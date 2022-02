Zbor Ozvena opäť medzi vyznamenanými

Uverejnené: piatok, 04. február 2022, 12:24

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena 22. januára opäť dostal významné ocenenie. Celoštátne združenie speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku (KÓTA) poslednú januárovú sobotu usporiadalo slávnosť, na ktorej odovzdalo vyznamenania, ktoré sa v Maďarsku považujú za najcennejšie. Prísnemu výberu zodpovedal aj 20-ročný slovenský budapeštiansky spevácky zbor vysokej kvality a neutíchajúceho nadšenia.

Rok 2021 bol pre teleso mimoriadne bohatý. Najprv sa členovia zboru museli pozviechať z obdobia ochorení na covid, počas ktorého stratili svojho dynamického dirigenta Petra Pálinkása. Vzápätí sa pustili do tvrdej práce, lebo chceli na pamiatku svojho zosnulého dirigenta vydať CD s piesňami s vianočnou tematikou. Tento repertoár nacvičili počas ostatných troch rokov. Pričom sa osobne skoro dva roky nemohli stretať a museli sa naučiť pracovať online, cez telefón, prostredníctvom videochatu. Predsedníčkou zboru je od vzniku telesa Zuzana Hollósyová, dirigentom od mája 2021 je Ádám Balázs Galambos. Cieľom členov súboru Ozvena je od začiatku na javisku predstaviť slovenskú zborovú kultúru, sakrálne a klasické skladby, ako aj úpravy slovenských ľudových piesní. Spevácky zbor vydal roku 2006 CD nahrávku Šej, dobrý večer... a v roku 2009 zbierku slovenských ľudových piesní pre 3-4 hlasy pre spevácke zbory s názvom Lastovienka malá, ktorú pripravil Ján Šutinský. Počas uplynulých dvoch desaťročí súbor okrem nepreberného radu vystúpení v Budapešti usporiadal 9 medzinárodných zborových stretnutí za účasti slovenských zborov z okolitých krajín. Získal najväčšie uznanie Slovákov v Maďarsku, cenu Za našu národnosť. Ozvena dostala aj ocenenie Pro Cultura Minoritatum Hungariae a v roku 2021 cenu Za národnosti. Bol aj taký rok, keď mala Ozvena s dirigentom Petrom Pálinkásom 42 vystúpení.

V jubilejnom roku okrem množstva vystúpení v Budapešti a ďalších lokalitách v Maďarsku obývaných Slovákmi, Ozvena usporiadala jubilejné koncerty. Prítomní sa o. i. dozvedeli, že „krstnou mamou“ zboru bola Ruženka Czifrová, ktorá súbor pomenovala Ozvena.

Ako reagovala predsedníčka organizácie Zuzana Hollósyová? Čo znamená vysoké odborné ocenenie pre členov Ozveny?

– Bolo to pre nás veľkým prekvapením, veď sme sa nezúčastnili na kvalifikačnej súťaži, neboli sme na prehliadke. Len sme z ničoho nič dostali oznámenie, že Celoštátne združenie speváckych zborov, hudobných kapiel a folklórnych súborov v Maďarsku ocenilo našu prácu, jej úroveň a profesionálny prístup. Je to najvyššia cena odborníkov. Zdráhala som sa ocenenie prijať. Nazdávala som sa, že sme ocenenie dostali akoby namiesto nášho zosnulého zbormajstra Petra Pálinkása. Potom vysvitlo, že nie, lebo náš zbor má iné zásluhy. Porota ocenila, že sme boli schopní dvadsať rokov vytrvalo a bez prestávky pracovať. Vlastne súbor tvoria zväčša tí istí ľudia, spievajú, držia spolu ako kolektív, ktorý spolu dýcha. Zachovávame jazyk, kultúru, pesničky svojej národnosti a popritom sa vzdelávame. Ocenili aj to, že po úmrtí nášho dirigenta sme boli schopní pokračovať a teleso sa nerozpadlo. Peter Pálinkás dostal cenu KÓTA postumus, – povedala vedúca telesa.

– Kedy budete pokračovať?

– Po dvojmesačnej prestávke, začiatkom februára sa opäť pustíme do práce, budeme skúšať dva razy týždenne, avšak online. Členovia súboru sa za daných okolností ešte obávajú zúčastňovať sa na skúškach osobne a náš dirigent Ádám Balázs Galambos to akceptuje. Páči sa nám jeho štýl, a veríme, že budeme dlho spolupracovať.

E. Trenková

Foto: KÓTA

