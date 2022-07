V Huti oživili Deň dediny

Uverejnené: štvrtok, 14. júl 2022, 15:38

Odvtedy, ako malú pilíšsku slovenskú národnostnú obec Huť pripojili k Ostrihomu, spoločenská úloha tamojších občianskych združení a organizácií vzrástla. Stali sa prvotnými udržiavateľmi kolektívneho myslenia Huťanov. O miestnych Slovákov sa stará Slovenská národnostná samospráva v Ostrihome.

Trojčlenný poslanecký zbor sa tentoraz pustil do oživenia podujatia Deň dediny, ktoré sa kedysi tešilo veľkej obľube medzi obyvateľmi, ale ako Huť stratila svoju samostatnosť, zaniklo. Oslava obce sa pôvodne konala na stráni v stane postavenom nad rímskokatolíckym kostolom. Keďže slovenskej samospráve sa podarilo na akciu „vypožičať si“ hutiansky Kultúrny dom, podujatie premiestnila tam. Dôvodov bolo niekoľko, ale dozaista prvenstvo malo nevyspytateľné letné počasie.

Deň dediny sa začal v ranných hodinách súťažou vo varení. „Slovenská samospráva sa spolu s našimi aktivistami dohodla na tom, že skupiny budú variť jelení perkelt. Vybrali sme si divinu, lebo v týchto končinách, Huť je obklopená lesmi, ľudia veľa konzumovali mäso z diviny. Nakoniec sa prihlásilo päť skupín. Každej sme zabezpečili mäso. Skupiny sa postarali o výbornú piknikovú náladu. Postavili si stany, nachystali kotlíky. Niektorí sa rozhodli, že jelení perkelt pripravia na leče, iní na víne, no našli sa aj takí, ktorí ho podávali s hríbmi alebo lekvárom,“ povedala nám o priebehu súťaže predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Marta Papučková. Pripomenula, že počas varenia si prítomní mohli aj zanôtiť, keďže im púšťali slovenské ľudové piesne.

Kým dospelí pripravovali jedlo, súbežne sa konala súťaž o najlepší koláč. Deti, mamičky a babky priniesli doma upečené koláčiky. Prezentovala sa každá veková kategória s rozličnými pochúťkami. Paleta bola pestrá: od klasických huťanských koláčov, košíčkov s orechovou plnkou a lekvárom, po pestrofarebné muffiny.

Pre deti samospráva pripravila rôzne súťaže, ale dala postaviť aj skákací hrad. M. Papučková prezradila, že mládež mala možnosť celý deň športovať: hrať futbal alebo bedminton. V tvorivej dielni mohli deti odpozorovať aj vyskúšať si modelovanie balónov, čo býva na podujatiach najobľúbenejším sprievodným programom. Nechýbalo však ani trblietavé tetovanie, či príprava cukrovej vaty.

Okolo pol siedmej bolo vyhlásenie výsledkov. Porota hodnotila nielen chuť, ale aj vzhľad jedál. V súťaži o najlepší koláč prvenstvo si odniesla Hajnalka Budaváriová so svojím višňovo-čerešňovým koláčom. Mimoriadnu cenu so slaným pečivom získala Marta Minczérová. Porote najviac chutil jelení perkelt rodiny Ujpestiovcov. Varil Krisztián so svojím otcom Csabom a Gyulom Jánosim. Výhercovia dostali od organizátora diplom a kuchynské darčekové balenie.

Po spoločnej večeri Deň dediny pokračoval do polnoci slovenským bálom. Na syntetizátore hral István Szabó z Mlynkov. Keďže počasie bolo príjemné, večerná zábava sa konala na voľnom priestranstve.

„Po tom, ako Huť stratila svoju samostatnosť, kultúrny život ochabol. Aj v budúcnosti plánujeme usporiadať toto podujatie. Chceme ho však pomaly zväčšovať, napríklad obohatiť ho o kultúrny program, v ktorom by vystúpili hostia z iných dedín. Plánujeme súťaž vo varení o putovný pohár, ako aj športové hry pre dospelých a medzi rodinami. Keď sme vyhlásili «Deň dediny», ľudia to prijali s veľkým nadšením a vo všetkom boli nápomocní. Veľa nám pomáhali aktivisti Peter Minczér, Rita a Krisztián Ujpestiovci i Rózsa Farkasová Fridvalszká. Na základe toho, čo som videla a počula, môžem povedať, že ľudia sa tu cítili dobre. Potešilo ich, že po mnohých rokoch sa opäť uskutočnilo takéto stretnutie,“ zhodnotila predsedníčka slovenského zboru M. Papučková Deň dediny s tým, že každý začiatok je ťažký, ale treba kultúrnymi podujatiami rozprúdiť život v Huti, keďže takto môžeme pomôcť tomu, aby prežila tamojšia slovenská národnosť.

AR

Foto: M. Papučková