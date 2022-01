Predvianočné posedenie v Budapešti

Uverejnené: streda, 29. december 2021, 05:57

Pri príležitosti Dňa národností, ktorý v Maďarsku oslavujeme 18. decembra, organizuje Slovenská samospráva Budapešti tradičné predvianočné stretnutie. Hodnotí na ňom svoju celoročnú činnosť a zároveň v rámci kultúrneho programu uchováva slovenské vianočné zvyky. Za prestretý stôl pozýva poslancov slovenských volených zborov, predstaviteľov slovenských občianskych organizácií, ako aj záujemcov z radov slovenskej komunity v Budapešti.

V roku 2020 z dôvodu pandémie sa toto stretnutie nemohlo uskutočniť v obvyklom rozsahu, zišli sme sa len vo veľmi úzkom kruhu. Koncom tohto roku sa situácia trochu zlepšila a okruh pozvaných účastníkov bol širší, ale aj teraz obmedzený. Hostí privítala predsedníčka Slovenskej samosprávy Budapešti Edita Hortiová. V uvítacom prejave hovorila o tom, ako sa po takmer pol roka trvajúcom obmedzenom režime s nástupom leta roztrhlo vrece s podujatiami organizovanými či už SSB, alebo obvodnými slovenskými samosprávami a ako sme ich s radosťou a nadšením stíhali. Dobre nám padlo pracovať a stretávať sa. Poďakovala sa prítomným za finančnú pomoc, ktorú poskytli na vydávanie nášho časopisu. Na terajšom podujatí bolo najdôležitejšou udalosťou odovzdanie ceny Za budapeštianskych Slovákov. Na základe predložených návrhov dostala najviac odporúčaní Katarína Spiryová. Najprv odznela laudácia, ktorú naša laureátka so záujmom počúvala, ale bolo vidieť, že nepredpokladá, že sa hovorí o nej. Keď na konci odznelo jej meno, bola veľmi prekvapená a dojatá.

Katarína Spiryová bola v priebehu troch volebných cyklov podpredsedníčkou Slovenskej samosprávy XI. obvodu Budapešti. Povinnosti z toho vyplývajúce si vždy plnila dôkladne, precízne a zodpovedne. Osobnou prítomnosťou nielen vo svojom obvode, ale aj na všetkých podujatiach v hlavnom meste, organizovaných slovenskými samosprávami, do dnešného dňa morálne podporuje organizátorov. Dá sa na ňu spoľahnúť a rátať s jej pomocou priamo na mieste programu. Je zároveň pilierom Klubu slovenských dôchodcov. Za jej aktívnu činnosť na národnostnom poli, na cirkevných podujatiach, za účasť na slovenských omšiach a za pomoc pri organizovaní pútí, za to, že sa od samého počiatku hlási k svojim koreňom a slovenskej komunite v hlavnom meste, ďalej za jej zjednocujúcu osobnosť bola navrhnutá na cenu Za budapeštianskych Slovákov 2021. Laudáciu v maďarskom jazyku prečítal podpredseda Slovenskej samosprávy XI. obvodu Levente Galda. Cenu Katke, ako ju medzi sebou voláme, za neutíchajúceho potlesku odovzdala Edita Hortiová. Katarína Spiryová sa poďakovala za ocenenie, ktoré sa jej od budapeštianskej slovenskej komunity dostalo a ako sa vyjadrila, to, čo robí, je pre ňu úplne prirodzené a samozrejmé, za cenu je ale vďačná.

Keď v roku 2020 SSB odovzdala cenu Za budapeštianskych Slovákov Zuzane Hollósyovej takmer medzi štyrmi očami, dohodli sme sa, že pri najbližšej príležitosti, ktorá mala byť na Deň žien, to patrične oslávime. Žiaľ, ani Deň žien sa nemohol uskutočniť a tak sme teraz, dodatočne, zatlieskali aj jej.

Po odovzdaní vyznamenania sa za prestretým stolom hovorilo o tom, aké náročné je v tomto roku vyúčtovanie podpôr a aké sú peripetie okolo nášho kostola. Nálada však bola dobrá, vylepšila ju kultúrna vložka v podaní Kultúrneho spolku za Mlynky a na záver spoločne zaspievaná pieseň Tichá noc.

ĽF

Foto: autorka