Deň II. obvodu Budapešti

Uverejnené: sobota, 25. jún 2022, 05:23

Ako blesk z jasného neba poslancov Slovenskej samosprávy II. obvodu Budapešti zastihla správa, že tretí júnový víkend sa bude konať Deň obvodu. Túto informáciu a zároveň pozvanie na podujatie dostala predsedníčka samosprávy Ľubomíra Fallerová od koordinátora projektu Ferenca Vindisa mesiac pred akciou.

Na jeho otázku, či sa slovenská samospráva zapojí do organizovania, bez váhania odpovedala: samozrejme, áno. Radosť z toho, že po dvoch rokoch sa zbor opäť bude môcť v takomto rozmere zviditeľniť obyvateľom mestskej časti, trocha zatienili obavy. Nie z krátkosti času, ale ako to zvykne byť – zo zabezpečenia financií. Finančné prostriedky na činnosť a na úlohy na tento rok boli totiž starostlivo rozdelené už v čase, keď ešte nikto netušil, že sa bude konať Deň obvodu. Po prvotnom šoku sme dali hlavy dohromady a začali sme počítať, plánovať, telefonovať a nakoniec sme včas a úspešne všetko potrebné zabezpečili. V Uličke chutí sme ako ochutnávku ponúkali, akože inak, bryndzové halušky a vlastnoručne upečené múčniky. O prezentovanie kultúry Slovákov v Maďarsku sme požiadali Mládežnícky dychový orchester zo Slovenského Komlóša. Štyridsaťštyri členov tohto vynikajúceho telesa pod taktovkou dirigenta Jána Krcsmériho v tieni stromov a susedstve fontány v Sade Andrása Mechwarta predviedlo svoje umenie na skutočne vysokej úrovni. Známe melódie od ľudových cez klasické až po moderné populárne skladby zaznievali takmer celú hodinu, hoci podľa programu mal koncert trvať 30 minút. A to už niečo znamená!

Vďaka vám, Komlóšania! Všetkých, ktorí vás s nadšením počúvali, ste presvedčili o tom, že nie náhodou vám za 53 rokov pôsobenia udelili množstvo cien.

ĽF

Foto: autorka