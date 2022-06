Národnostný deň v Kóšpallagu

Uverejnené: piatok, 03. jún 2022, 05:28

Spojením schopností a možností Slovenskej národnostnej samosprávy v Kóšpallagu a vedenia obce sa vďaka grantu Fondov G. Bethlena podarilo získať 2 milióny forintov a z toho vynoviť časť kultúrneho domu obce. Ako povedal starosta Attila Plachi na národnostnom stretnutí 28. mája, keď odovzdali obnovený objekt, pri dnešných cenách v stavebnom priemysle sú všetci nesmierne vďační slovenskému volenému zboru, že zrealizoval rekonštrukciu miestnosti – kuchynky v kultúrnom dome.

„Slovenská samospráva vyťažila z tejto rekonštrukcie všetko, čo sa len dalo. Na mieste niekdajšieho obslužného bloku vznikli toalety. Okrem toho sme v Kóšpallagu poctení, že ste k nám prišli v takých honosných ľudových odevoch. Nevidí sa to príliš často,“ dodal A. Plachi. Potom sa prítomným prihovorila v mene Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) členka predsedníctva organizácie, ako aj Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Marta Papučková Glücková. Úprimne poblahoželala predsedníčke slovenskej samosprávy Kóšpallagu Kataríne Botošovej, že sa súbehu zúčastnila so stopercentným úspechom. Napokon spoločne so starostom prestrihli pásku a sprístupnili rekonštruovanú časť kultúrneho domu.

Máme pred sčítaním obyvateľov

Predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Katarína Botošová tiež privítala účastníkov národnostného stretnutia. Po slovensky sa prihovorila všetkým účastníkom, priateľom a hosťom. Hovorila o tom, že sa v predchádzajúcich dňoch usilovne pripravovali, veď toto stretnutie je po niekoľkoročnej prestávke nesmierne významné. Pre pandémiu sme sa nemohli stretať, až tohto roku sa podarilo pokračovať v niekoľko desaťročí trvajúcej tradícii. Srdečne privítala oficiálnych hostí, aj vedúcich súborov. „Ďakujem za pomoc všetkým, ktorí mi za ostatných 30 rokov pomáhali, keď mi bolo ťažko, povzbudzovali ma. Najmä Marte Papučkovej Glückovej som veľmi vďačná, že som sa jej mohla vždy vyplakať na pleci, keď som si nevedela rady. Vždy mala pre mňa slová útechy i podnecujúce k práci, k úspechu, vďaka čomu sa darí pokračovať v činnosti slovenského voleného zboru v Kóšpallagu. Príkladom mi boli predsedovia slovenských samospráv spriatelených obcí. Všetci sa pričinili o to, aby sa nám podarilo zachovať samosprávu.“ Aj preto je dôležité uvedomiť si, že na jeseň bude sčítanie obyvateľov. „Nemusíme si vypísať veľkými písmenami na hruď JA SOM SLOVÁK, stačí, keď priznáme svoje slovenské korene, veď od počtu prihlásených Slovákov závisí naša budúcnosť, či opäť budeme môcť založiť slovenský volený zbor,“ dodala predsedníčka Katarína Botošová.

Pridal sa k nej aj predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove Július Alt, ktorý odovzdal pozdrav od predsedníčky nášho najvyššieho voleného zboru Alžbety Hollerovej Račkovej. „Naša idea, naša kultúra, naša národnosť nie je za nami, v našej minulosti, ale v našich srdciach, v našej duši. Máme veľa práce v tomto roku. Len tam budú môcť byť založené národnostné samosprávy, kde sa aspoň tridsiati prihlásia k národnosti. Na to nesmieme zabudnúť.“ Pripomenul aj to, že 23. septembra každého očakávajú na národnostnom večierku vo Vacove, kde sa bude podrobnejšie hovoriť o prípravách na sčítanie obyvateľov. Podpredsedníčka samosprávy Mária Menczerová priniesla zbierku skoro tisícky slovenských ľudových piesní, ktorú daroval slovenským samosprávam mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky Pavol Hamžík.

Potom už javisko patrilo kultúrnym súborom. Dva tance – karičku z Ečerskej svadby a Novohradské tance – prezentovala folklórna skupina Petruška z Ečeru pod vedením Petra Szentesiho, zložka ečerského súboru pestovania ľudových tradícií Zelený veniec. Nasledoval spevácky zbor zo Senváclavu na čele s Margitou Elšikovou a opäť sa pridali tanečníci. Tentoraz spevácky a tanečný súbor z Kerepešu, ktorý dokonca predviedol aj kolo, balkánsky kruhový tanec.

Erika Trenková

Foto: autorka