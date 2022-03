Raz sa možno všetko splní

Uverejnené: streda, 02. marec 2022, 05:59

Po troch rokoch opäť otvorili Pamiatkový dom v Gute. V budove postavenej koncom 19. storočia naposledy býval obuvník Jozef Obrcian s manželkou. Dom potom odkúpila rodina Tóthová. Postupom času postavila svoj vlastný príbytok a spomínanú nehnuteľnosť darovala obci. Pamiatkový dom teda patrí miestnej Obecnej samospráve.

Má dve miestnosti: prvú izbu a kuchyňu. Vzadu je novopostavený sklad, lebo pôvodná miestnosť sa medzičasom zrútila. Čistá izba je zariadená tradične. Nachádza sa v nej posteľ, ale aj šijací stôl či starodávne zásuvkové truhle pre ženský odev i modernejšia skriňa na bielizeň a mužské šatstvo, kabáty či kožuch. Toto všetko znie pekne, ale kde sú Slováci, ktorí sú podľa záznamov v obci už 402 rokov?

Predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Gute Zuzana Bánová nám prezradila, že by radi prevádzkovali svoje „múzeum“. „My by sme chceli vlastnú národopisnú zbierku. Snažili sme sa až trikrát kúpiť sedliacky dom postavený koncom 19. storočia, ale majiteľ vždy odstúpil. Dnes nám ho ponúka za 12 miliónov forintov. Suma je privysoká. Žiadať však o doplnkové granty môžeme len vtedy, keď už máme vo vlastníctve nejakú nehnuteľnosť,“ posťažovala sa nám o neľahkých podmienkach predsedníčka. Spomenula, že samospráva sa spolupodieľala na zariadení a obnovení obecného Pamiatkového domu. „Mnohé roky sme od obyvateľov, známych a príbuzných zbierali relikvie, ktoré konečne môžu byť vystavené tak, ako si to zaslúžia. Keďže sa v tom vyznáme, pomohli sme samospráve zariadiť miestnosti. Zvlášť síce nemáme takýto dom, ale nahromadilo sa nám toľko predmetov, že pokojne by sme mohli zariadiť aj druhý, vlastný,“ spomenula Z. Bánová. Doteraz slovenská samospráva pozbierala vyše 300 kusov šatiek. Mimochodom, nie je prekvapujúce, že výstava krojovaných šatiek a čepcov z Guty, Bíru a Veňarca bola ohodnotená cenou „Nógrádikum“. Máme už toľko šatstva a vecí, že pomaly nám nebudú stačiť aktuálne miestnosti, a nebude ich možné kde uskladňovať. Zbierka je zrelá na samostatný dom, kde by sa predstavila gutianska slovenská kultúra.

Členovia slovenskej samosprávy však pomohli aj pri rekonštrukčných prácach obecného Pamiatkového domu. „Vyprali sme šatstvo i obliečky, upravili sme viacvankúšovú čipkovanú posteľnú bielizeň a obsah skríň v chyži (izbe). Drevené konštrukcie sme natreli konzervačnými látkami a potom včelím voskom,” konštatovala Z. Bánová o letných dobrovoľných aktivitách Slovákov v Gute. Predsedníčka spomenula, že slovenská samospráva má okolo 20 aktívnych členov. Sú medzi nimi mladí, ale najviac je zastúpená stredná generácia a starší.

Slovenská samospráva v tomto roku nebude mať ľahkú úlohu, keďže nemá miestnosti. Do škôlky a školy nemôže vstúpiť pre protipandemické opatrenia, kultúrny dom ešte nie je dokončený a obnovuje sa aj evanjelická farnosť. Z. Bánová však poznamenala, že Pamiatkový dom v Gute je už otvorený pre návštevníkov. Brány gutianskeho (slovenského) dedičstva sa otvoria len vtedy, keď dopredu dáte vedieť Obecnej samospráve, lebo miestna národopisná zbierka nemá dopredu vymedzené otváracie hodiny.

Pamiatkový dom – Guta

Budova pamiatkového domu bola typickou stavbou v našej dedine, teda dlhý, sedliacky dom postavený z váľkových tehál. Pozostával z troch alebo zo štyroch miestností. Vpredu, smerom na ulicu je „prenia chiža”, pitvor a kuchyňa, „zania chiža” a vnútorná komora. Žiaľ, zadné časti sa zrútili, stojí len kuchyňa a jedna izba. Naposledy býval v dome obuvník so ženou, Obrcianovci. Dom kúpila rodina Tóthová a oni ho darovali dedine, aby sa tu zachránili vecné pamiatky našich predkov.

V prednej izbe je dlhá lavica, stôl, okolo stola stoličky. Ostatný nábytok je umiestnený na oboch stranách izby pri stene. V kúte stoja postele, na ktorých sú duchny a vankúše, posteľná bielizeň. Pred posteľou je bevčov, kolíska. Medzi oknami je zrkadlo, na stene obrazy a maľované taniere. V "láde", v kasni sú uložené šaty. Na vešiaku sú zavesené kožuchy, bunda, čižmy, kalapy. V slepom okne sú položené spevníky, biblia, pálenka a lieky. Na mazanej zemi sú pokrovce, ktoré si tkali doma v zime ženy, keď sa skončili práce na poli a v záhrade. V zadnej izbe žili, tu boli aj krosná cez zimu a náradie na tkanie.

Pitvor pozostáva z dvoch častí. V zadnej časti vykurovali pece. V komíne údili klobásy a šunky. V prednej časti pitvora na poličke sú nádoby, mliečniky, v lyžičníku varešky, lyžice. Stenu ozdobujú maľované taniere. Za dverami stáli vedrá na vodu, sochtár. Tu držala gazdiná aj vedrá na pomyje, aby v zime nezamrzli.

AR

Foto: Z. Bánová