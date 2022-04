Uverejnené: piatok, 15. apríl 2022, 05:52

V 50-ročnom Slovenskom oblastnom dome v Békešskej Čabe sa 9. apríla uskutočnila 21. Konferencia vedúcich slovenských národopisných zbierok. Účastníci sa zišli v obnovenej Áchimovej sieni na nádvorí oblastného domu. Hlavnou témou konferencie bola obnova oblastných domov.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia 26 slovenských oblastných domov z celej krajiny. Účastníkov celoštátneho stretnutia privítala riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) Katarína Király. Na úvod zaspomínala na Juraja Anda, ktorý zomrel minulý rok. „Mal to šťastie, že bol členom predsedníctva Zväzu oblastných domov v Maďarsku a v rámci tohto predsedníctva mal informácie o oblastných domoch v krajine z prvej ruky. Keď sa Ďuro stal riaditeľom Múzea Mihálya Munkácsyho, prevzali sme od neho organizáciu a vždy sme sa snažili sústrediť na aktuálne problémy.“ Medzi problémami, ktoré sú dnes stále aktuálne, vyzdvihla nedostatok inventárnych kníh a povolení. V priebehu rokov sa snažili oživiť oblastné domy zapojením miestnych obyvateľov. Viaceré z nich navštevujú deti a snažia sa im priblížiť učivo, ktorú sa naučili na hodinách slovenskej vzdelanosti.

Hostí pozdravila aj predsedníčka Zväzu oblastných domov v Maďarsku Ibolya Bereczká. Vyzdvihla, že obnova je príležitosť, ktorú treba využiť. Obnova oblastných domov si vyžaduje neustálu pozornosť, pretože na budovách je potrebné neustále pracovať. Roku 2022 kandiduje na svetové dedičstvo UNESCO aj Zväz oblastných domov v Maďarsku. Ďalej prítomným pripomenula, že sa môžu zapojiť do Dňa oblastných domov.

K. Király stručne predstavila obnovenú webovú stránku zväzu a zdôraznila, že v predsedníctve sú zastúpení Slováci a Nemci, keďže tieto dve národnosti majú najväčší počet oblastných domov v krajine. Dodala, že by boli veľmi radi, keby členovia združenia opísali, aké podujatia organizujú vo svojich oblastných domoch, čo by sa potom mohlo zahrnúť do bulletinu a poskytnúť nápady ostatným. Je dôležité vedieť o sebe navzájom a oplatí sa preberať nápady z iných oblastných domov. Okrem článkov sú na webovej stránke k dispozícii aj videá. Riaditeľka ÚKSM tiež dodala, že v zozname slovenských oblastných domov, ktorý predložili UNESCO, je aj čabiansky.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková hovorila o tom, kam smeruje CSSM v muzeálnej oblasti. „S pracovníkmi Múzea M. Munkácsyho sme rokovali o tom, že by sme chceli, aby sa čabianske múzeum stalo bázovou pre iné slovenské múzeá. Medzi našimi plánmi je aj odborná starostlivosť o múzeá.“ Na budúci rok by malo vzniknúť Múzeum Slovákov v Maďarsku v budove bývalého slovenského evanjelického kostola v Budapešti, kde budú na to vhodné priestory. Vytvorila by sa sieť regionálnych výstavných priestorov a oblastných domov. Predsedníčka vyzdvihla Dessewffyho kúriu vo Veňarci, ktorú obec dala do užívania CSSM.

