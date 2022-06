Tematický víkend v Jášči

Uverejnené: nedeľa, 12. jún 2022, 06:16

Nápad uskutočniť Tematický víkend sa zrodil v hlave Andrey Kiss-Kohutovej počas večerov, keď sme viackrát rozoberali možnosti a budúcnosť slovenskej národnosti v Maďarsku. Základnou myšlienkou tohto programu bolo, aby sa mládež zoznámila s niektorými obcami obývanými voľakedy Slovákmi a s okolitou prírodou.

Prvou takou zastávkou bol Jášč. Program sa uskutočnil vďaka podpore Správy fondov Gábora Bethlena, kam podala súbeh Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku. Cieľovou skupinou bola slovenská mládež, ktorá síce má slovenské korene, ale práca, štúdium nejakým spôsobom nasmerovali ich život trošku iným smerom. Základnou predstavou bolo, aby účastníci tohto programu sa zapojili do takých prác, ktorými sa kedysi živili tunajší Slováci.

Možno viacerí vedia, že Jášč bol a je dodnes veľmi známy spracovaním bazy najrôznejšími formami. Z kvetov tejto rastliny pripravujú od lekváru cez limonádu nakoniec aj víno a pivo. Chceli sme sa zapojiť do práce a do prípravy bazy, práve preto sme načasovali svoj program počas Bazových dní, ktoré sa konali v sobotu 21. mája. Účastníci prišli ešte v piatok večer, trocha sme sa poprechádzali po dedine, pozreli sme si oblastný dom a krásny, znovu vybudovaný Bazový dom. Nachádza sa v ňom moderná interaktívna miestnosť, kde sú rôzne hry a zaujímavé úlohy, samozrejme, všetko okolo bazy. Každá veková skupina tu nájde niečo zaujímavé, ani nemusím hovoriť, že našich mladých sme hneď stratili na pol hodinu, kým si každý dohral to svoje. Večer počas slovenských spoločenských hier sme sa zoznamovali. Nakoniec sme mali 15 záujemcov, ktorí pochádzajú pôvodne z rôznych regiónov, ale už bývajú v Budapešti. Boli tu zo Sarvaša, Veňarca, Ďurky, zo Slovenského Komlóša a z Budapešti. Sobotňajší deň sme začali zberom bazy. Miestni aktivisti vedeli, na ktorom dvore treba zbierať, tak nám to ukázali, a dali sme sa do práce. S jednou miestnou pomocníčkou sme sa do toho pustili, a potom sme z kvetov vyprážali bazové palacinky. Usmernila nás ako treba odrezať kvety a že treba dávať pozor, aby sme peľ nerozsypali, keďže ten dáva arómu palacinkám a, samozrejme, aj limonáde. Potom počas celého dňa sme boli na Bazových dňoch, pomohli sme miestnym aj v organizačných veciach.

Samozrejme, nechceli sme odísť bez toho, aby sme spoznali krásnu prírodu v okolí, keďže práve tu prechádza modrá turistická trasa. Na to sme využili nedeľné predpoludnie, keď sme vyrazili na ľahkú túru. Pozreli sme si Svätú studňu, ktorá má viac ako šesťsto rokov a patrí medzi najstaršie pútnické miesta v Maďarsku.

Katarína Karkušová

Foto: autorka