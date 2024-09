Anketa Ľudových novín

Uverejnené: sobota, 21. september 2024, 05:48

Čo všetko robíte pre svoje mentálne zdravie?

O pár týždňov, 10. októbra, si pripomenieme Svetový deň duševného zdravia. Cieľom iniciatívy je odtabuizovať rozhovory o duševnom zdraví, mobilizovať úsilie na jeho podporu a zvýšiť celosvetové povedomie o tejto téme. Mens sana in corpore sano – v zdravom tele zdravý duch, a preto sme si pripravili nasledujúcu anketu. Možno z nej načerpáte užitočné nápady.

Csaba Lampert, Santov

Už asi 15-16 rokov som si vedomý toho, že z hľadiska môjho mentálneho zdravia je najdôležitejší dostatočný a kvalitný spánok. Potrebujem spať minimálne sedem hodín, ale ešte lepšie, ak si môžem dovoliť osem. Čo sa týka kvality spánku, nie je jedno, kedy idem spať. Optimálne pre mňa je spať od 21:00 do 5:00, prípadne od 22:00 do 6:00. Ak sa dostanem do postele až po polnoci, na druhý deň sa cítim ako kedysi v študentských rokoch po divokom žúre. Indisponovaný, netrpezlivý, podráždený a tým pádom nechtiac ubližujem iným. Potom mám z toho výčitky svedomia a ocitnem sa v začarovanom kruhu, ktorý absolútne neprospieva mentálnemu zdraviu, ba naopak. V udržiavaní mojej duševnej rovnováhy zohrávajú tiež veľkú úlohu umenie a príroda. Z umenia je to hlavne hudba, okrem klasickej počúvam rôzne druhy hudby cestou z práce domov. Po nesmierne ťažkom týždni plnom stresu občas idem do kina zámerne na taký film, o ktorom nič neviem. Z komédie je mi ihneď lepšie, humor dokáže pomáhať aj v najhorších životných situáciách. Ale z vážnejších filmov sa dá tiež čerpať pre duševnú hygienu. Po zhliadnutí ľudských drám si položím otázku: A v čom je vôbec môj problém? A hneď mi je lepšie. Skutočnou terapiou je pre mňa účinkovanie v Slovenskom divadle Vertigo. Hlavne počas skúšok objavujem nové oblasti vlastného „ja“ a je to v istom slova zmysle „očista duše“. Keďže pochádzam z hôr, pokladám za veľmi dôležité byť čo najviac v prírode. S kamarátkou Hajnalkou sa snažíme každý druhý víkend absolvovať pešiu túru, obyčajne okolo 10 kilometrov. Hory, lesy, zeleň – to je iný svet, tam sa vytratia moje „malicherné“ starosti, duša si oddýchne a hlava sa vyčistí...

Bence Püski-Liker, Békešská Čaba

Môj život je v poslednom čase stresujúci, preto považujem za mimoriadne dôležité dobiť si svoje baterky. Mám šťastie, pretože mám veľa inteligentných priateľov, s ktorými je vždy príjemné sa porozprávať. To mi často pomáha, keď sa mi nechce riešiť problémy každodenného života. A keď chcem mať trochu súkromia, rád si prečítam knihu alebo pozriem nejaký seriál. Ak má možnosť, každému odporúčam športovať alebo pracovať na záhrade. Ja robím cyklistické túry po okolí a pritom sa mi hlava krásne vyčistí.

Andor Schmal, Budapešť

Udržiavanie duševného zdravia je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým, pretože človeka zasahuje príliš veľa podnetov. Aj keď z nich nemá traumu, ľahko mu môžu zaťažiť vedomie, a to môže dokonca vyvolávať fyzické symptómy. Na princípe v zdravom tele zdravý duch užívam každý deň vitamíny na nervovú sústavu, B-komplex a horčík, ktoré zaberajú. Nevyhnutná je ale aj celková výživa a príjem tekutín a tým posledným možno predchádzať napríklad bolestiam hlavy. Duch potrebuje aktívnu aj pasívnu činnosť rovnakým spôsobom, pretože tak je vyvážený. Aktívna činnosť je gymnastika a vzpieranie, chôdza medzi nimi. Pasívne je dobré jedlo, pozeranie filmu (trochu „čumenia do blba“ a táranín na obrazovke, ak je práve taký program), alebo nejaká divadelná hra. Toto všetko sa dá a má robiť aj v spoločnosti, pretože pre rovnováhu sú potrebné aj medziľudské vzťahy. Individuálne môže veľa pomôcť aj hudba, ktorá zodpovedá našej nálade! Napríklad Mozart je podľa mojich skúseností najviac upokojujúci. Ani to nie je podľa mňa neprípustné, aby si človek na konci náročného dňa nalial za pohár dobrého vína alebo kvalitného piva. Keďže chcem mať otvorenú myseľ, sledujem správy z rôznych zdrojov. V prípade, že protichodných informácií bolo priveľa, je tiež dobré povedať si „zvestí bolo na dnes dosť“...

Emese Gimesiová Szokolová, Pišpek

Mám veľké šťastie, lebo bývam na kraji lesa, aj v záhrade mám obrovské jedle, vtáčiky tam celý deň čvirikajú, takže keď prídem z práce domov, už aj to je relax. Na terase sme si vybudovali wellness kútik s vírivkou a so saunou, čo aj používame, takže som naozaj šťastná aj doma. S manželom chodíme na bicyklové túry po okolí, aj to je pre mňa forma aktívneho odreagovania sa. A samozrejme čítanie na terase je čerešničkou na torte. Veľmi rada čítam aj motivačnú literatúru, napríklad o tom, ako si vybudovať dobré návyky a zbaviť sa zlých. Potom sa tieto techniky a rady snažím zabudovať do svojej každodennej rutiny. Máme kopu dobrých priateľov, manželské páry s ktorými chodievame na víkendy. Prenajmeme si chatu a pochodíme okolie. Aj to ma nesmierne napĺňa. Momentálne prežívam ťažšie obdobie a duchovnou oporou mi je viera.

Erika Tóthová, Kétšoproň

Práve dnes som dostala od kolegu palice nordic walking. Som športový typ, cvičím, pravidelne chodím na túry, na prechádzky, ale žiaľ behať sa už kvôli kolenu a členku neodvážim. A veľmi rada čítam, to ma úplne vypne. Čítam historické aj romantické romány, ale napríklad na motivačnú literatúru si netrúfam, lebo nemám extra energiu ani čas, aby som sa do toho nejak zahĺbila. Proste, nie je to môj štýl. Z toho, že som športový typ, možno vyplýva, že som aj aktívnou fanúšičkou. Veľmi rada chodievam na volejbalové zápasy, hoci musím priznať, že nie iba kvôli zážitku spolupatričnosti, ale aj preto, lebo si tam môžem bez hanby a výčitiek svedomia riadne zakričať, a tak odbúrať nahromadený stres. Okrem toho, aj bežné domáce práce, ako záhrada, varenie či pečenie mi pomáhajú vypnúť sa.

