Slovákov z Maďarska. Kým v prvé roky skupinu viedla Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, ostatné roky sa tejto práce ujala Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, menovite jej vedúci úradu Zoltán Szabó.

„Tohto roku sa kvôli organizácii Dňa Slovákov v Černi Zoltán Szabó nemohol zúčastniť na futbalovom turnaji a tak mne pripadla tá česť viesť skupinu slovenských futbalistov,“ uviedol pre Ľudové noviny podpredseda CSSM Ondrej Horváth. „Spolu so mnou sme boli sedemnásti. Boli aj mladší aj skúsenejší (lebo nepoviem starší) futbalisti vo farbách Slovákov v Maďarsku. Patrili sme medzi málopočetné skupiny,“ povedal O. Horváth. Hráči prišli zo Sarvaša, Slovenského Komlóša a Medzova (Mezőhegyes), kapitánom bol Tomáš Ondrejó, ktorý sa už niekoľkokrát zúčastnil na týchto zápoleniach, podobne, ako aj Pavol Zelman, obaja zo Slovenského Komlóša. O. Horváth sa zmienil aj o tom, že bol veľký rozdiel medzi skupinami – kým niektoré národnosti postavili naozaj športový tím, iné pozbierali skôr nadšencov ako ozajstných futbalistov. Takto sa mohlo stať, že prvý zápas proti Pomákom z Bulharska vyhrali Slováci z Maďarska s veľmi vysokým skóre 28:1. „Rozmýšľa sa nad tým, aby sa Europeada rozdelila na amatérske a profesionálne alebo poloprofesionálne skupiny, aby bola súťaž vyrovnanejšia,“ povedal podpredseda CSSM, ktorý sa pochválil, že aj vďaka tejto vysokej výhre medzi našimi futbalistami bol najlepší strelec Norbert Kriška zo Sarvaša. „Zápas proti Srbom v Chorvátsku sme prehrali,“ pokračoval vo vymenovaní O. Horváth. „Bol to podľa mňa nespravodlivý zápas, lebo nebol o športe, ale o dokazovaní chlapskej sily a kvôli tomu padali žlté, ba dokonca aj červené karty. Tretí zápas proti Oscitánom z Francúzska sme prehrali na penalty po predĺžení. Ja som potom už musel odísť, ale naši hrali o miesto ďalšie dva zápasy, spomedzi ktorých jeden vyhrali a jeden prehrali a tak sme skončili na 7. mieste medzi 32 skupinami, čo je pekný výsledok,“ pochválil Ondrej Horváth.

„Skutočnými víťazmi tohto podujatia sú menšiny,“ povedal viceprezident FUEN Bahne Bahnsen na slávnostnom odovzdávaní cien po skončení ženského a mužského finále Europeady 2024 v sobotu 6. júla vo Flensburgu. „Celkovo som veľmi spokojný. Obzvlášť ma potešilo, že všetky tímy naprieč všetkými krajinami uviedli, že sa v kluboch a v ubytovacích zariadeniach cítili veľmi dobre a boli v dobrých rukách dobrovoľníkov. Veľmi potešujúci bol aj veľký záujem divákov. Priateľsky nás prijalo miestne menšinové obyvateľstvo. Športová úroveň bola dobrá a tentoraz si osobitnú zmienku zaslúži ženský turnaj, ktorý bol väčší ako kedykoľvek predtým s deviatimi družstvami. Bola to veľmi úspešná Europeada aj z hľadiska mediálneho pokrytia; prilákali sme veľkú pozornosť. Otvorenie a kultúrny deň prebehli veľmi dobre, ale kultúrny aspekt by sa mal v budúcnosti možno ešte viac zdôrazniť,“ hovoril po finále projektový manažér turnaja Ruwen Müller.

„Podľa môjho názoru je Europeada 2024 veľkým úspechom. Vidíme, že popularita a pozornosť rastú. Záujem o menšiny vďaka nej rastie. Vďaka nášmu spoločnému podujatiu sa nám podarilo dostať do povedomia, že štyri menšiny tu spolu dobre fungujú. Dúfam, že to môže byť príkladom aj pre iné menšiny. Na druhej strane tu na mieste môžete cítiť, že záujem o menšiny v Európe tiež rastie. To ma veľmi teší,“ dodal Gösta Toft, podpredseda FUEN.

Pestrá kulisa 24 rôznych farieb dresov vytvorila hneď od začiatku v aréne pod holým nebom pôsobivé príležitosti na fotografovanie počas tzv. Kultúrneho dňa, v rámci ktorého majú možnosť hráči predstaviť sa aj inak ako športom. Na rozdiel od posledného Kultúrneho dňa v Korutánsku v roku 2022 sa 24 zúčastnených menšín neprezentovalo postupne na pódiu, ale v špeciálne postavenom stanovom mestečku. Pri prechádzke bolo čo ochutnávať, počuť a vidieť: syry a uhorky z Lužice, šunku z Maďarska, vodku z Horného Sliezska, pálenku z Rumunska, víno z Talianska a množstvo informácií.

Pred stanmi sa zhromaždili malé skupinky ľudí, ktorí spievali a tancovali. Slovincov z Talianska sprevádzala trúbka, Nemcov z Maďarska gitara a Rómov z Rumunska dídžej, ktorý vytvoril párty atmosféru. Organizátorom sa podarilo zabezpečiť pre všetkých hostí chutné hamburgery a rôzne aktivity, ako napríklad darts, do ktorého sa samozrejme zapojili aj naši hráči.

(ef)

Foto: facebook/europeada