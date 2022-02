Oroslánska zabíjačka v znamení rodinnej pohody

Uverejnené: piatok, 11. február 2022, 05:46

Nie je to tak dávno, keď aj naša rodina sa zišla u starej mamy na zabíjačku. Ako deti sme milovali prípravy na ňu, boli sme plné napätia, keď v sobotu ráno za šera sme sa naobliekané až po uši vybrali do maštale a z patričnej diaľky sledovali ako jatočnou pištoľou zabijú prasa. Týmto sa začal deň plný práce, ale aj dobrej nálady a rozhovorov. Každý prítomný vedel, čo má robiť. My, ako deti, sme nosili vodu, prikladali drevo pod kotol alebo dávali pozor, aby neprihoreli škvarky...

Pre človeka 20. storočia boli tieto stretnutia slávnosťou, stretli sa rodiny, ďalekí i blízki príbuzní. Škoda, že sa táto tradícia pomaly vytráca, na dedine už málokto chová ošípané na vlastnú spotrebu. Preto sa prednedávnom mnohé samosprávy rozhodli, že síce umelo, ale opäť oživia tieto tradície, aby ich zachovali pre budúcnosť. Túto cestu si zvolila aj Slovenská národnostná samospráva v Orosláni, ktorá koncom januára usporiadala svoju prvú Tradičnú slovenskú zabíjačku na dvore oblastného domu. „Už dávno bolo našou túžbou, aby sme uskutočnili oroslánsku tradičnú zabíjačku, ktorú by sme predstavili ostatným. Na zreteli sme mali najmä deti. Vedeli sme, že nemôžu byť prítomné celý deň, preto sme prispôsobili program. Začali sme o 9-tej, aby videli, ako takáto zabíjačka prebieha,“ povedala predsedníčka miestneho slovenského zboru Alžbeta Szabová. Spomenula, že prišli skupiny z miestnej materskej školy, ale aj triedy z troch základných škôl. „Pre niektoré deti, ktoré bývajú v tejto mestskej časti, nebola zabíjačka neznámou. Veľmi sa však zaujímali o každý úkon, čo nás veľmi potešilo. Mali veľa otázok. Ako organizátori sme sa najviac báli toho, ako budú vnímať čistenie čriev v koryte, keďže sme do nich plnili jaternice, klobásy i tlačenku. Našťastie, vôbec ich to neodradilo od toho, aby si pochutnali na mäsových výrobkoch. Veľmi im chutila aj škvarková nátierka, sadlovník či chlieb s masťou a cibuľou,“ dodala predstaviteľka miestnych Slovákov. Poznamenala, že oroslánska zabíjačka zanechala v deťoch pestré spomienky, našla sa aj škôlkarka, ktorá hovorila doma celý týždeň len o zabíjačke. „Aj vďaka takýmto ohlasom by sme chceli pokračovať v novovznikajúcej tradícii. Budúcoročná by mohla trvať trebárs aj dva dni, aby deti videli všetky spôsoby spracovania mäsa,“ zdôraznila A. Szabová s tým, že slovenská samospráva plánuje túto tradíciu navrhnúť do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Orosláňu, ako aj župy.

Stále sa skrášľujúci dvor oblastného domu, keďže vďaka tohtoročným grantom z Úradu predsedu vlády a Fondu Gábora Bethlena sa z vyše 5 miliónov forintov pristaví prístrešie pre poľnohospodárske stroje a čiastočne sa opraví strecha maštale, je medzi mládežou i dospelými obľúbený. Budova a pozemok je síce majetkom Mestskej samosprávy, ale nájomca, oroslánska slovenská samospráva, ho napĺňa životom. „Dospelí i deti sem radi prichádzajú. Aj tentoraz sa tešili, že mohli vypadnúť z domu alebo zo škôl. Snažili sme sa vytvoriť atmosféru niekdajších zabíjačiek. Celý deň prebiehal bez stresu, v pokoji, veľa sme sa rozprávali a smiali. Nezabudli sme však ani na tých, o ktorých sa bojíme najviac. Na druhý deň sme preto našim starým a chorým obyvateľom roznášali koštovky. Veľmi sme potešili bývalých členov našej samosprávy a klubu. Tých 70 ľudí bolo veľmi vďačných, že sme na nich nezabudli. Onedlho ich opäť prekvapíme s údenými klobásami,“ doplnila A. Szabová.

Miestna slovenská samospráva plánuje vydať DVD zostavené zo slovenských tradícií v Orosláni. Zabíjačka je prvou zaznamenanou akciou. „Tieto dvojjazyčné nosiče by sme potom dali materskej škole a základným školám v meste, aby ich mohli premietať na hodinách občianskej náuky. Chceme však zvečniť náš celý kalendárny rok. Plánujeme dať nahrať aj novodobé tradície ako Súťaž pečených šišiek. V tomto roku ju usporiadame 26. februára v spolupráci s Regionálnym kultúrnym strediskom – Bánhida Ústavu kultúry Slovákov Maďarsku. Vlani prihlásili do súťaže až 33 šišiek. Pred Veľkou nocou opäť plánujeme tzv. Babičkovanie, ale aj remeselnícke dielne o jarných zvykoch pre základoškolákov,“ zmienila sa o prvom, programami nabitom štvrťroku A. Szabová. Na okraj spomenula, že na DVD dozaista nebude chýbať ani tohtoročný 27. Dedinský deň, a ani dokument o oblastnom dome, ktorý bol otvorený pred 35 rokmi.

Atila Rusnák

Foto: A. Szabová