„Chceme tam vytvoriť výstavné miesto, kde by sme predstavovali slovenské artefakty, ktoré sú teraz v skladoch a v archívoch. Okrem investícií musíme nájsť aj spôsob, ako zabezpečiť údržbu oblastných domov. Chceme dosiahnuť, aby sme samosprávam, ktoré prevádzkujú oblastné domy, mohli poskytnúť podporu navyše.“

Predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely pripomenul, že od roku 2019 bola Áchimova sieň, spoločenský priestor na nádvorí oblastného domu, zrekonštruovaná pomocou 8 rôznych súbehov s rozpočtom takmer 38 miliónov forintov. Slovenská komunita v Békešskej Čabe sa neustále usiluje o obnovu. Premena priestorov sa uskutočnila vedome, s cieľom vytvoriť miesto, kde by sa mohla uskutočniť tvorivá práca s mladými ľuďmi. Ďalším krokom je práca v oblasti výchovy. Dodal: „Oblastný dom sa nestane živým, ak sa v ňom budú konať občasné programy.“ Vybrali sme 12 slovenských čabianskych hrdinov, prostredníctvom ktorých sa snažíme ukázať, o čom je „čabianskosť“. „Postaviť budovu je dobrá vec, ale nestačí to. Preto sme začali vydávať informačné brožúrky. Plánujeme usporiadať na nádvorí mini gastronomické prezentačné dni a zároveň vydať kuchársku knihu.“

O obnovení slovenských národopisných zbierok v Békešskej župe prednášala pracovníčka Oddelenia kultúrneho dedičstva ÚKSM Terézia Wéberová Hanzová. Počas návštev oblastných domov si uvedomila, že miestni obyvatelia berú osud budov veľmi vážne. Vymenovala oblastné domy v župe a opísala vykonané práce a ešte nedokončené úpravy. Dodala, že okrem maďarských dotácií poskytol vysokú sumu finančných prostriedkov na zlepšenie situácie aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Dobrým príkladom je Slovenský oblastný dom v Sarvaši.

Nasledujúcim prednášateľom bol architekt, konateľ spoločnosti NaturARCH Studio Ádám Bihari, ktorý predstavil plán obnovy budúceho Slovenského oblastného domu v Poľnom Berinčoku. Súčasťou prezentácie bolo aj profesionálne zmapovanie budovy. Podľa neho je takmer zázrak, že aj keď za celé desaťročia budova neprešla žiadnou rekonštrukciou, zachoval sa jej historický charakter. Poukázal na prieskumy stien, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s viacerými odborníkmi. Miestnej slovenskej samospráve sa na to podarilo získať finančné prostriedky, čo dáva nádej, že v budúcnosti bude obnovený do svojej pôvodnej krásy. Dodal, že veľa práce je aj s hotovými domami, pretože veľký dôraz sa kladie aj na zachovanie ich stavu.

Školiteľka Nadácie pre vasvársku regionálnu ľudovú vysokú školu Estera Nagyová predstavila možnosť, ktorá vám pomôže zúčastniť sa návštevy oblastného domu bez toho, aby ste boli na mieste. Dosiahne sa to pomocou špeciálnych VR okuliarov, ktoré si účastníci mohli vyskúšať v Dome slovenskej kultúry. Vo svojej prezentácii uviedla nápady, ako by sa niektoré programy dali využiť na prezentáciu oblastného domu v online priestore.

Riaditeľka Petőfiho rodného domu a pamätného múzea Erika Filusová hovorila o programoch, ktoré sa uskutočnia počas pamätného roku Petőfiho –za ktorý vyhlásila maďarská vláda roky 2022 a 2023 – a dodala, že plánujú spoločnú akciu so slovenskou samosprávou v Malom Kereši. Usporiadajú tradičnú slovenskú svadbu a sobáš, do čoho sa zapojí okrem múzea aj miestny slovenský oblastný dom a evanjelický kostol.

Posledná prednáška bola o výzvach kolégií Národného kultúrneho fondu na predkladanie projektov vo veci verejných zbierok – Program Petőfi 200, ktorú predniesla I. Bereczká.

Popoludní mohli záujemcovia navštíviť novú stálu výstavu o histórii mesta a umeleckej dráhe maliara M. Munkácsyho, následne pod vedením O. Kiszelya sa oboznámili s históriou slovenskej Čaby.

(BPL)

Foto: Bence Püski-Liker